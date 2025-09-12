चित्रपटांपासून दूर गेलेली सुपरहिट अभिनेत्री, 14 व्या वर्षी केले 72 चित्रपट, 'बाबूजी धीरे चलना'मधून मिळाली लोकप्रियता

Actress Shakila : चित्रपटसृष्टीत 50 आणि 60 च्या दशकात अनेक सुंदर आणि प्रतिभावान अभिनेत्रींनी अभिनय करून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केले. त्या काळातील अशीच एक लोकप्रिय आणि देखणी अभिनेत्री म्हणजे शकीला. जी तिच्या मोहक हास्यासाठी प्रसिद्ध होती. प्रेक्षक त्यांना प्रेमाने ‘गोल्डन स्माईल वाली अभिनेत्री’ म्हणत.
त्या एका नामांकित कुटुंबातून आल्या होत्या आणि त्यांच्या जीजाजी हे देखील बॉलिवूडचे मोठे स्टार होते. मात्र, करिअरच्या उच्च शिखरावर असतानाच त्यांनी स्वतःच सुपरहिट करिअरला ग्रहण लावले.
शकीलांचे खरे नाव बादशाह बेगम होते. त्यांचे पालनपोषण त्यांच्या बुआ फिरोजा बेगम यांनी केले. फिरोजा बेगम यांच्या प्रेरणेने शकीलांचा चित्रपटांकडे कल वाढला. त्या बुआसोबत चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहत आणि त्यातूनच त्यांना अभिनयाची आवड निर्माण झाली.
शकीलांनी अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले ते 1950 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘दास्तान’ या चित्रपटातून. सुरुवातीला त्यांनी बाल कलाकार म्हणून गुमास्ता, खूबसूरत, राजरानी दमयंती, सलोनी, सिंदबाद द सेलर, आगोश आणि अरमान यांसारख्या चित्रपटांत काम केले.
यानंतर 1953 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘मदमस्त’ या चित्रपटातून त्यांनी मुख्य अभिनेत्री म्हणून पदार्पण केले. त्यानंतर ‘अलीबाबा आणि चालिस चोर’ सारख्या चित्रपटांमुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळाली आणि अनेक चित्रपटांचे प्रस्ताव येऊ लागले.
शकीलांनी त्यांच्या 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत एकूण 72 चित्रपटांमध्ये काम केले. त्या काळात त्यांच्या अभिनयाने आणि मोहक व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप सोडली. शकीलांनी नंतर एनआरआय व्यवसायिक जॉनी बार्बर यांच्याशी विवाह केला. 1963 मध्ये त्यांनी चित्रपटसृष्टीला अलविदा करून पतीसह यूकेमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्या फिल्म इंडस्ट्रीपासून दूर राहिल्या.
20 सप्टेंबर 2017 रोजी वयाच्या 82 व्या वर्षी त्यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. शकीलांचे जीजाजी होते प्रसिद्ध अभिनेता जॉनी वॉकर. त्यांची बहिण नूर हिचे लग्न जॉनी वॉकर यांच्याशी झाले होते. शकीला आणि नूर यांनी गुरु दत्त यांच्या ‘आर पार’ चित्रपटात एकत्र कामही केले होते.
FAQ
1. शकीला यांचे खरे नाव काय होते?
शकीला यांचे खरे नाव बादशाह बेगम होते. त्या 1 जानेवारी 1935 रोजी मध्य पूर्वेत जन्मल्या आणि 20 सप्टेंबर 2017 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.
2. शकीला यांचे कुटुंब कसे होते?
शकीला यांचे पालनपोषण त्यांच्या बुआ फिरोजा बेगम यांनी केले. त्यांच्या आई-वडिलांचा मृत्यू कुटुंबातील वादांमुळे झाला होता. त्या अफगाणिस्तान आणि ईरानच्या राजघराण्यांशी संबंधित कुटुंबातून आल्या होत्या. त्यांची बहिण नूर (नूरजहाँ) आणि नसरीन होत्या.
3. शकीला यांना अभिनयाची आवड कशी निर्माण झाली?
त्यांच्या बुआ फिरोजा बेगम यांच्या प्रेरणेने आणि चित्रपटगृहात चित्रपट पाहताना त्यांना अभिनयाची आवड निर्माण झाली. कुटुंबाचे करदार आणि मेहबूब खान यांसारख्या दिग्गजांशी मैत्री असल्यानेही त्यांना प्रोत्साहन मिळाले.