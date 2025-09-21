English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडची देसी गर्ल प्रियंका चोप्राची कंपनी भंगारमधून जबरदस्त कमाई करते. प्रियंका चोप्रा नेमकं करते तरी काय? जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 21, 2025, 05:20 PM IST
38000000000 रुपयांची उलाढाल; प्रियंका चोप्राची कंपनी भंगारमधून करते बंपर कमाई; बिजनेस आयडिया पाहून शॉक व्हाल

Highest Paid Actress:  बॉलिवूडची देसी गर्ल प्रियंका चोप्रा  हॉलिवूडमध्येही चांगलीच लोकप्रिय झाली आहे.  प्रियंका चोप्रा सर्वात यशस्वी सेलिब्रिटी म्हणून ओळखली जाते. प्रियकांला हे यश अगदी सहज मिळालेले नाही. यासाठी प्रियंकाने खूप स्ट्रगल केले आहे. प्रियंका चोप्राची कंपनी भंगारमधून करते बंपर कमाई करते. प्रियंकाच्या कंपनीची उलाढाल 38000000000 रुपयांची आहे. प्रियंकांची बिजनेस आयडिया पाहून शॉक व्हाल. 

मिस वर्ल्डचा किताब जिंकल्या नंतर प्रियंका बॉलिवूडची "देसी गर्ल" म्हणून ओळखली जाऊ लागली. भारतात मोठे यश मिळवल्यानंतर, ती हॉलिवूडकडे वळली आणि आज तिच्याकडे 38 अब्ज डॉलरची कंपनी आहे. तिच्या ब्रँडने कमाईच्या बाबतीत काइली जेनर आणि सेलेना गोमेझ सारख्या प्रमुख सेलिब्रिटींच्या ब्युटी ब्रँडला मागे टाकले आहे. प्रियंकाचा ब्रँड हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा हेअर केअर ब्रँड बनला आहे. 

प्रियंकाचा हा ब्रँड क्वालिटीसह तिच्या युनीक आयडियामुळे अधिक लोकप्रिय झाला आहे. प्रियंका तिच्या ब्रँडच्या पॅकेजींगसाठी भंगार अर्थात रिसायकल केलेल्या प्लास्टिकचा वापर करते. पॅकेजिंग कमीत कमी ठेवले आहे. तिच्या उत्पादनांमध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे, "सडपातळ बाटली, कमी प्लास्टिक."   प्रियांकाची उत्पादनांसाठी स्क्रॅप वापरण्याची कल्पना हिट ठरली आणि तिला जगभरात प्रशंसा मिळाली. यामुळे तिच्या ब्रँडना एक वेगळी ओळख आणि मोफत प्रसिद्धी मिळाली, ज्यामुळे तिच्या हेअरकेअर ब्रँडला दोन वर्षांत 3,800 कोटींचा महसूल मिळाला. 

प्रियांका चोप्राने 2022 मध्ये भारतात हा ब्रँड लाँच केला. तिचा हेअर केअर ब्रँड आता जगप्रसिद्ध झाला आहे. हेअर केअर ब्रँड व्यतिरिक्त, ती पर्पल पेबल पिक्चर्स या प्रॉडक्शन हाऊसची देखील मालकीण आहे. तिच्याकडे भारतातील सोना रेस्टॉरंट्ससह रेस्टॉरंट्सची साखळी देखील आहे. तिने सोना होम्स, एक डेटिंग अॅप आणि अनेक टेक कंपन्यांमध्ये देखील गुंतवणूक केली आहे.  

प्रियांका चोप्रा तिचा पती निक जोनाससोबत अमेरिकेत राहते. एकेकाळी बॉलिवूडमधील सर्वाधिक कमाई करणारी अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा आता हॉलिवूड चित्रपटांमधून चांगली कमाई करते. तिच्याकडे स्वतःचे प्रॉडक्शन हाऊस आणि ब्युटी अँड हेअर केअर ब्रँड देखील आहे. या कमाईसह, तिची एकूण संपत्ती 583 कोटी  तर निक जोनासचीकडे 666 कोटींची संपत्ती आहे.  एकत्रितपणे, त्यांनी 1,250 कोटी कमावले आहेत. त्यांनी अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये 170 कोटी किमतीचा एक आलिशान बंगला खरेदी केला आहे.  

FAQ

1प्रियंका चोप्रा कोण आहे?
प्रियंका चोप्रा ही एक यशस्वी बॉलिवूड आणि हॉलिवूड अभिनेत्री आहे, जी मिस वर्ल्डचा किताब जिंकल्यानंतर "देसी गर्ल" म्हणून प्रसिद्ध झाली. ती तिच्या हेअर केअर ब्रँड, प्रॉडक्शन हाऊस आणि इतर व्यवसायांसाठीही ओळखली जाते.

2 प्रियंका चोप्राचा हेअर केअर ब्रँड कोणता आहे?
प्रियंका चोप्राचा हेअर केअर ब्रँड हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा हेअर केअर ब्रँड आहे, जो त्याच्या क्वालिटी आणि युनिक पॅकेजिंगसाठी प्रसिद्ध आहे.

3 प्रियंकाच्या हेअर केअर ब्रँडची खासियत काय आहे?
तिचा ब्रँड रिसायकल केलेल्या प्लास्टिकपासून बनवलेले पॅकेजिंग वापरतो, ज्यामुळे कमी प्लास्टिकचा वापर होतो. उत्पादनांवर "सडपातळ बाटली, कमी प्लास्टिक" असा उल्लेख असतो, ज्यामुळे पर्यावरणपूरक ब्रँड म्हणून त्याला ओळख मिळाली आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

