11 वेळा प्रेमात पडली, पण आजही अविवाहित! लग्न न करता झाली दोन मुलींची आई, ओळखलंत का?

Guess Who: बॉलिवूडमधील अनेक नामांकित कलाकारांसोबत काम केलेली आणि स्वतःच्या पायावर इंडस्ट्रीत स्थान निर्माण केलेली अभिनेत्री सुष्मिता सेन आजही आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे प्रचंड चर्चेत असते. सौंदर्य, आत्मविश्वास आणि स्वतंत्र विचारसरणीसाठी ओळखली जाणारी ही अभिनेत्री 50 वर्षांच्या वयातही अजून अविवाहित आहे पण तरीही दोन मुलींची आई आहे.
सुष्मिताने आपल्या आयुष्यात 11 वेळा प्रेम अनुभवले असल्याचे म्हटले जाते. मात्र कोणतेही नाते दीर्घकाळ टिकले नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे तिचे एक प्रेमसंबंध पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूशीही राहिले होते.
सुष्मिता सेनने 1994 मध्ये मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकताच संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. मिस युनिव्हर्स होणारी ती पहिली भारतीय महिला ठरली. त्यानंतर तिने ‘दस्तक’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.
या चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान तिची ओळख चित्रपटाचे असिस्टंट डायरेक्टर विक्रम भट्ट यांच्याशी झाली. त्या वेळी विक्रम भट्ट विवाहित होते तरीही दोघांमध्ये जवळीक निर्माण झाली आणि त्यांचे अफेअर चर्चेत राहिले. पुढे काही कारणांमुळे त्यांचा ब्रेकअप झाला.
विक्रम भट्टनंतर सुष्मिताचे नाव अनेक नामांकित व्यक्तींशी जोडले गेले. त्यात उद्योगपती संजय नारंग, अभिनेता रणदीप हुड्डा, निर्माता इम्तियाज खत्री, हॉटमेलचे सहसंस्थापक साबिर भाटिया, माजी पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अक्रम, तसेच माजी IPL चेअरमन ललित मोदी यांचाही समावेश आहे.
काही काळ तिच्या आयुष्यात मॉडेल रोहमन शॉल आला. दोघे दीर्घकाळ रिलेशनशिपमध्ये होते. जरी त्यांचा ब्रेकअप झाला असला तरी त्यांची मैत्री आजही कायम असल्याचे दिसून येते.
लग्न न करता आयुष्य जगण्याचा निर्णय सुष्मिताने स्वतःच्या नियमाप्रमाणे घेतला आणि ती आजही अभिमानाने पाळते. तिने रिनी सेन आणि अलिशा सेन या दोन मुलींना दत्तक घेतले आहे.
त्यांना वाढवण्यासाठी सुष्मिताने एकटीने संपूर्ण जबाबदारी घेतली असून ती दोघींना उत्तम जीवन देत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. करिअरमध्ये सुष्मिताने अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत तर OTT वर ‘आर्या’सारख्या दमदार मालिकेद्वारे तिने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले.
FAQ
1. सुष्मिता सेन अजूनही अविवाहित का आहे?
सुष्मिता सेनने आयुष्यात लग्न न करण्याचा निर्णय स्वतःच्या नियमांनुसार घेतला आहे. ती स्वतंत्र जीवनशैलीवर विश्वास ठेवते आणि तिच्या म्हणण्यानुसार विवाह हा आवश्यक टप्पा नाही.
2. सुष्मिता सेनच्या आयुष्यात किती प्रेमसंबंध झाले आहेत?
माध्यमांनुसार सुष्मिताने आपल्या आयुष्यात सुमारे 11 वेळा प्रेम अनुभवले. परंतु तिचे कोणतेही नाते दीर्घकाळ टिकले नाही.
3. सुष्मिताने मुलींना दत्तक कधी घेतले?
रिनीला तिने 2000 मध्ये आणि अलिशाला 2010 मध्ये दत्तक घेतले. दोघींच्या संगोपनाची जबाबदारी तिने एकटीने सांभाळली आहे.