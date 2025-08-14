50 वर्षांनंतर उघडलं 'शोले' चित्रपटातील झोपड्यांचं रहस्य, कुठे झालीय चित्रपटाची शूटिंग?

Sholay 50 Years: भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात 'शोले' हा चित्रपट एक असा टप्पा आहे ज्याशिवाय हिंदी चित्रपटसृष्टीची चर्चा अपूर्ण राहते. या चित्रपटातील प्रत्येक सीन, प्रत्येक पात्र आणि प्रत्येक डायलॉगने प्रेक्षकांच्या मनावर कायमचा ठसा उमटवला आहे. 1975 साली प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट त्या काळातील प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलाच पण आजची पिढीही मीम्स आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या चित्रपटाच्या जादूला ओळखते.
15 ऑगस्ट 2025 रोजी या चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन तब्बल 50 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. याच निमित्ताने एनडीटीव्हीने चित्रपटात अहमदची भूमिका साकारणारे अभिनेते सचिन पिळगावकर यांची खास मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी रामगढच्या सेटवरच्या काही अनोख्या आठवणी शेअर केल्या आणि या चित्रपटातील झोपड्यांमागचे राज उघड केले.
या मुलाखतीत बोलताना सचिन पिळगावकर म्हणाले, 'शोले' चित्रपटाची शूटिंग बेंगळुरूच्या मॅसूरजवळील रामनगरम नावाच्या गावात झाली होती. हे बेंगळुरूपासून सुमारे 40 किमी अंतरावर आहे. त्या काळात आम्ही सगळे बेंगळुरूतच राहत होतो. रोज सकाळी 5 वाजता निघायचो आणि सुमारे एक तासात लोकेशनवर पोहोचायचो.
त्या ठिकाणी नैसर्गिकरित्या मोठमोठे दगड होते आणि रमेश सिप्पी यांनी आपल्या आर्ट डायरेक्टरसोबत मिळून ते ठिकाण निवडलं होतं. इथेच रामगढ नावाचं काल्पनिक गाव उभं करण्यात आलं होतं.
चित्रपटातील झोपड्या अगदी नैसर्गिक जरी दिसत असल्या तरी त्यामागे एक वेगळं वास्तव होतं. त्या झोपड्या प्रत्यक्षात सेटवर उभारलेल्या आणि सजवलेल्या होत्या. बाहेरून त्या अगदी साध्या आणि गावरान दिसत होत्या. पण आतून मात्र त्या पूर्णपणे आलिशान होत्या. त्यात एसी, सोफा, बल्ब आणि इतर सर्व सुविधा दिलेल्या होत्या. जेणेकरून कलाकार आणि सेलिब्रिटींना शूटिंगदरम्यान कोणताही त्रास होऊ नये.
'शोले' हा चित्रपट केवळ बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला नाही तर तो भारतीय सिनेमाचा एक सांस्कृतिक संदर्भ बनला. 50 वर्षांनंतरही या चित्रपटातील संवाद, गाणी, पात्रं आणि प्रसंग लोकांच्या ओठांवर आहेत. आता या चित्रपटाला 50 वर्षे पूर्ण होत आहे. यामुळे चित्रपटाशी संबंधित अनेक किस्से आणि आठवणी पुन्हा समोर येत आहेत.
FAQ
