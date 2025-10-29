39 Year Old TV Show: 39 वर्ष जुना टीव्ही शो अजूनही टॉपवर! IMDb रेटिंग 9.4, ‘मिर्झापूर’ आणि ‘पंचायत’लाही मागे टाकलं

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 29, 2025, 07:18 PM IST
Malgudi DaysTV Show: OTT प्लॅटफॉर्म्सनी आज मनोरंजन जगताचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. OTT प्लॅटफॉर्मच्या जगात आजकाल प्रत्येकजण एंटरटेनमेंट आपल्या मोबाईलवर पाहतो. कुठेही, कधीही आवडती सीरिज किंवा चित्रपट पाहता येतात. मिर्झापूर, गुल्लक, पंचायत, द फॅमिली मॅन, सेक्रेड गेम्स अशा हिट वेब सीरिजनी लोकांना अक्षरशः वेड लावलं आहे. या सर्वांना उत्तम रेटिंग मिळाली आहे. पण आश्चर्य म्हणजे  आजही या सर्व आधुनिक सिरीजपेक्षा एक जुना टीव्ही शो IMDb वर अव्वल आहे!  या सगळ्या सुपरहिट शोना मागे टाकणारा एक जुना टीव्ही शो अजूनही IMDb रेटिंगमध्ये टॉपवर आहे! होय, आम्ही बोलतोय 'मालगुडी डेज' (Malgudi Days) या 39 वर्षं जुन्या क्लासिक शोबद्दल.

1986 साली दूरदर्शनवर प्रसारित 

1986 साली दूरदर्शनवर प्रसारित झालेला हा शो भारतीय टीव्हीच्या इतिहासात एक वेगळंच स्थान ठेवतो. आर. के. नारायण यांच्या लोकप्रिय कथांवर आधारित या शोने लाखो प्रेक्षकांची मने जिंकली. या शोचे एकूण 50 हून अधिक भाग हिंदीमध्ये आणि 13 भाग इंग्रजीत तयार करण्यात आले होते. शोचे पहिले तीन सीझन दिग्दर्शक शंकर नाग यांनी दिग्दर्शित केले, तर चौथा सीझन कविता लंकेश यांच्या दिग्दर्शनाखाली आला. विशेष म्हणजे हा शो निर्मात्यांनी उधार घेतलेल्या पैशांनी बनवला होता. पण लोकांनी इतकं प्रेम दिलं की मेकर्सनी सर्व कर्ज फेडलं!

 IMDb वर सर्वाधिक रेटिंग!

आजच्या OTT काळात मिर्झापूर, गुल्लक, पंचायत यांसारख्या मालिकांना 8 पेक्षा जास्त रेटिंग मिळालं आहे, पण मालगुडी डेजने मिळवली आहे IMDb वर तब्बल 9.4 रेटिंग! यामुळे तो आजही सर्वात उच्च रेटिंग मिळवणाऱ्या भारतीय टीव्ही शोच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे.

कलाकार ज्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं

या शोमध्ये अनेक दिग्गज कलाकार झळकले.  गिरीश कर्नाड, अनंत नाग, आणि लहान वयात सुपरहिट ठरलेला मास्टर मंजूनाथ, ज्याने 'स्वामी' हे पात्र साकारलं होतं. त्याच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना अक्षरशः भारावून टाकलं. ‘मालगुडी’ हे काल्पनिक गाव असलं तरी, ते इतकं जिवंत वाटायचं की प्रेक्षकांना ते खऱ्या भारताचं प्रतिबिंब भासायचं.

रेल्वे स्टेशनलाही दिलं नाव!

या शोच्या लोकप्रियतेचा अंदाज यावरून येतो की भारतीय रेल्वेनं कर्नाटकातील 'अरसाळू' (Arasalu) रेल्वे स्टेशनचं नाव बदलून 'मालगुडी स्टेशन' ठेवलं! हा निर्णय म्हणजे भारतीय टेलिव्हिजनच्या इतिहासात मालगुडी डेजचं स्थान किती मोठं आहे, याचं प्रतीक आहे.

चित्रपटही आला पण जादू फक्त मालिकेचीच

2020  साली Malgudi Days नावाचा एक चित्रपट आला. दिग्दर्शक किशोर मुदबिद्री यांनी तो तयार केला आणि तो Amazon Prime Video वर प्रदर्शित झाला. पण प्रेक्षकांच्या मते, चित्रपटाने तीच भावना आणि क्लासिक टच पकडू शकला नाही जो ओरिजिनल मालिकेत होता.

 का आहे हा शो आजही लोकांच्या हृदयात जिवंत?

साधेपणा, भावना आणि भारतीय संस्कृतीचं खऱ्या अर्थाने दर्शन या शोमध्ये दिसतं. कुठलाही ओव्हरड्रामा नाही, फक्त जीवनातील छोट्या गोष्टींमधून शिकवण देणाऱ्या कथा. त्या काळातील सिनेमॅटोग्राफी, संगीत आणि अभिनय इतकं वास्तववादी होतं की प्रेक्षक आजही त्याला ‘टाइमलेस क्लासिक’ म्हणतात.

आजही प्रेरणादायी

आज 39 वर्षांनंतरही मालगुडी डेजला सोशल मीडियावर, यूट्यूबवर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रचंड व्ह्यूज मिळतात. तो फक्त एक शो नव्हता, तर भारतीय टीव्ही संस्कृतीचा भावनिक वारसा (Emotional Legacy) होता, जो आजही अबाधित आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

