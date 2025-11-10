63वर्षांचा अभिनेता आणि त्याच्यापेक्षा 32 वर्षांनी लहान बहीण ; जाणून घ्या या नात्यामागचं खरं रहस्य!

बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार आपल्या टॅलेंट आणि मेहनतीच्या जोरावर आज मोठ्या उंचीवर पोहोचले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे अभिनेता जावेद जाफरी. अभिनय, नृत्य आणि कॉमेडी या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये जावेद यांनी आपली एक वेगळी छाप निर्माण केली आहे. त्यांच्या संवादफेकीपासून ते डान्सपर्यंत, प्रत्येक गोष्टीने त्यांनी प्रेक्षकांचे मन जिंकले आहे. लवकरच जावेद जाफरी आपल्या मुलगा मीजान जाफरीसोबत अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्या ‘दे दे प्यार दे 2’ या आगामी चित्रपटात दिसणार आहेत. हा सिनेमा 14 नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मात्र सध्या ते त्यांच्या सिनेमामुळे नव्हे तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत.
जावेद जाफरींचं कुटुंबही त्यांच्या करिअरसारखंच रंगीबेरंगी आहे. त्यांना तीन मुले आहेत मीजान, अलाविया आणि अब्बास जाफरी. त्यांच्या दोन भावंडांपैकी नावेद आणि हुसैन हे भाऊ आहेत, तर शकिरा शफी, सुरैया जाफरी आणि हुसैन जाफरी या त्यांची बहिणी आहेत. पण फार कमी लोकांना माहीत आहे की जावेद जाफरींना एक अजून धाकटी बहीण मुस्कान जाफरी आहे, जी त्यांच्यापेक्षा तब्बल 32 वर्षांनी लहान आहे. 63 वर्षांचे जावेद आणि 31वर्षांची मुस्कान यांच्यातील हे वयाचं अंतर ऐकून अनेक चाहत्यांना आश्चर्य वाटतं. पण या नात्यामागे एक मनोरंजक कहाणी दडलेली आहे.
खरं तर, मुस्कान ही जावेद जाफरींची सख्खी नव्हे तर सौतेली बहीण आहे. जावेद यांचे वडील बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध कॉमेडियन आणि अभिनेता जॉनी वॉकर यांनी तीन विवाह केले होते. जावेद हे त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीच्या पोटी जन्मले, तर मुस्कान तिसऱ्या पत्नीच्या पोटी जन्मली. त्यामुळे या दोघांमध्ये तब्बल 32 वर्षांचं अंतर आहे. मुस्कान जाफरी स्वतःही एक अभिनेत्री आहे. तिने आपल्या करिअरची सुरुवात ‘मीडियम’ या शॉर्ट फिल्ममधून केली होती. त्यानंतर ती नेटफ्लिक्सवरील लोकप्रिय वेब सीरिज ‘मिसमॅच्ड’ मधून प्रसिद्धीच्या झोतात आली. या सीरिजमधील तिच्या अभिनयाचं प्रेक्षकांनी भरभरून कौतुक केलं.
याशिवाय, मुस्कानने माधुरी दीक्षितसोबत एका चित्रपटात काम केलं आहे, ज्यात तिने माधुरींच्या मुलीची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेमुळे तिला बॉलिवूडमध्ये ओळख मिळाली. आज मुस्कान जाफरी अभिनयाच्या क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, तिचे भाऊ जावेद आणि मीजान दोघेही बॉलिवूडमध्ये सक्रीय आहेत. जाफरी कुटुंब म्हणजे खऱ्या अर्थाने टॅलेंट आणि कलागुणांचा खजिना आहे.
FAQ
जावेद जाफरींची धाकटी बहीण मुस्कान कोण आहे?
मुस्कान जाफरी ही जावेद जाफरींची सौतेली बहीण आहे. ती अभिनेत्री असून अभिनयक्षेत्रात स्वतःचं नाव कमवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मुस्कान जाफरीने कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये काम केलं आहे?
तिने ‘मीडियम’ या शॉर्ट फिल्ममधून पदार्पण केलं आणि नंतर नेटफ्लिक्सवरील ‘मिसमॅच्ड’ या वेब सीरिजमधून प्रसिद्धी मिळवली.
जावेद आणि मुस्कानमध्ये इतकं मोठं वयाचं अंतर का आहे?
जावेद जाफरींचे वडील जॉनी वॉकर यांनी तीन विवाह केले होते. जावेद दुसऱ्या पत्नीच्या तर मुस्कान तिसऱ्या पत्नीच्या पोटी जन्मलेली असल्याने दोघांमध्ये ३२ वर्षांचं वयाचं अंतर आहे.