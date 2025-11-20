English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
12 मिनिटांची ती सुपरहिट कव्वाली 65 वर्षांनी पुन्हा ट्रेंडमध्ये! कारण जाणून चकित व्हाल

काही गाणी अशी असतात जी किती तरी वर्षे जुनी झाली तर कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे ती ट्रेंडमध्ये येतात. असेच एक गाणं 65 वर्षांपूर्वीचे जे सध्या खूप ट्रेंडमध्ये आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 03:46 PM IST
Bollywood Superhit Song: काळ कितीही पुढा गेला तरी काही गाणी आणि चित्रपट मनात कोरलेले राहतात. अनेकदा वर्षानुवर्षे लोक त्यांना विसरतात पण अचानक एखाद्या ट्रेलर, छोट्या व्हिडीओ क्लिप किंवा रीमिक्समुळे ती पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागतात. चाहत्यांसाठी हा क्षण म्हणजे जणू भूतकाळातील एखादी गोड आठवण पुन्हा अनुभवण्यासारखेच असतात.

अशीच एक 65 वर्षांपूर्वीची कव्वाली या दिवसांत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. 12 मिनिटांची ही अप्रतिम कव्वाली 1960 मध्ये प्रथमच प्रेक्षकांसमोर आली होती आणि आता पुन्हा एकदा लोकांच्या ओठांवर चढली आहे.

दिग्गज गायकांच्या आवाजातील सुरेल कव्वाली

ही ऐतिहासिक कव्वाली एक नाही तर पाच दिग्गज कलाकारांनी एकत्र गायली होती. ज्यामध्ये आशा भोसले, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा आणि एस. डी. बटीश. कव्वालीचे अप्रतिम संगीत रोशन यांनी दिले होते तर हृदयाला भिडणारे बोल साहिर लुधियानवी यांनी लिहिले होते. सूफी आणि कव्वाली शैलीचा सुंदर संगम असलेली ही रचना आजही ऐकणाऱ्याला थेट मनाच्या खोलवर पोहोचते.

‘बरसात की रात’ची सदाबहार जादू

ही कव्वाली 1960 मध्ये आलेल्या ‘बरसात की रात’ या चित्रपटातील आहे. दिग्दर्शक पी. एल. सांतोषी. निर्माते आर. चंद्रा. चित्रपटात मधुबाला, भरत भूषण आणि श्यामा यांच्या दमदार भूमिकांनी कथा अधिकच जिवंत केली. त्यांच्या अभिनयातील भावनिक क्षण, संवाद आणि केमिस्ट्री आजही क्लासिक सिनेमा म्हणून गौरवली जाते. त्या काळात ही कव्वाली प्रचंड लोकप्रिय झाली होती आणि वर्षानुवर्षे ती एक कालातीत रचना म्हणून ओळखली जाते.

पुन्हा का झाले ट्रेंड? 

या 65 वर्षे जुन्या कव्वालीने पुन्हा ट्रेंड पकडण्यामागचे मोठे कारण म्हणजे रणवीर सिंहची आगामी फिल्म ‘धुरंधर’. अलिकडेच या चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर रिलीज झाला. ज्यात ही कव्वाली पार्श्वसंगीतात ऐकू येते आणि ट्रेलर समोर येताच लोकांनी या गाण्याला सोशल मीडियावर आणि यूट्यूबवर पुन्हा शोधायला सुरुवात केली.

यूट्यूबवर या गाण्याला 8.4 मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले असून आकडा वेगाने वाढतोय. त्या काळातील सुपरहिट चित्रपट ‘बरसात की रात’ हा त्या काळातील मोठा हिट ठरला होता. या चित्रपटाचे बजेट सुमारे 75 लाख रुपये होते तर या चित्रपटाने भारतात 1.75 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. 1960 मध्ये दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट म्हणून या चित्रपटाने इतिहास रचला.

कव्वालीतील या ओळी आजही लाखो लोकांच्या मनात स्थान मिळवतात. 'ना तो कारवां की तलाश है, ना हमसफर की तलाश है…' या ओळींमधून व्यक्त होणारी प्रेमाची तळमळ आणि भावना आजही ऐकणाऱ्याला मोहित करते.

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

