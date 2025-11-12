English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
5 सुपरस्टार कलाकारांनी नाकारलेला चित्रपट, या फ्लॉप अभिनेत्याला मिळताच ठरला सुपरहिट, 90 लाख बजेट कमाई 17 कोटी

एकापाठोपाठ एक फ्लॉप चित्रपट दिल्याने या अभिनेत्याने घेतला होता इंडस्ट्री सोडण्याचा निर्णय. मात्र, अशातच एका चित्रपटाने बदललं नशिब.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 12, 2025, 06:39 PM IST
भारतीय सिनेसृष्टीत एखाद्या चित्रपट रिजेक्ट करणे म्हणजे काही नवीन नाही. अनेकदा एखादा अभिनेता कथा किंवा भूमिकेचं आकर्षण न वाटल्याने चित्रपट नाकारतो आणि तोच चित्रपट दुसऱ्या कलाकाराचं आयुष्य बदलून टाकतो. 

अशीच एक घटना घडली होती 70च्या दशकात. जेव्हा एका चित्रपटाला एक-दोन नव्हे तर थेट पाच सुपरस्टार अभिनेत्यांनी नाकारलं होतं, पण त्या चित्रपटाने पुढे अमिताभ बच्चन यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीत नवसंजीवनी दिली.

 'जंजीर'

सन 1973 मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट म्हणजे ‘जंजीर’. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रकाश मेहरा यांनी केलं होतं, तर पटकथा लिहिली होती सलीम-जावेद या जोडीने म्हणजेच सलमान खान यांचे वडील सलीम खान आणि जावेद अख्तर यांनी.

‘जंजीर’ हा केवळ एक अॅक्शन ड्रामा नव्हता, तर तो हिंदी सिनेमातील ‘अ‍ॅंग्री यंग मॅन’ युगाची सुरुवात ठरला. या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी पोलिस ऑफिसर विजय खन्ना ही भूमिका साकारली होती, जी त्यांची ओळख बनली.

 बजेट आणि कमाई

‘जंजीर’ चं बजेट त्या काळात फक्त 90 लाख रुपये होतं. पण या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 17 कोटी रुपयांची कमाई केली. जी त्या काळात प्रचंड मोठी रक्कम मानली जात होती.

अमिताभ बच्चनसाठी आयुष्य बदलणारा क्षण

‘जंजीर’च्या आधी अमिताभ बच्चन सलग अनेक फ्लॉप चित्रपट देऊन निराश झाले होते. इतकंच नव्हे, तर त्यांनी मुंबई सोडून घरी परतण्याचं ठरवलं होतं. पण ‘सलीम-जावेद’ यांनी त्यांना ‘बॉम्बे टू गोवा’ मधील भूमिकेत पाहिलं आणि त्यांच्यात ‘जंजीर’चा हिरो पाहिला. हीच भूमिका त्यांच्या करिअरचा निर्णायक टर्निंग पॉईंट ठरली.

या अभिनेत्यांनी नकारलेला चित्रपट

या चित्रपटासाठी सुरुवातीला निर्मात्यांनी त्या काळातील मोठ्या सुपरस्टार कलाकारांना संपर्क केला होता. यामध्ये धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, देव आनंद, राजकुमार या सर्वांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे चित्रपट नाकारला. काहींना स्क्रिप्ट आवडली नाही, तर काहींच्या तारखा जुळल्या नाहीत. शेवटी ही भूमिका अमिताभ बच्चन यांच्या वाट्याला आली आणि इतिहास घडला.

FAQ

1. ‘जंजीर’ चित्रपट केव्हा प्रदर्शित झाला?

 ‘जंजीर’ हा चित्रपट 11 मे 1973 रोजी प्रदर्शित झाला होता.

2. ‘जंजीर’चा दिग्दर्शक कोण होता?

 या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रकाश मेहरा यांनी केले होते.

3. या चित्रपटाची कथा कोणी लिहिली होती?

 ‘जंजीर’ची कथा आणि पटकथा सलीम-जावेद (सलीम खान आणि जावेद अख्तर) यांनी लिहिली होती.

 

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
dharmendraamitabh bacchanjanjir moviesBollywood News

