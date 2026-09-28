'त्याला माझ्यासोबत झोपायचे होते...' 50 वर्षीय चित्रपट निर्मात्याने अभिनेत्रीकडे केल्या अश्लील मागण्या

अनेकदा अभिनेत्रींनी त्याच्या सोबत कास्टिंग काउचबद्दल सांगितलेले धक्कादायक प्रकार सांगितले आहेत. आता बोल्ड ओटीटी अभिनेत्री सुहाना खान या अभिनेत्रीने तिच्यासोबत घडलेला प्रकार सांगितला आहे त्यानंतर आता याबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. बोल्ड ओटीटी अभिनेत्री सुहाना खान उल्लू आणि ऑल्ट बालाजीवरील शोमध्ये दिसल्यानंतर प्रकाशझोतात आली. ती एक ओटीटी अभिनेत्री आहे. आपल्या मेहनतीच्या जोरावर तिने बोल्ड इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. सुहाना म्हणाली की, बोल्ड नायिका असण्याचा अर्थ असा नाही की तिला एकाच प्रकारच्या भूमिका मिळतात किंवा चांगले काम मिळत नाही.
अभिनेत्रीने खुलासा केला की, तिने रंगभूमीवर काम केले असून तिला या कलेचे ज्ञान आहे. इंटिमेट सीन्स कसे चित्रित केले जातात, हे सुहानाने समजावून सांगितले. पियुष भुतानीच्या पॉडकास्टमध्ये तिने बोल्ड इंडस्ट्रीतील बारकावे उघड केले. तिच्या मते, बोल्ड इंटिमेट सीन्समध्ये सर्व काही दिग्दर्शकाच्या सांगण्यावरूनच घडते. नायिकेला आरामदायक वाटावे यासाठी सेटवर एक महिला उपस्थित असते. कधीकधी चॅनल आणि प्रोडक्शनचे लोक येतात. सर्वांसमोर जिव्हाळ्याचे दृश्य चित्रित करताना तुम्ही मजा करू शकत नाही. जर कलाकार जिव्हाळ्याचे दृश्य चित्रित करताना मजा करत असते, तर ते उत्तम झाले असते. तसे असते तर, इंडस्ट्रीमध्ये कास्टिंग काउचसारख्या गोष्टी अस्तित्वातच नसत्या.
हे ही वाचा
सुहाना म्हणाली की कास्टिंग काउच तुमच्या स्वतःच्या इच्छेने घडते. कोणीही कोणावर जबरदस्ती करत नाही. जर तुम्हाला कोणी आवडत असेल तर त्यांच्यासोबत जा, नाहीतर जाऊ नका. त्या अभिनेत्रीने खुलासा केला आहे की, तिलाही कास्टिंग काउचचा अनुभव आला आहे. जरी हे कोणत्याही प्रसिद्ध व्यक्तीने केले नसले तरी, तिला याचा अनुभव आला आहे. एका ५० वर्षीय व्यक्तीने तिच्याकडे तडजोड करण्याची मागणी केली होती. संपूर्ण प्रकल्पावर चर्चा केल्यानंतर त्याने विचारले, "मी तुमच्यासाठी खूप काही केले आहे, तुम्ही माझ्यासाठी काय कराल?" सुहानाने त्या माणसाला विचारले, "तुला काय हवंय ते सांग.
पुढे या घडलेल्या घटनेबद्दल सांगताना अभिनेत्री म्हणाली की, मला तुझे इशारे कळत नाहीत. त्याला माझ्यासोबत झोपायचं होतं, पण मी नाही झोपले." इंडस्ट्रीमधले लोक मला उद्धट समजतात. जर मला कोणासोबत झोपायचं असेल, तर मी ते करेन. पण मी इंडस्ट्रीमध्ये त्याचं काही मोठं प्रकरण करणार नाही.