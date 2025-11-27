संगीतविश्वाला चकित करणारा विक्रम! या भक्तिगीताने पार केला 500 कोटींचा टप्पा, युट्यूबवर बनले नंबर 1

T-Series : टी-सीरीजची ओरिजिनल ‘श्री हनुमान चालीसा’ YouTube वर असा इतिहास रचत आहे, जो आजपर्यंत कुठल्याही बॉलिवूड, पंजाबी किंवा साउथच्या गाण्यालाही गाठता आला नाही. तब्बल 14 वर्षांपूर्वी रिलीज झालेले हे भक्ति गीत आता यूट्यूबवर 5 अब्जांहून (5 Billion+) अधिक व्ह्यूज मिळवणारे भारतातील पहिला आणि एकमेव व्हिडिओ ठरला आहे.
10 मे 2011 रोजी टी-सीरीजने हा व्हिडिओ यूट्यूबवर अपलोड केला होता. वर्षानुवर्षे त्याची लोकप्रियता फक्त वाढतच गेली आणि आजही हा व्हिडिओ लोकांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू आहे.
इतिहासात पहिल्यांदा 5,008,506,730 पेक्षा जास्त व्ह्यूज. हा रिपोर्ट लिहीपर्यंत ‘श्री हनुमान चालीसा’ला 5,008,506,730 पेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत. हे भारतातील पहिला व्हिडिओ आहे ज्याने 5 बिलियनचा टप्पा पार केला. या व्हिडिओला 20 मिलियनहून अधिक लाइक्स मिळाले आहेत.
या भक्ति व्हिडिओमध्ये गुलशन कुमार दिसतात तर हनुमान चालीसेचा आवाज प्रसिद्ध गायक हरिहरन यांनी दिला आहे. संगीतकार ललित सेन यांनी त्याला संगीतबद्ध केले आहे. या महान उपलब्धीनंतर टी-सीरीजने सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले की, 'ही यशोगाथा लोकांच्या श्रद्धा, भक्ति आणि प्रेमाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.'
भारतामध्ये अनेक व्हिडिओ कोट्यवधी व्ह्यूज मिळवतात, परंतु ‘श्री हनुमान चालीसा’च्या जवळपासही कोणी पोहोचू शकलेले नाही. टॉप व्हिडिओंची स्थिती ‘लहंगा’ (पंजाबी ट्रॅक) 1.8 बिलियन व्ह्यूज. ‘52 गज का दामन’, ‘वास्ते’, ‘लुट गए’, ‘लौंग लाची’ आणि ‘राउडी बेबी’ या गाण्यांना जरी प्रचंड लोकप्रियता असली तरी यांपैकी एकही व्हिडिओ अद्याप 2 बिलियन व्ह्यूजसुद्धा पार करू शकलेला नाही.
‘श्री हनुमान चालीसा’ने केलेला हा भव्य विक्रम हे दर्शवतो की भक्ति आणि श्रद्धेची ताकद सोशल मीडियावरही तितकीच मोठी असते. यूट्यूबवर हे भक्ति गीत केवळ मनोरंजनासाठी नाही तर लोकांच्या दैनंदिन श्रद्धेचा हिस्सा म्हणूनही ऐकले जाते आणि म्हणूनच त्याने जगभरात असा अनोखा टप्पा गाठला आहे.
FAQ
1. टी-सीरीजची ‘श्री हनुमान चालीसा’ यूट्यूबवर कधी अपलोड करण्यात आली?
ही चालीसा 10 मे 2011 रोजी टी-सीरीजने यूट्यूबवर अपलोड केली होती.
2. या व्हिडिओने किती व्ह्यूज मिळवले आहेत?
या रिपोर्टनुसार, ‘श्री हनुमान चालीसा’ने 5,008,506,730 पेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळवले आहेत. हे 5 बिलियन (अब्ज) पार करणारे भारतातील पहिले आणि एकमेव व्हिडिओ आहे.
3. या व्हिडिओला किती लाइक्स मिळाले आहेत?
या व्हिडिओला 20 मिलियनहून अधिक लाइक्स मिळाले आहेत, जे स्वतःमध्ये एक मोठा विक्रम आहे.