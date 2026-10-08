/33 वर्षांपूर्वी गाजलेलं नाना पाटेकरांचं आयकॉनिक गाणं; आजही मित्रांच्या पार्टीत रंगत आणतं!

९०च्या दशकात नाना पाटेकर यांच्या अभिनयाची आणि त्यांच्या हटके अंदाजाची एक वेगळीच क्रेझ होती. त्यांच्या दमदार अभिनयासोबतच त्यांच्यावर चित्रित झालेली काही गाणीही प्रेक्षकांच्या मनात कायमची घर करून गेली. त्यापैकी एक गाणं आजही मैत्रीच्या पार्टीत आवर्जून ऐकलं जातं. अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या बातमीने सिनेरसिकांना मोठा धक्का बसला आहे. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कार्डियाक अरेस्टमुळे त्यांचं निधन झाल्याचं समोर आलं. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी असंख्य संस्मरणीय भूमिका आणि संवाद प्रेक्षकांना दिले. मात्र, त्यांच्या अभिनयाइतकाच त्यांच्या वेगळ्या शैलीत सादर केलेल्या गाण्यांचाही चाहतावर्ग होता.
नाना पाटेकर यांच्यावर चित्रित झालेल्या अनेक गाण्यांपैकी ‘पीले पीले ओ मोरे राजा’ हे गाणं विशेष गाजलं. ९०च्या दशकात या गाण्याची चांगलीच क्रेझ होती. आजही मित्रांची मैफल रंगली आणि हे गाणं वाजलं नाही, तर पार्टी काहीशी अपुरी वाटते. या गाण्याला लोकप्रिय करण्यात नाना पाटेकरांचा भन्नाट अंदाजही तितकाच महत्त्वाचा ठरला. गाण्याचे शब्द संतोष आनंद यांनी लिहिले होते, तर लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल यांच्या संगीताने त्याला एक वेगळीच रंगत दिली.
या गाण्यात नाना पाटेकरांनी केलेला डान्स आजही अनेकांच्या लक्षात आहे. हातात दारूचा ग्लास घेऊन, तो डोक्यावर ठेवत केलेला त्यांचा हटके डान्स त्या काळात चांगलाच चर्चेत आला होता. त्यांच्या या स्टेपला नंतरच्या काळातही लोकप्रिय संस्कृतीत अनेकदा संदर्भ मिळाले. २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘अॅनिमल’ चित्रपटात बॉबी देओलनेही नाना पाटेकरांच्या या आयकॉनिक डान्स स्टेपची झलक दाखवत प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं.
नाना पाटेकर आज आपल्यात नसले, तरी त्यांच्या अभिनयासोबतच त्यांची ही गाणी आणि त्यांचा अनोखा अंदाज चाहत्यांच्या आठवणीत कायम जिवंत राहणार आहे.