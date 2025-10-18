English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लवकरच येणार आनंदाची बातमी, डिलिव्हरीसाठी माहेरी पोहोचली 36 वर्षांची अभिनेत्री

बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि राघव यांच्या घरी सध्या आनंदाचे वातावरण आहे. लवकरच दोघेही पालक होणार आहेत. अशातच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 18, 2025, 10:05 PM IST
लवकरच येणार आनंदाची बातमी, डिलिव्हरीसाठी माहेरी पोहोचली 36 वर्षांची अभिनेत्री

Parineeti Chopra Mom to Be: बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि आम आदमी पार्टीचे नेते राघव चड्ढा हे सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. सिनेसृष्टी आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रांत लोकप्रिय असलेल्या या जोडप्याच्या आयुष्यात आता एक नवीन पर्व सुरू होणार आहे. कारण परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढा लवकरच आई-वडील होणार आहेत.

या दोघांची जोडी नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. 2023 मध्ये उदयपूर येथे पारंपरिक पद्धतीने आणि धूमधडाक्यात त्यांनी लग्नगाठ बांधली होती. या लग्नाला काही निवडक नातेवाईक आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. दोघांनी बराच काळ आपला रिलेशनशिपचा गोपनीयपणा जपला होता आणि नंतरच आपल्या लग्नाची अधिकृत घोषणा केली होती.

आता त्यांच्या आयुष्यात आनंदाचा क्षण येणार आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये या जोडप्याने सोशल मीडियावर एक सुंदर पोस्ट शेअर करत परिणीती चोप्राच्या प्रेग्नन्सीची घोषणा केली होती. त्या पोस्टनंतर त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला होता.

दरम्यान, अलीकडेच परिणीती चोप्रा दिल्ली विमानतळावर दिसली होती. तिच्यासोबत पती राघव चढ्ढा देखील उपस्थित होते. परिणीती चोप्रा सध्या दिल्लीमध्येच असल्याचं समजतं आणि यामागचं कारण म्हणजे तिचा प्रेग्नन्सी पीरियड आता जवळपास पूर्ण झालाय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कधीही आनंदाची बातमी समोर येऊ शकते.

राघव चड्ढा सध्या आपल्या पत्नीच्या सोबत अधिकाधिक वेळ घालवत असून दोघे मिळून या खास क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. परिणीतीच्या चाहत्यांनाही तिच्या बाळंतपणाबद्दल मोठी उत्सुकता आहे. दोघांच्या लग्नाला अवघे दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि आता त्यांच्या घरात पहिलं अपत्य जन्माला येणार असल्याने राघव चड्ढा आणि परिणीती चोप्रा यांच्या कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे. चाहते सोशल मीडियावर या जोडप्याला शुभेच्छांचा वर्षाव करत म्हणत आहेत की '#BabyChopraChadha लवकर या'!

