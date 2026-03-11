English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
70 च्या दशकातील सुपरस्टार अमोल पालेकर यांना मिळणार खास सन्मान !

Amol Palekar lifetime achievement award : साध्या माणसाच्या आयुष्याचे भाव जाणवून देणारा चेहरा आणि त्याच्या कथानकांचा आवाज 70 च्या दशकातील दिग्गज अभिनेते व दिग्दर्शक अमोल पालेकर.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 11, 2026, 08:39 AM IST
70च्या दशकात जिथे बॉलिवूडमध्ये अँग्री यंग मॅनची दहशत होती, तिथेच एक माणूस साध्या वेशात, डोळ्यावर चष्मा आणि चेहऱ्यावर निरागस हसू घेऊन पडद्यावर आला. अमोल पालेकर यांनी साध्या मध्यमवर्गीय माणसाच्या सुख-दुःखाला घराघरात पोहोचवलं. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर असा ठसा उमठवला की साध्या माणसाचे जीवन प्रेक्षकांच्या समोर वास्तव्यासारखे उभे राहिले. त्यांच्या या अतुलनीय योगदानाची दखल घेत आता त्यांना प्रतिष्ठित ‘मेटा’ (META) लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

अमोल पालेकर; साधेपणाचा चेहरा

अमोल पालेकर हे नाव फक्त चित्रपटसृष्टीसाठीच नव्हे, तर भारतीय रंगभूमीसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 70 च्या दशकात त्यांनी साध्या मध्यमवर्गीय माणसाच्या जीवनातील सुख-दुःख प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवले. त्यांचा चेहरा म्हणजेच प्रेक्षकांच्या हृदयातला ‘बॉय नेक्स्ट डोअर’. ‘छोटी सी बात’, ‘चितचोर’, ‘भूमिका’, ‘बातों बातों में’ आणि अजरामर ‘गोलमाल’ या चित्रपटांमधून त्यांनी साध्या माणसाची भूमिका प्रभावीपणे साकारली. त्या काळात जिथे सुपरस्टार्सचा दबदबा होता, अमोलजींनी आपल्या अभिनयाने स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.

केवळ सिनेमेच नव्हे, तर प्रायोगिक रंगभूमीवर केलेल्या प्रयोगांमुळे त्यांनी भारतीय नाट्यसृष्टीला नवीन दिशा दिली. त्यांच्या प्रयोगशीलतेमुळे रंगभूमीवर नवीन शैली, प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याची नवीन पद्धत आणि नाटकांमध्ये पात्रांच्या मानसिकतेचा खोल अभ्यास यासारख्या नवकल्पना आली. प्रेक्षक आजही त्यांचा साधेपणा आणि निस्वार्थ अभिनय आठवत आहेत, जो त्यांना इतर कोणत्याही सुपरस्टार्सपेक्षा वेगळे ठरवतो.

दिल्लीतील भव्य ‘मेटा’ सोहळा

महिंद्रा एक्सेलन्स इन थिएटर अवॉर्ड्स, म्हणजेच ‘मेटा’चे हे २१ वे वर्ष आहे. १९ मार्च ते २५ मार्च २०२६ या काळात दिल्लीत हा भव्य थिएटर फेस्टिव्हल रंगणार आहे. आठवडाभर देशभर गाजलेल्या नाटकांचे प्रयोग पार पडल्यानंतर, २५ मार्च रोजी एका दिमाखदार सोहळ्यात अमोल पालेकर यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान केला जाईल.

यावर्षीचा मेटा फेस्टिव्हल अत्यंत मोठ्या प्रमाणात आयोजित केला जाणार आहे. २० पेक्षा जास्त राज्यांमधील नाटकांमधून निवड केली गेली असून १०० हून अधिक शहरांतील थिएटर ग्रुप्सनी सहभाग नोंदवला आहे. तब्बल ६० वेगवेगळ्या भाषा आणि बोलीभाषांमधील नाटकांच्या एन्ट्री आल्या होत्या. यातून केवळ १० नाटके शॉर्टलिस्ट करण्यात आली असून, ती १३ वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कारांसाठी एकमेकांशी भिडणार आहेत.

पुरस्कार श्रेण्या आणि ज्युरी

या सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, सर्वोत्कृष्ट नाटक, प्रकाश योजना, वेशभूषा, संगीत आणि मुख्य अभिनेता-अभिनेत्री अशा १३ श्रेणींत पुरस्कार दिले जातील. नाट्यसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांची ज्युरी या नाटकांचे परीक्षण करणार आहे. यामुळे या पुरस्कारांचे महत्त्व अधिक वाढते आहे आणि त्याचा प्रभाव आगामी पिढीच्या नाटकसृष्टीवरही दिसून येईल.

जीवनगौरव पुरस्काराचे महत्त्व

अमोल पालेकर यांना हा सन्मान त्यांच्या कारकिर्दीतील योगदानाचे सर्वोच्च प्रतीक मानला जातो. त्यांचा अभिनय, साधेपणा आणि रंगभूमीवरील प्रयोग आजही प्रेक्षकांना भावतो. हा पुरस्कार त्यांच्या मेहनतीला, प्रायोगिक दृष्टिकोनाला आणि भारतीय चित्रपटसृष्टी व रंगभूमीसाठी दिलेल्या योगदानाला मान्यता देतो.

प्रेक्षक आणि नाट्यप्रेमींना आनंद

अमोल पालेकर यांच्या या सन्मानामुळे प्रेक्षक आणि नाट्यप्रेमींमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. सोशल मीडियावर त्यांचे चित्रपट, रंगभूमीवरील प्रयोग आणि साधेपणा याबाबत चर्चा रंगली आहे. अनेकांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे आणि त्यांच्या योगदानाला सलाम ठोकला आहे.

