प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा कार अपघातात मृत्यू! जयपूरमधील घटना CCTV मध्ये कैद; पहा हादरवणारा Video

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
Actress Dies In Car Accident Caught On Camera: अभिनेत्री शुटींग संपवून रात्री साडेअकराच्या सुमारास घरी जात असतानाच हा जीवघेणा अपघात झाला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 25, 2026, 06:55 AM IST
डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Actress Dies In Car Accident Caught On Camera: राजस्थानमधील जयपूरमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा मृत्यू झाला आहे. शुटींगवरुन रात्री घरी जात असताना या कारवरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला. या अपघाताची दुष्य सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून व्हिडीओत कार डिव्हायडरला धडकून डाव्या बाजूला उलटल्याचं दिसत आहे.

अभिनेत्री कोण आणि घडलं काय?

अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या अभिनेत्रीचं नाव हर्षिल कालिया (Harshil Kalia) असं आहे. हा अपघात शहरातील शिप्रा पेठ मार्गावर झाला. रात्री साडे अकराच्या सुमारास शुटींगवरुन घरी परत जात असताना हर्षिलची गाडी डिव्हायरला धडकली. त्यानंतर गाडी उलटली. स्थानिकांनी अपघातग्रस्त कारमधून 30 वर्षीय अभिनेत्रीला बाहेर काढलं. या अभिनेत्रीला जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं.

अपघाताचं नेमकं कारण काय?

हा अपघात नेमका कशामुळे झाला याचा तपास आता पोलीस करत आहेत. गाडीचा वेग फारच जास्त होता का? याचा शोध घेतला जात आहे. हा अपघात भरधाव वेगात कार चालवल्याने झालाय की ओव्हर टेक करताना झाला याचा शोध घेतला जात आहे. पोलिसांनी शवविच्छेदनासाठी हर्षिलचा मृतदेह पाठवला. शवविच्छेदन झाल्यानंतर हर्षिलचं पार्थिव तिच्या नातेवाईकांकडे सोपवण्यात आलं. 

न्यूज अँकर ते अभिनेत्री

हर्षिलने 'क्राइम नेस्ट डोअर' या वेब सिरीजमध्ये काम केलं आहे. सुरुवातीला हर्षिल एका वृत्तवाहिनीमध्ये अँकर म्हणून काम करायची. अनेक राजस्थानी गाण्यांच्या व्हिडीओमध्ये हर्षिलने प्रमुख अभिनेत्रीची भूमिका साकारली होती. नुकतेच तिने मॉडलिंगमध्ये करिअर सुरु केले होते. हर्षिलचे वडीलही पत्रकार असून ते एका खासगी वृत्तपत्रासाठी काम करतात.  

दरीत गाडी पडून अभिनेत्रीने गमावलेला जीव

22 मे 2023 रोजी टीव्ही आणि चित्रपट अभिनेत्री वैभवी उपाध्येचाही अशाच प्रकारे कार अपघातामध्ये मृत्यू झाला होता. आपल्या होणाऱ्या पतीसोबत प्रवास करताना हिमाचल प्रदेशमधील कुल्लू येथील बंजाराजवळ झालेल्या अपघातात वैभवीची कार दरीत कोसळली. गंभीर जखमी झाल्याने वैभवीचा मृत्यू झाला. ती अवघ्या 38 वर्षांची होती. 'साराभाई व्हेर्सेस साराभाई'च्या दुसऱ्या पर्वात तिने धाकट्या सुनेची भूमिका केली होती. वैभवीच्या आकस्मिक निधनाने टीव्ही इंडस्ट्रीला धक्का बसला होता. बोरीवलीमध्ये वैभवीच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार झाले. यावेळी तिच्यासोबत  'साराभाई व्हेर्सेस साराभाई'मध्ये काम केलेले कलाकार रुपाली गांगुली, सुमित राघवनही उपस्थित होते. सर्वच कलाकारांना वैभवीला अखेरचा निरोप देताना अश्रू अनावर झालेले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
actressCar crashjaipurHarshil Kaliaaccident

