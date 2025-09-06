99 फ्लॅट, 100 एकर जमीन खरेदी करणारा भारतीय गायक! 4140000000 रुपयांची नेटवर्थ; फक्त गाण गाऊन नाही तर असा कमावला पैसा

Mika Singh Reveals How He Bought 99 Houses And 100 Acre Farm : भारतीय गायक मिका सिंग 99 घरे आणि 100 एकर शेत जमिनीचा मालक आहे. मिका सिंग याची नेटवर्थ 4140000000 रुपये आहे. मिका सिंग भारतातील सर्वात श्रीमंत गायक बनला आहे. मिका सिंगने फक्त गाण गाऊन नाही तर अगदी नियोजन पद्धतीने पैशा पैसा जोडून इतकी संपत्ती जमवली आहे.
मिका सिंगने स्मार्ट पद्धतीने पैसे गुंतवूण 99 घरे आणि इतकी जमीन खरेदी केली आहे. मिका सिंगने विलासी जीवन जगण्याऐवजी दीर्घकालीन रिअल इस्टेटला प्राधान्य दिले आहे. त्याने अलीकडेच एका मुलाखतीत सांगितले की त्याने 99 घरे कशी खरेदी केली. तसेच सह-गायकांना त्यांचे पैसे योग्य पद्धतीने गुंतवण्याचा सल्ला दिला. मिका सिंगने एका मुलाखतीत त्याने इतकी मालमत्ता कशी खरेदी केली याबद्दल उघडपणे सांगितले. मिका सिंग याचे सर्व 99 फ्लॅट शाहरुख खानची पत्नी आणि इंटीरियर डिझायनर गौरी खानने डिझाइन केले आहेत. या 99 घरांपैकी काही घर स्वस्त आहेत तर काही महाग आहेत. काही फ्लॅट लहान तर काही फ्लॅट मोठे आहेत. काही महाग आहेत. तर, काही गावात आहेत. मुद्दा एवढाच नाही, मुद्दा तुमच्याकडे किती मालमत्ता आहे हा आहे. बरेच लोक मला प्रेम करतात, पण बरेच लोक मला शिवीगाळ देखील करतात. ते म्हणतात की मी वेडा आहे, माझे अजून लग्न झालेले नाही, सर्व काही कोण सांभाळेल? ते हे सर्व सांगत राहतात.
मिका सिंग म्हणाला, आम्ही शेतकऱ्यांची मुले आहोत. आम्हाला पैशांचे काय करायचे आणि कुठे खर्च करायचे हे देखील माहित नव्हते. आम्हाला फक्त एकच गोष्ट माहित होती की आपण जमीनदार असले पाहिजे. आजोबा असेही म्हणायचे की जमीन कधीही तुमचा विश्वासघात करत नाही. आम्ही आयुष्यात खूप पैसे कमावले आणि फक्त एवढेच माहित होते की आपण मालमत्तेत गुंतवणूक करावी.'
मिका सिंगने सांगितले की त्याने इतकी मालमत्ता आणि जमीन कशी खरेदी केली. त्याने सांगितले की त्याने जे काही पैसे वाचवले ते तो प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवत राहिला. मालमत्त ही सर्वात सुरक्षित गुंवणूक आहे. मग मिका सिंग म्हणाला, 'मी एकटाच श्रीमंत किंवा खास नाहीये, इंडस्ट्रीत असे अनेक गायक आहेत ज्यांच्याकडे खूप पैसे आहेत. अनेक जण अलिशान लाईफस्टाईलवर पैसा खर्च करतात. मात्र, अशा प्रकारे पैसा खर्च करणे हा मूर्खपणा आहे असे तो म्हणाला.
मिका सिंगच्या एकूण संपत्तीबद्दल बोलायचे झाले तर तो 414 कोटींच्या संपत्तीचा मालक आहे. तो एका संगीत कार्यक्रमासाठी 25 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत मानधन घेतो. त्याच वेळी, तो एका गाण्यापासून 10 लाख रुपये कमावतो. मिका सिंगने त्याच्या कारकिर्दीत खूप संघर्ष केला आहे. अनेक हिट गाणी देणारा मिका सिंग जागरणात गाणे म्हणत असे. तो कीर्तनापासून कव्वालीपर्यंत आणि प्रत्येक धार्मिक स्थळी गायला लागला. एकेकाळी मिकाचे उत्पन्न 75 रुपये होते आणि आज तो कोट्यवधीच्या संपत्तीचा मालक आहे.
