71st National Film Awards 2025 : शाहरुखला आयुष्यातील पहिल्या राष्ट्रीय पुरस्काराची अर्धीच रक्कम मिळणार, कारण...

71st National Film Awards 2025: भारताचा सर्वात प्रतिष्ठित आणि सन्मानित 71 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा आज दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पार पडला.यावेळी सिनेमा आणि त्यातील कलाकारांना सर्वोत्तम कामासाठी सन्मानित करण्यात आलं. पुरस्काराची घोषणा ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आली होती पण या क्षणाची वाट सगळेच कलाकार पाहत होते.
71 व्या नॅशनल अवॉर्डसमध्ये बॉलिवूडचा 'बादशाह' शाहरुख खान पहिल्यांदाच या पुरस्काराने सन्मानित होणार आहे. शाहरुख खानला त्याच्या ३३ वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. विक्रांत मेस्सीनेही त्याच्यासोबत पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला. विशेष म्हणजे, विक्रांत त्याचा पुरस्कार शाहरुख खानसोबत शेअर करत आहे.
Shah Rukh Khan honoured with National Film Award for Best Actor, his first in three-decade-long career
Read @ANI Story | https://t.co/u9qsNn8Mnn#ShahRukhKhan #NationalFilmAwards #Jawan pic.twitter.com/nmaBnO7fTU
शाहरुख खानला रजत कमल आणि एक सर्टिफिकेटसोबत क्रॅश प्राइज देखील मिळणार आहे. क्रॅश प्राइज 2 लाख रुपये असणार आहे. पण शाहरुख खान आपला पहिला वहिला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार शेअर करणार आहे. आपल्या क्रॅश प्राइजची रक्कम दो विक्रांत मेस्सीसोबत वाटून घेणार आहे.
शाहरुख खानच्या 'जवान' चित्रपटाचे दिग्दर्शन अॅटली यांनी केले होते. या चित्रपटाने भारतात ₹640 कोटी कमाई केली, तर जगभरात ₹1160 कोटी कमाई करून विक्रम प्रस्थापित केला. दरम्यान, '12वी फेल' चित्रपटातील त्याच्या अभिनयाबद्दल विक्रांत मेस्सीचे व्यापक कौतुक झाले. फक्त 20-25 कोटींच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने जगभरात ₹70 कोटी कमाई केली. आता, दोन्ही चित्रपटांसाठी कलाकारांना सर्वोच्च सन्मान मिळाला आहे.
71st National Film Award: Vikrant Massey honoured with Best Actor in Leading Role for '12th Fail'
Read @ANI Story | https://t.co/PZeBDtKaCU#VikrantMassey #DroupadiMurmu #NationalFilmAwards #12thFail pic.twitter.com/1JeC5TTWiL
23 सप्टेंबर 2025 रोजी दिल्ली येथे झालेल्या 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जी यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. "मिसेस चॅटर्जी विरुद्ध नॉर्वे" या चित्रपटातील तिच्या दमदार अभिनयासाठी तिला सन्मानित करण्यात आले. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तिला हा पुरस्कार प्रदान केला.
71st National Awards: Rani Mukerji gets Best Actress award for 'Mrs Chatterjee vs Norway'
Read @ANI Story | https://t.co/nhwGysZDcD#RaniMukerji #NationalFilmAwards #MrsChatterjeevsNorway pic.twitter.com/EHDL40zSYP
"जवान" या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला शाहरुख खान तिच्या शेजारी बसला होता. जेव्हा दोघे भेटले तेव्हा शाहरुखने हात जोडून तिचे स्वागत केले. या सुंदर क्षणाचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. शाहरुख खान आणि राणी मुखर्जी यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. त्यांच्यात एक मजबूत नाते आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनात राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित असतानाही हे नाते स्पष्ट दिसून आले. शाहरुख खानने राणीसमोर हात जोडले आणि अभिनेत्री हसायला लागली. हा क्षण व्हायरल झाला.