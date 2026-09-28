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'त्याला माझ्यासोबत झोपायचे होते...' 50 वर्षीय चित्रपट निर्मात्याने अभिनेत्रीकडे केल्या अश्लील मागण्या

बोल्ड ओटीटी अभिनेत्री सुहाना खान उल्लू आणि ऑल्ट बालाजीवरील शोमध्ये दिसल्यानंतर प्रकाशझोतात आली. आता अभिनेत्रीने धक्कादायक प्रकार तिच्यासोबत घडलेला उघड केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 28, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 06:41 PM IST
'त्याला माझ्यासोबत झोपायचे होते...' 50 वर्षीय चित्रपट निर्मात्याने अभिनेत्रीकडे केल्या अश्लील मागण्या
Image Credit: 50 वर्षीय चित्रपट निर्मात्याने अभिनेत्रीकडे केल्या अश्लील मागण्या (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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