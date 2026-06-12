'लोकांना वल्गर जोक ऐकायला आवडतात...' प्रणित मोरेच्या वक्तव्यानंतर वातावरण तापलं

'बिग बॉस 19' चा माजी स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे सध्या मोठ्या कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. त्याच्या अलीकडील स्टँड-अप कॉमेडी शोमधील अत्यंत असभ्य आणि अश्लील विनोदांमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. त्याच्या शोमधील दोन छोटे व्हिडिओ क्लिप्स ऑनलाइन व्हायरल होत असून, त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी आता प्रणित मोरेविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.
हा वाद त्याने शो दरम्यान थेट प्रेक्षकांशी केलेल्या संभाषणातून सुरू झाला. व्हिडिओमध्ये हिमांशु जांगडा) असे म्हणताना दिसत आहे की, जेव्हा त्याने एका मुलीला डेटवर नेले आणि तिला ३७० रुपयांची बिर्याणी खाऊ घातली, तेव्हा त्याला बदल्यात काहीतरी अपेक्षित होते. दरम्यान, शोमधील एका तरुणीने, जी स्वतःला डॉक्टर म्हणवत होती, एका मृतदेहाच्या खाजगी अवयवांबद्दल एक अश्लील आणि आक्षेपार्ह विनोद केला, जो आता व्हायरल होत आहे.
स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे त्याच्या वादग्रस्त विनोद किंवा वक्तव्यांमुळे मोठ्या वादात सापडण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही त्याला त्याच्या विनोदी शैलीमुळे वादाला सामोरे जावे लागले आहे. अलीकडेच, त्याने सोशल मीडियावर वीर पहारियाबद्दल एक वादग्रस्त टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे त्याच्यावर कथित हल्ला झाला होता. प्रणितने यापूर्वी अनेक प्रसिद्ध अभिनेते आणि सेलिब्रिटींबद्दल अशीच वक्तव्ये केली आहेत, ज्यामुळे त्याला वारंवार अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. "लोकांना अश्लील विनोद ऐकायला आवडतात..." प्रणित मोरेचे "वाईट दिवस" सुरू झाले आहेत. आता तो त्याच्या जुन्या वक्तव्यामुळे टीकेला सामोरे जात आहे.
त्याने हे एका पॉडकास्टमध्ये म्हटले होते. मात्र, या प्रकरणाकडे पाहिल्यास, चूक केवळ प्रणित मोरेचीच नव्हती, तर त्याचा शो पाहणाऱ्या थेट प्रेक्षकांनीही यात मोठी भूमिका बजावली, जे तिथे बसून निरर्थक विनोदांवर टाळ्या वाजवत आणि हसत होते. काही काळापूर्वी, प्रणित कॉमेडियन भारती सिंगच्या पॉडकास्टवर आला होता. तिथे त्याने आपल्या शोमधील 'क्राउड वर्क' (प्रेक्षकांशी संवाद) या भागाबद्दल उघडपणे सांगितले. त्याने स्पष्ट केले की तो हा भाग कधीही आधीपासून लिहून किंवा स्क्रिप्ट करून ठेवत नाही; सर्व काही उत्स्फूर्तपणे घडते.
पण जसजसे कालांतराने वाद वाढत गेले, तसतसे त्याने हळूहळू आपल्या कंटेंट आणि विनोदांच्या भाषेकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली, जेणेकरून ते जास्तच अश्लील किंवा बीभत्स वाटू नयेत. असे असूनही, प्रणितने स्पष्टपणे कबूल केले की त्याला शो दरम्यान प्रेक्षकांशी संवाद साधताना कोणत्याही प्रकारचे फिल्टर किंवा निर्बंध वापरायला आवडत नाहीत. त्याचा विश्वास आहे की आपल्या संभाषणात मर्यादा किंवा सीमा ठरवल्यास प्रेक्षकांसोबतच्या संपूर्ण संभाषणाची मजा निघून जाईल आणि परिणामी तो ट्रोलिंगलाही बळी पडू शकतो.
त्याच पॉडकास्टमध्ये, जेव्हा भारती सिंगने प्रणीतला विचारले की आजकाल लोक लैंगिक आणि अश्लील विनोदांवर इतके का हसतात, तेव्हा प्रणीतने उत्तर दिले की वास्तविक पाहता, लोकांना या गोष्टी ऐकायला सर्वात जास्त आवडतात. तो म्हणाला, "लोक वरवर मला विचारू शकतात की मी अशा अश्लील गोष्टी का बोलतो, पण वास्तविक पाहता, लोकांना अशा प्रकारचा आशय पाहायचा असतो." त्याने उघड केले की त्याने एकदा 'ऑब्सीन शो' नावाचा एक विशेष एपिसोड तयार केला होता, ज्याला पूर्वसूचना देऊनही विक्रमी व्ह्यूज मिळाले.
आता, ते अश्लील विनोद आणि थेट प्रेक्षकांशी केलेली बेधडक संभाषणे प्रणीत मोरेच्या डोळ्यात खुपत आहेत, ज्यामुळे तो अडचणीत सापडला आहे. सोशल मीडियावर त्याच्या व्हिडिओंबद्दल लोकांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे आणि पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. या कायदेशीर कारवाईनंतर कॉमेडियन प्रणीत मोरेला येत्या काळात कोणत्या कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि तो या पेचप्रसंगातून कसा बाहेर पडतो, हे पाहणे मनोरंजक आणि महत्त्वाचे असेल.