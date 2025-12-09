English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
5 अभिनेत्रींसोबत जोडले अक्षय खन्नाचे नाव, पण या अभिनेत्रीच्या सौंदर्यावर भाळला होता अभिनेता, स्वतःच सांगिलेले नाव

Akshaye Khanna Bollywood Crush: 90 च्या दशकात बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्नाच्या लूक्स आणि अभिनयाची चांगलीच चर्चा होती. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 9, 2025, 08:27 PM IST
5 अभिनेत्रींसोबत जोडले अक्षय खन्नाचे नाव, पण या अभिनेत्रीच्या सौंदर्यावर भाळला होता अभिनेता, स्वतःच सांगिलेले नाव
Akshaye Khanna Bollywood Crush: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना अलीकडे धुरंदर या त्याच्या चित्रपटामुळं चांगलाच चर्चेत आहे. छावा सिनेमात त्याने साकारलेल्या औरंगजेबनंतर धुरंदरमधील रहमानला प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतलं आहे. पण आज आम्ही तुम्हाला अक्षय खन्नाच्या चित्रपटांबद्दल नव्हे तर त्याच्या खासगी आयुष्याबद्दल सांगणार आहोत. 90च्या दशकात अक्षय खन्नाचा चार्म आणि त्याच्या अभिनयाची चर्चा सगळीकडे आहे. कधी अक्षयच्या लुक्सची खूपच चर्चा होती आणि त्याची फॅन फॉलोइंगदेखील चांगली होती. बॉलिवूडच्या अनेक अभिनेत्री तेव्हा अक्षय खन्नाच्या चाहत्या होत्या. आज वयाच्या पन्नाशीतही अक्षय खन्ना अविवाहित आहे. अक्षयचे नाव मात्र अनेक अभिनेत्रीसोबत जोडले गेले आहे. मात्र एका अभिनेत्रीचा मात्र अक्षय खन्ना भयंकर चाहता होता.

अभिनेता अक्षय खन्ना अभिनेत्री ऐश्वर्या रायच्या सुंदरतेचे चाहता होता. अक्षय खन्नाने स्वतःच याची कबुली दिली होती. अक्षय खन्नाने एका मुलाखतीत स्वतःच म्हटलं होतं की, ऐश्वर्या राय बॉलिवूडमधील सर्वात सेक्सी अभिनेत्री आहे. अक्षय खन्नाने करण जोहरच्या टॉक शोमध्ये बोलताना म्हटलं होतं की, जेव्हा कधी मी ऐश्वर्याला भेटतो तेव्हा माझी नजर तिच्या चेहऱ्यावरुन अजिबात हटत नाही आणि ऐश्वर्यालाही त्याची सवय झाली आहे. मी वेड्यासारखा ऐश्वर्याच्या चेहऱ्याला न्याहाळत बसतो.

2017मध्ये इत्तेफाक चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान करण जौहरच्या टॉक शोमध्ये अक्षय खन्ना सोनाक्षी सिन्हाोबत पोहोचला होता. तेव्हा करणने अक्षय खन्नाला प्रश्न विचारला होता की, फिल्म इंडस्ट्रीतील सर्वात सेक्सी अभिनेत्री कोण? तेव्हा याचे उत्तर देताना अक्षय खन्नाने ऐश्वर्या रायचे नाव घेतले होते. त्याने म्हटलं होतं की, ऐश्वर्या इतकी सुंदर आहे की तिच्या चेहऱ्यावरुन नजरच हटत नाही.

अक्षय खन्ना आणि ऐश्वर्या राय यांनी आत्तापर्यंत फक्त दोनच चित्रपटात काम केलं होतं. आ अब लौट चले आणि ताल. दोन्ही चित्रपटात अक्षय आणि ऐश्वर्याची जोडी चाहत्यांना खूप आवडली होती. हे दोन्ही चित्रपट खूप चालले होते. मात्र हे सिनेमे जेव्हा रिलीज झाले तेव्हा ऐश्वर्या अभिषेक यांचं लग्न झालं नव्हतं. अक्षय खन्नाचा ताल हा सिनेमा सुपरहिट ठरला होता. इतकंच नव्हे तर दिल चाहता है चित्रपटासाठी बेस्ट सहाय्यक कलाकाराचा पुरस्कार मिळाला होता.

अक्षय खन्ना हा बॉलिवूडचे सुपरस्टार विनोद खन्ना यांचा मुलगा आहे. 28 मार्च 1975 मध्ये जन्मलेला अक्षय 50 वर्षाचा असून तो अजूनही अविवाहित आहे. अक्षय खन्नाने त्याच्या करियरची सुरुवात 1997 मध्ये हिमालय पुत्र या चित्रपटातून पदार्पण केले होते. त्यानंतर अक्षय खन्नाचा दुसरा चित्रपट बॉर्डरदेखील सुपरहिट झाला होता.  

मनोरंजन