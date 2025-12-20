47 वर्षांपूर्वीचं ते गाणं, ज्यामुळे झाला प्रचंड वाद; देवाच्या नावावर अश्लीलतेचा आरोप, पण ठरलं लोकप्रिय

Bollywood Superhit Song: गाणी नवी असोत वा जुनी त्याचे संगीत नेहमीच मनाला वेगळाच सुकून देतं. मात्र, जुन्या गाण्यांची गोष्टच काही वेगळी असते. त्या काळातील गाण्यांमध्ये असलेली भावना, शब्दांची खोली आणि संगीताचा साधेपणा थेट हृदयाला भिडायचा. पूर्वी चित्रपटगृहातून बाहेर पडताना प्रेक्षक तीच गाणी गुणगुणत बाहेर पडायचे. मात्र, अनेकदा काही गाणी त्यांच्या सादरीकरणामुळे किंवा दृश्यांमुळे वादाच्या भोवऱ्यातही सापडतात. तरीसुद्धा अशी गाणी काळाच्या कसोटीवर टिकून आजही लोकांची पहिली पसंत ठरतात.
आज सोशल मीडियामुळे जुन्या गाण्यांना नवसंजीवनी मिळत आहे. रील्स, शॉर्ट व्हिडीओ, रिमिक्स आणि विविध म्युझिक अॅप्समुळे ही गाणी नव्या पिढीपर्यंत पोहोचली आहेत. YouTube सारख्या प्लॅटफॉर्मवर ही गाणी कोट्यवधी वेळा ऐकली जात आहेत. यामागचं कारण म्हणजे या गाण्यांमधील साधेपणा आणि भावनिक खोली. जी काळ आणि वयाच्या मर्यादा ओलांडते.
आजपासून तब्बल 47 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेलं असंच एक गाणं आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. 1978 साली आलेल्या ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ या चित्रपटातील हे टायटल ट्रॅक त्या काळातील सर्वात लोकप्रिय गाण्यांपैकी एक ठरलं. हे गाणं त्या काळातील टॉप आणि अत्यंत सुंदर अभिनेत्री झीनत अमान यांच्यावर चित्रित करण्यात आलं होतं.
‘सत्यम शिवम सुंदरम’ या गाण्याला त्याच्या आध्यात्मिक आशयामुळे विशेष ओळख मिळाली. मात्र, गाण्याच्या व्हिडीओमध्ये झीनत अमान यांनी परिधान केलेली पांढरी साडी आणि काही दृश्यांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. सेन्सॉर बोर्डाने या गाण्यातील काही दृश्ये अश्लील असल्याचा आक्षेप घेत कट सुचवले होते. काहींनी हे दृश्य भारतीय संस्कृती आणि परंपरेच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला.
या वादावर झीनत अमान आणि गायिका लता मंगेशकर यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. त्यांनी सांगितलं की, या गाण्यात कोणतीही अश्लीलता नसून, ते फक्त कथेतील भावना, अध्यात्म आणि कलात्मक मांडणी दर्शवतं. हे दृश्य कुठल्याही प्रकारचा उकसावा देणारे नसून, भावनांची शुद्ध अभिव्यक्ती असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
विशेष म्हणजे, इतके वाद होऊनही हे गाणं प्रदर्शित होताच प्रचंड लोकप्रिय ठरलं. अनेक वर्षे हे गाणं म्युझिक चार्ट्सवर अव्वल स्थानावर राहिलं. आजही वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर या गाण्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, लोक आजही ते तितक्याच प्रेमाने ऐकत आहेत.