/वयाच्या 61 व्या वर्षी आमिर खान पुन्हा बनला नवरदेव! 15 वर्षांनी लहान असलेल्या गौरी सोबत केलं तिसरं लग्न

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानने आपल्या जुनी मैत्रीण गौरी स्प्रॅटसोबत आज ५ जुलै रोजी विवाह केल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील वांद्रे येथील निवासस्थानी अतिशय साध्या पद्धतीने आणि मोजक्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हा विवाहसोहळा पार पडला. कुटुंबीय, जवळचे मित्र आणि चित्रपटसृष्टीतील काही निवडक व्यक्ती या खास सोहळ्याला उपस्थित होत्या. आमिरच्या अधिकृत प्रवक्त्याने या विवाहाची पुष्टी केली आहे. विशेष म्हणजे, आमिरच्या आधीच्या विवाहांमधील तिन्ही मुलांनीही या आनंदाच्या क्षणाला उपस्थिती लावली.
या विवाह सोहळ्यासाठी फक्त १५० लोकांनी हजेरी लावली होती. विवाहाच्या आधी आमिरची मुलगी आयरा खान आणि मुलगा जुनैद खान यांना त्याच्या घरी येताना पाहण्यात आले. दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर आणि अभिनेत्री एली अवराम यांच्यासह चित्रपटसृष्टीतील काही जवळचे मित्रही या खास समारंभात सहभागी झाले होते.
आमिर आणि गौरी यांची पहिली भेट जवळपास २५ वर्षांपूर्वी झाली होती. मात्र, २०२४ मध्ये बंगळुरूमध्ये आमिरच्या चुलत बहिणी नुझहत खान यांच्या माध्यमातून दोघांचा पुन्हा संपर्क आला. त्यानंतर त्यांच्या मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर झाले. काही काळ एकमेकांना समजून घेतल्यानंतर आमिरने मार्च २०२५ मध्ये आपल्या ६० व्या वाढदिवशी गौरीची अधिकृतपणे सर्वांना ओळख करून दिली होती.
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गौरीपूर्वी आमिरने दिग्दर्शिका किरण राव यांच्याशी विवाह केला होता. 'लगान' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान दोघांची ओळख झाली. डिसेंबर २००५ मध्ये त्यांनी लग्न केले. २०११ मध्ये सरोगसीद्वारे त्यांना आजाद राव खान हा मुलगा झाला. जवळपास १६ वर्षांच्या सहजीवनानंतर २०२१ मध्ये त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटानंतरही आमिर आणि किरण यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध कायम असून ते मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी संयुक्तपणे सांभाळत आहेत. तसेच सामाजिक उपक्रम आणि चित्रपट निर्मितीमध्येही ते एकत्र काम करताना दिसतात.
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आमिर खानचा पहिला विवाह १९८६ मध्ये रीना दत्ता यांच्यासोबत झाला होता. त्या काळात दोघांच्या प्रेमकहाणीची मोठी चर्चा झाली होती. या दाम्पत्याला जुनैद खान आणि आयरा खान अशी दोन मुले आहेत. सुमारे १६ वर्षांनंतर २००२ मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला. मात्र, नातेसंबंध संपल्यानंतरही त्यांनी एकमेकांविषयी आदर आणि मैत्री कायम ठेवली.
आता गौरी स्प्रॅटसोबत आमिरने आयुष्याच्या नव्या पर्वाला सुरुवात केली असून, चाहत्यांकडून या नवदाम्पत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.