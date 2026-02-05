6 वर्षांचं नातं आणि गुपचूप लग्न? स्मृती मानधना–पलाश मुच्छलच्या विवाहाबाबत अभिनेत्याचा खुलासा !

भारतीय महिला क्रिकेटच्या स्टार खेळाडू स्मृती मानधना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांचे मोडलेले नाते अजूनही चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये दोघांचे लग्न ठरले होते आणि लग्नापूर्वीच्या विधींचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाले होते. मात्र, लग्नाच्या फक्त दोन आठवड्यांपूर्वी अचानक लग्न रद्द झाल्याची बातमी समोर आली आणि या घटनेने चाहत्यांमध्ये आश्चर्याचे वातावरण निर्माण केले.
स्मृतीच्या वडिलांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि तातडीने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या परिस्थितीमुळे लग्न पोस्टपोन झाले. पण त्यानंतर पलाशवरील आरोप आणि सोशल मीडियावर अन्य मुलींसोबतचे फोटो आणि खासगी चॅट चर्चेत आले. या सर्व घटनेनंतर स्मृतीने स्वतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लग्न मोडल्याची माहिती दिली, ज्यामुळे अनेक चर्चांना विराम मिळाला.
या घटनेत उपस्थित राहिलेल्या अभिनेता नंदीश संधू यांनी देखील मोठा खुलासा केला आहे. नंदीश म्हणाले, 'सध्या या प्रकरणावर काहीही बोलणे योग्य नाही. जे काही घडले ते पलाश स्वतः सांगेल. मात्र, मला सांगायला हरकत नाही की, कोणीही पलाशची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. मी लग्नात उपस्थित होतो आणि मला घटनाक्रमाची स्पष्ट माहिती आहे.'
नंदीशने पुढे सांगितले की, 'स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती स्थिर नव्हती आणि ते रुग्णालयात होते. याच कारणामुळे लग्न पोस्टपोन झाले. नंतर जे काही बातम्या आणि माध्यमांतून प्रसारित झाल्या, त्याबद्दल मला खूप वाईट वाटले.'
तसेच नंदीशने स्मृती आणि पलाश यांच्या नात्याबद्दल देखील खुलासा केला. 'गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून दोघांमध्ये प्रचंड प्रेम होतं. मी त्यांना एकत्र पाहिलं आहे. ते खरंच एक चांगलं कपल होते. जे काही कारणास्तव लग्न झाले नाही, ते फक्त त्यांना माहीत आहे,' असे नंदीशने स्पष्ट केले.
स्मृती आणि पलाश यांचे नाते, लग्न रद्द होणे, आणि त्यानंतरच्या सोशल मीडिया चर्चांमुळे चाहत्यांमध्ये अजूनही मोठी उत्सुकता आहे. या प्रकरणामुळे फॅन्सना दोन्ही व्यक्तींच्या वैयक्तिक जीवनातील संघर्ष आणि भावनिक हालचाली समजून घेण्याची संधी मिळाली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांची रिलेशनशिप चर्चा आणि अफवांमध्ये राहिली आहे. दोघांचा प्रेमप्रसंग, लग्नाची तयारी आणि अचानक रद्द झालेली घटना हळूहळू माध्यमांतून समोर येत आहे. लग्न मोडल्यानंतर दोघींच्या समर्थकांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि वैयक्तिक आयुष्यासाठी समर्थन व्यक्त केले आहे.
नवीन वृतांत, मुलाखती आणि खुलास्यांनंतर, या घटनेने स्मृती मानधना – पलाश मुच्छल प्रकरण अजूनही चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरलेला आहे आणि भविष्यात या नात्याबाबत अधिक माहिती मिळेल की नाही, याकडे लोकांची नजर आहे.