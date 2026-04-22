30 वर्षीय अभिनेत्रीच्या मृत्यूने खळबळ! घरातच आढळला मृतदेह

30 Years Old Actress Death : बॉलिवूडमधून गेल्या काही दिवसांपासून धक्कादायक बातम्या समोर येत आहे. अशीच एक मन हेलावून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. 30 वर्षीय अभिनेत्रीचा राहत्या घरात मृतदेह सापडल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. लोकप्रिय अभिनेत्रीच्या मृत्यूचं कारण काय?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 22, 2026, 09:23 PM IST
Actress Death : 30 वर्षीय अभिनेत्रीचा राजनगर एक्सटेंशन सोसायटीमधील राहत्या घरी मंगळवारी रात्री उशिरा मृतदेह सापडला आहे. अचानक घरी अभिनेत्रीला चक्कर आली आणि ती खाली कोसळली. ज्यामुळे तिच्या डोक्याला जबर मार बसला. मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्रीला हृदयविकाराचा झटका आल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र अद्याप मृत्यूचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र अभिनेत्रीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. 30 वर्षीय अभिनेत्री दिव्यांका सिहोरी (Divyanka Sirohi) असं अभिनेत्रीचं नाव असून हरियाणातील सर्वात लोकप्रिय कलाकार आहे.

मुळची बुलंदशहरातील असलेली दिव्यांका सिरोही (Divyanka Sirohi) मेरठमधील चौरधी चरण सिंह विश्वविद्यालयात बीसीएचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. तसेच त्यानंतर तिने सिक्किममधून MBA चं शिक्षण घेतलं आहे. सध्या ती गाझियाबाद सोसायटीत राहत होती. तिने सुनंदा शर्माच्या लोकप्रिय गाण्यावर 'मेरी मम्मी नू पसंद नी तू"
वर एक व्हिडीओ बनवला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

आतापर्यंतचं काम 

मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत तिच्या व्हायरल गाण्यावर 2 कोटीहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. यानंतर तिला हरियाणवी म्युझिक इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आहे. दिव्यांका 50 हून अधिक हिरयाणवी गाण्यात दिसली आहे. तसेच तिने मासूम शर्मासोबत अनेक गाण्यांमध्ये काम केलं आहे. मंगळवारी रात्री रात्री अचानक तिची तब्येत बिघडली आहे. तिला चक्कर आल्यामुळे ती जमिनीवर कोसळली. ज्यामुळे तिच्या मेंदूला जबर मार लागला. कुटुंबियांनी तिला तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं. जेथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी सांगितलं आहे की, दिव्यांकाच्या मृत्यूबाबत कोणतीच माहिती समोर आलेली नाही. तसेच या प्रकरणात कोणतीही तक्रार केलेली नाही.

'शिवा, मला तुमच्यासोबत घेऊन चला'

दिव्यांकाच्या निधनानंतर, तिच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलवर पिन केलेली एक पोस्ट चर्चेत आली आहे. त्या पोस्टमध्ये तिने भगवान शिवाला उद्देशून एक भावनिक कॅप्शन लिहिले होते. तिने या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, शिवा मला तुमच्यासोबत घेऊन जा. लोकांनी ही पोस्ट पाहताच, कमेंट्स सेक्शन श्रद्धांजलीने भरून गेले. अनेक युझर्सनी 'ओम शांती', 'तुझी आठवण येते' आणि 'खूप लवकर गेलीस' असे संदेश लिहून तिला श्रद्धांजली वाहिली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Actress DeathDeath Body found at homeDivyanka Sirohiharyanvi actressDivyanka Sirohi death

