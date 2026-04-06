प्रसिद्ध अभिनेत्रीने उचललं टोकाचं पाऊल! घरात आढळला मृतदेह; VIDEO कॉलमधून मोठा खुलासा

TV Actress Subashini Balasubramanyam Dies: प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्रीने आपल्या वाढदिवसाच्या सहा दिवस आधी टोकाचं पाऊल उचलत जीवन संपवलं आहे. अभिनेत्रीच्या आत्महत्येमुळे इंडस्ट्रीला मोठा धक्का बसला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 6, 2026, 07:25 PM IST
TV Actress Subashini Balasubramanyam Dies: टीव्ही इंडस्ट्रीला हादरवणारी एक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री सुभाषिनीने टोकाचं पाऊल उचलत जगाचा निरोप घेतला आहे. अभिनेत्री कौटुंबिक वादामुळे आत्महत्या केल्याचं बोललं जात आहे. अभिनेत्रीने गळफास घेत आत्महत्या केली. 

अभिनेत्री सुभाषिनी सन टीव्हीवर टेलिकास्ट होणारी मालिका 'कयल'मध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावत होती. तिच्या अचानक जाण्याने इंडस्ट्रीला धक्का बसला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी तपास सुरु केला आहे. आत्महत्या करण्याआधी अभिनेत्रीचं पतीसोबत मोठं भांडण झालं होतं असं सांगितलं जात आहे. दोघांमध्ये कुटुंबावरुन काही तरी वाद झाला होता. 

फोनवरुन झालं होतं भांडण

सुभाषिनी चेन्नई ही मूळची श्रीलंकेची होती. चेन्नईच्या इयप्पनथंगल येथील अपार्टमेंटमध्ये ती राहत होती. तिने कथितपणे आत्महत्या केल्याचं सांगितलं जात आहे. पोलिसांनी तिचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रूग्णालयात पाठवला आहे. पुढील तपास सध्या सुरु आहे. रिपोर्ट्सनुसार, व्हिडीओ कॉलवर सुभाषिनीचं आपल्या पतीसोबत मोठं भांडण झालं होतं. तिने मानसिक त्रासामुळे हे पाऊल उचललं असावं असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. 

सहा दिवसांनी होता अभिनेत्रीचा वाढदिवस

सुभाषिनीने आपल्या वाढदिवसाच्या काही दिवस आधीच जगाचा निरोप घेतला आहे. 12 एप्रिलला तिचा वाढदिवस होता. विशेष म्हणजे याच महिन्यात म्हणजे 21 एप्रिलला त्यांच्या लग्नाचा दुसरा वाढदिवस होता. सुभाषिनी सोशल मीडियावर नेहमी सक्रीय असायची. इंस्टाग्रामला तिचे 4 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. 

मूळची श्रीलंकेची होती अभिनेत्री

सुभाषिनी चेन्नईच्या अय्यप्पंथंगल परिसरातील एका अपार्टमेंटमध्ये राहत होती. मूळची श्रीलंकेची असलेली सुभाषिनी यापूर्वी तिचा पती पिप्पिन याच्यासोबत बंगळुरूमध्ये वास्तव्यास होती. मात्र, एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणानिमित्त ती सध्या चेन्नईच्या पोरूर भागात राहत होती.

सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी सक्रिय असलेल्या सुभाषिनीने काल रात्री आपल्या पतीशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला. या संभाषणादरम्यान, कौटुंबिक बाबींवरून या दांपत्यामध्ये वाद निर्माण झाला. या घटनेमुळे अभिनेत्रीला तीव्र मानसिक तणावाचा सामना करावा लागला आणि याच कारणामुळे तिने आत्महत्या केल्याचे सांगितले जात आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

