English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

संगीतविश्वाला चकित करणारा विक्रम! या भक्तिगीताने पार केला 500 कोटींचा टप्पा, युट्यूबवर बनले नंबर 1

ना अरिजीत सिंग, ना हनी सिंह, 500 कोटी व्ह्यूज असणारा हा व्हिडीओ बनला युट्यूबवरील एक नंबरचा व्हिडीओ. तुम्ही पाहिला का?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 27, 2025, 04:24 PM IST
संगीतविश्वाला चकित करणारा विक्रम! या भक्तिगीताने पार केला 500 कोटींचा टप्पा, युट्यूबवर बनले नंबर 1

T-Series : टी-सीरीजची ओरिजिनल ‘श्री हनुमान चालीसा’ YouTube वर असा इतिहास रचत आहे, जो आजपर्यंत कुठल्याही बॉलिवूड, पंजाबी किंवा साउथच्या गाण्यालाही गाठता आला नाही. तब्बल 14 वर्षांपूर्वी रिलीज झालेले हे भक्ति गीत आता यूट्यूबवर 5 अब्जांहून (5 Billion+) अधिक व्ह्यूज मिळवणारे भारतातील पहिला आणि एकमेव व्हिडिओ ठरला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

10 मे 2011 रोजी टी-सीरीजने हा व्हिडिओ यूट्यूबवर अपलोड केला होता. वर्षानुवर्षे त्याची लोकप्रियता फक्त वाढतच गेली आणि आजही हा व्हिडिओ लोकांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू आहे.

20 मिलियनहून अधिक लाईक्स

इतिहासात पहिल्यांदा  5,008,506,730 पेक्षा जास्त व्ह्यूज. हा रिपोर्ट लिहीपर्यंत ‘श्री हनुमान चालीसा’ला 5,008,506,730 पेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत. हे भारतातील पहिला व्हिडिओ आहे ज्याने 5 बिलियनचा टप्पा पार केला. या व्हिडिओला 20 मिलियनहून अधिक लाइक्स मिळाले आहेत. 

या भक्ति व्हिडिओमध्ये गुलशन कुमार दिसतात तर हनुमान चालीसेचा आवाज प्रसिद्ध गायक हरिहरन यांनी दिला आहे. संगीतकार ललित सेन यांनी त्याला संगीतबद्ध केले आहे. या महान उपलब्धीनंतर टी-सीरीजने सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले की, 'ही यशोगाथा लोकांच्या श्रद्धा, भक्ति आणि प्रेमाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.'

यूट्यूबवरील इतर व्हिडिओ किती मागे?

भारतामध्ये अनेक व्हिडिओ कोट्यवधी व्ह्यूज मिळवतात, परंतु ‘श्री हनुमान चालीसा’च्या जवळपासही कोणी पोहोचू शकलेले नाही. टॉप व्हिडिओंची स्थिती  ‘लहंगा’ (पंजाबी ट्रॅक) 1.8 बिलियन व्ह्यूज. ‘52 गज का दामन’, ‘वास्ते’, ‘लुट गए’, ‘लौंग लाची’ आणि ‘राउडी बेबी’ या गाण्यांना जरी प्रचंड लोकप्रियता असली तरी यांपैकी एकही व्हिडिओ अद्याप 2 बिलियन व्ह्यूजसुद्धा पार करू शकलेला नाही.

श्रद्धा, भक्ती आणि विश्वासाचा डिजिटल विक्रम

‘श्री हनुमान चालीसा’ने केलेला हा भव्य विक्रम हे दर्शवतो की भक्ति आणि श्रद्धेची ताकद सोशल मीडियावरही तितकीच मोठी असते. यूट्यूबवर हे भक्ति गीत केवळ मनोरंजनासाठी नाही तर लोकांच्या दैनंदिन श्रद्धेचा हिस्सा म्हणूनही ऐकले जाते आणि म्हणूनच त्याने जगभरात असा अनोखा टप्पा गाठला आहे.

FAQ

1. टी-सीरीजची ‘श्री हनुमान चालीसा’ यूट्यूबवर कधी अपलोड करण्यात आली?

ही चालीसा 10 मे 2011 रोजी टी-सीरीजने यूट्यूबवर अपलोड केली होती.

2. या व्हिडिओने किती व्ह्यूज मिळवले आहेत?

या रिपोर्टनुसार, ‘श्री हनुमान चालीसा’ने 5,008,506,730 पेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळवले आहेत. हे 5 बिलियन (अब्ज) पार करणारे भारतातील पहिले आणि एकमेव व्हिडिओ आहे.

3. या व्हिडिओला किती लाइक्स मिळाले आहेत?

या व्हिडिओला 20 मिलियनहून अधिक लाइक्स मिळाले आहेत, जे स्वतःमध्ये एक मोठा विक्रम आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Hanuman Chalisat-series new recordhanuman chalisa t-seriesgulshan kumardevotional song Gulshan kumar

इतर बातम्या

पलाश मुच्छलला हॉस्पिटलमध्ये का दाखल करण्यात आलं होतं? समोर...

स्पोर्ट्स