English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

47 वर्षांपूर्वीचं ते गाणं, ज्यामुळे झाला प्रचंड वाद; देवाच्या नावावर अश्लीलतेचा आरोप, पण ठरलं लोकप्रिय

47 वर्षांपूर्वीचे गाणं जे प्रेक्षकांचे आवडते बनले पण या गाण्यातील काही सीनमुळे प्रचंड मोठा वाद निर्माण झाला होता. काय होता तो वाद?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 20, 2025, 03:40 PM IST
47 वर्षांपूर्वीचं ते गाणं, ज्यामुळे झाला प्रचंड वाद; देवाच्या नावावर अश्लीलतेचा आरोप, पण ठरलं लोकप्रिय

Bollywood Superhit Song: गाणी नवी असोत वा जुनी त्याचे संगीत नेहमीच मनाला वेगळाच सुकून देतं. मात्र, जुन्या गाण्यांची गोष्टच काही वेगळी असते. त्या काळातील गाण्यांमध्ये असलेली भावना, शब्दांची खोली आणि संगीताचा साधेपणा थेट हृदयाला भिडायचा. पूर्वी चित्रपटगृहातून बाहेर पडताना प्रेक्षक तीच गाणी गुणगुणत बाहेर पडायचे. मात्र, अनेकदा काही गाणी त्यांच्या सादरीकरणामुळे किंवा दृश्यांमुळे वादाच्या भोवऱ्यातही सापडतात. तरीसुद्धा अशी गाणी काळाच्या कसोटीवर टिकून आजही लोकांची पहिली पसंत ठरतात. 

Add Zee News as a Preferred Source

आज सोशल मीडियामुळे जुन्या गाण्यांना नवसंजीवनी मिळत आहे. रील्स, शॉर्ट व्हिडीओ, रिमिक्स आणि विविध म्युझिक अ‍ॅप्समुळे ही गाणी नव्या पिढीपर्यंत पोहोचली आहेत. YouTube सारख्या प्लॅटफॉर्मवर ही गाणी कोट्यवधी वेळा ऐकली जात आहेत. यामागचं कारण म्हणजे या गाण्यांमधील साधेपणा आणि भावनिक खोली. जी काळ आणि वयाच्या मर्यादा ओलांडते.

आजपासून तब्बल 47 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेलं असंच एक गाणं आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. 1978 साली आलेल्या ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ या चित्रपटातील हे टायटल ट्रॅक त्या काळातील सर्वात लोकप्रिय गाण्यांपैकी एक ठरलं. हे गाणं त्या काळातील टॉप आणि अत्यंत सुंदर अभिनेत्री झीनत अमान यांच्यावर चित्रित करण्यात आलं होतं.

आध्यात्मिक भावना आणि वाद

‘सत्यम शिवम सुंदरम’ या गाण्याला त्याच्या आध्यात्मिक आशयामुळे विशेष ओळख मिळाली. मात्र, गाण्याच्या व्हिडीओमध्ये झीनत अमान यांनी परिधान केलेली पांढरी साडी आणि काही दृश्यांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. सेन्सॉर बोर्डाने या गाण्यातील काही दृश्ये अश्लील असल्याचा आक्षेप घेत कट सुचवले होते. काहींनी हे दृश्य भारतीय संस्कृती आणि परंपरेच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला.

या वादावर झीनत अमान आणि गायिका लता मंगेशकर यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. त्यांनी सांगितलं की, या गाण्यात कोणतीही अश्लीलता नसून, ते फक्त कथेतील भावना, अध्यात्म आणि कलात्मक मांडणी दर्शवतं. हे दृश्य कुठल्याही प्रकारचा उकसावा देणारे नसून, भावनांची शुद्ध अभिव्यक्ती असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

वादांवर मात करत मिळालं यश

विशेष म्हणजे, इतके वाद होऊनही हे गाणं प्रदर्शित होताच प्रचंड लोकप्रिय ठरलं. अनेक वर्षे हे गाणं म्युझिक चार्ट्सवर अव्वल स्थानावर राहिलं. आजही वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर या गाण्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, लोक आजही ते तितक्याच प्रेमाने ऐकत आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Bollywood Superhit SongsSatyam Shivam Sundaram songzeenat aman songZeenat Aman bold songsZeenat Aman bold song Satyam Shivam Sundaram

इतर बातम्या

T20 World Cup आधीच गिलवरुन राडा: आगरकर-सूर्या Vs गावसकरांमध...

स्पोर्ट्स