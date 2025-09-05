English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडचा 'हा' सुपरस्टार गर्लफ्रेंडला कब्रिस्तानमध्ये घेऊन जायचा, कारण...

Guess This Bollywood Top Actor: बॉलिवूडचा हा सुपरस्टार आपल्या गर्लफ्रेंडला कब्रिस्तानमध्ये घेऊन जायचा. तिथे गेल्यावर त्यांना नेमकं काय सांगायचा? 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 5, 2025, 02:09 PM IST
Guess This Bollywood Top Actor: बॉलिवूड इंडस्ट्री जितकी रंगीबेरंगी दिसते तितकीच त्यामागची दुनिया दुःख, संघर्ष आणि भावनांनी भरलेली असते. अनेक कलाकारांच्या आयुष्यात असे प्रसंग घडले आहेत जे ऐकून प्रेक्षक देखील चकित झाले आहेत. अशाच एका सुपरस्टारचा किस्सा आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 

आम्ही येथे संजय दत्तबद्दल बोलत आहेत. जो त्याच्या प्रोफेशनल आणि पर्सनल आयुष्याने नेहमीच सोशल मीडियावर चर्चेत असतो. त्याच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले. ज्यामध्ये एखाद्या सामान्य व्यक्तीची हार पत्करण्याची शक्यता होती. पण संजय दत्तने कधीच हार मानली नाही आणि सतत पुढे जात राहिला.

संजय दत्त गर्लफ्रेंड्सना कब्रस्तानात का घेऊन जायचा? 

निर्देशक राजकुमार हिरानी यांनी एका मुलाखतीत संजय दत्तबद्दलचा एक किस्सा सांगितला होता. हिरानींच्या मते, संजय दत्त आपल्या गर्लफ्रेंड्सना कब्रस्तानात घेऊन जात असे आणि एका कबरीकडे बोट दाखवून म्हणत असे, 'मी तुला माझ्या आईला भेटवायला आणलं आहे'. हे ऐकून त्या मुली भावूक होत असत. 

पण खरी गोष्ट अशी की, ती कबर त्याच्या आई नरगिसची नसून इतर कुणाची तरी असायची. अशा प्रकारे तो आपल्या मैत्रिणींवर प्रभाव टाकत असे. हा किस्सा संजय दत्तच्या बायोपिक ‘संजू’ मध्येही दाखवण्यात आला होता.

एक्स-गर्लफ्रेंडच्या गाडीवर आदळली कार 

फक्त इतकेच नाही तर संजय दत्तच्या प्रेमसंबंधांची यादीही खूप लांब आहे. स्वतः संजय दत्तने एका मुलाखतीत कबूल केले होते की त्याच्या आयुष्यात 300 पेक्षा जास्त मुली आल्या होत्या. हे ऐकून सर्वजण थक्क झाले होते. मात्र, त्याची कहाणी फक्त रोमँसपुरती मर्यादित नव्हती. 

त्यात वेदना, राग आणि एकटेपणाचाही मोठा भाग होता. एकदा रागाच्या भरात त्याने आपल्या एक्स-गर्लफ्रेंडच्या घराबाहेर असलेल्या गाडीवर कार आदळली होती. नंतर समजले की ती गाडी त्या मुलीच्या नवीन बॉयफ्रेंडची होती.

2018 मध्ये आलेला ‘संजू’ हा बायोपिक अभिनेत्याच्या आयुष्यातील अनेक पैलूंवर आधारित होता. या चित्रपटात रणबीर कपूरने संजय दत्तची भूमिका साकारली होती तर विकी कौशलने दत्तचा जिवलग मित्राची. परेश रावलने सुनील दत्तची तर मनीषा कोईरालाने नरगिस दत्तची भूमिका केली होती.

