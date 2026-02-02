English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • 250कोटींच्या पुढे ‘Border 2’, राणी मुखर्जीच्या ‘मर्दानी 3’ला फटका !

250कोटींच्या पुढे ‘Border 2’, राणी मुखर्जीच्या ‘मर्दानी 3’ला फटका !

Border 2 and Mardaani 3 Box Office Collection: सध्या बॉक्स ऑफिसवर बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये उत्सुकता आणि स्पर्धा दोन्ही वाढल्या आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 2, 2026, 01:41 PM IST
बॉक्स ऑफिसवर सध्या दोन मोठ्या चित्रपटांची जोरदार चर्चा सुरु आहे. सनी देओलचा बहुप्रतिक्षित युद्धपट बॉर्डर 2 प्रदर्शित झाल्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यातही आपला दबदबा कायम ठेवत आहे. तर, नुकताच प्रदर्शित झालेला राणी मुखर्जीचा मर्दानी 3 प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळवण्यासाठी काहीसा संघर्ष करताना दिसतोय.

बॉर्डर 2: विक्रम मोडणारा युद्धपट

सनी देओलच्या बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिसवर 10 दिवसांमध्ये विक्रमी कमाई केली आहे. 23 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्ताचा फायदा घेतला आणि अनेक जुने विक्रम मोडले. पहिल्या आठवड्यात चित्रपटाने 224.25 कोटींची कमाई केली होती. दुसऱ्या वीकेंडमध्ये त्याने चांगली झेप घेतली असून, 10 दिवसांनंतर भारतातील नेट कलेक्शन अंदाजे 275 कोटींपार गेला आहे. तर, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 375 कोटींपार पोहोचले आहे. अंदाज आहे की, लवकरच हा चित्रपट 400 कोटींचा टप्पा गाठू शकेल. चित्रपटाची कथा, युद्धदृश्ये, सनी देओलचा दमदार अभिनय आणि यथार्थवाद या सर्व बाबींमुळे प्रेक्षकांमध्ये जोरदार प्रतिक्रिया दिसून येत आहे.

मर्दानी 3: दमदार अभिनय, हळूहळू कमाई

राणी मुखर्जीच्या अभिनयाचं पुन्हा कौतुक होत आहे. शिवानी रॉयच्या भूमिकेतून ती प्रेक्षकांची पसंती मिळवत आहे. पण, कमाईच्या बाबतीत हा सिनेमा काहीसा मागे पडलेला दिसतोय. 30 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या मर्दानी 3 कडून निर्मात्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. पहिल्या वीकेंडला चित्रपटाने संथ सुरुवात केली, तरी सकारात्मक 'वर्ड ऑफ माउथ'मुळे हळूहळू कमाईत वाढ होत आहे.

चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 4 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 6.25 कोटी आणि तिसऱ्या दिवशी 7.25 कोटींची कमाई केली आहे. 3 दिवसांनंतर एकूण कलेक्शन 17.50 कोटी गाठले आहे. मर्दानी 3मध्ये शिवानी रॉय मुलींच्या तस्करीच्या गंभीर प्रकरणाचा तपास करताना दिसते. राणी मुखर्जीच्या दमदार अभिनयामुळे प्रेक्षक प्रभावित होत आहेत, पण बॉर्डर 2च्या जोरदार कामगिरीमुळे स्क्रीन काउंटवर काहीसा परिणाम झाला आहे.

प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया

प्रेक्षक सोशल मीडियावर दोन्ही सिनेमांच्या चर्चेत व्यस्त आहेत. बॉर्डर 2ची कथा आणि युद्धदृश्ये प्रेक्षकांच्या आवडीस उतरली आहेत, तर मर्दानी 3मध्ये राणी मुखर्जीच्या शक्तिशाली अभिनयाचे कौतुक केले जात आहे. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मर्दानी 3ची कमाई पुढील आठवड्यात वर्ड ऑफ माउथवर अवलंबून अधिक वाढू शकते.सध्या बॉक्स ऑफिसवर बॉर्डर 2ने स्वतःचा दबदबा कायम ठेवला आहे, तर मर्दानी 3 हळूहळू आपली जागा निर्माण करत आहे. दोन्ही चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहेत, पण कमाईच्या बाबतीत सध्या सनी देओलचा युद्धपट पुढे आहे. पुढील काही आठवड्यांत मर्दानी 3च्या प्रदर्शनावर प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया ठरवणारी ठरेल की, हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर मोठा ठसला ठरतो की नाही.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

