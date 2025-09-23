English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

71st National Film Awards 2025 : शाहरुखला आयुष्यातील पहिल्या राष्ट्रीय पुरस्काराची अर्धीच रक्कम मिळणार, कारण...

National Film Awards Winner : 71 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा दिल्लीत पार पडला. या कार्यक्रमात बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान पहिल्यांदाच उपस्थित होती. पाहा पुरस्काराची संपूर्ण यादी.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 23, 2025, 06:58 PM IST
71st National Film Awards 2025 : शाहरुखला आयुष्यातील पहिल्या राष्ट्रीय पुरस्काराची अर्धीच रक्कम मिळणार, कारण...
71st National Film Awards Shahrukh Khan

71st National Film Awards 2025: भारताचा सर्वात प्रतिष्ठित आणि सन्मानित 71 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा आज दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पार पडला.यावेळी सिनेमा आणि त्यातील कलाकारांना सर्वोत्तम कामासाठी सन्मानित करण्यात आलं. पुरस्काराची घोषणा ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आली होती पण या क्षणाची वाट सगळेच कलाकार पाहत होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

71 व्या नॅशनल अवॉर्डसमध्ये बॉलिवूडचा 'बादशाह' शाहरुख खान पहिल्यांदाच या पुरस्काराने सन्मानित होणार आहे. शाहरुख खानला त्याच्या ३३ वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. विक्रांत मेस्सीनेही त्याच्यासोबत पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला. विशेष म्हणजे, विक्रांत त्याचा पुरस्कार शाहरुख खानसोबत शेअर करत आहे.

शाहरुख खानला रजत कमल आणि एक सर्टिफिकेटसोबत क्रॅश प्राइज देखील मिळणार आहे. क्रॅश प्राइज 2 लाख रुपये असणार आहे. पण शाहरुख खान आपला पहिला वहिला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार शेअर करणार आहे. आपल्या क्रॅश प्राइजची रक्कम दो विक्रांत मेस्सीसोबत वाटून घेणार आहे. 

'जवान' आणि '12वी फेल' यांच्या कमाईचा आकडा?

शाहरुख खानच्या 'जवान' चित्रपटाचे दिग्दर्शन अ‍ॅटली यांनी केले होते. या चित्रपटाने भारतात ₹640 कोटी कमाई केली, तर जगभरात ₹1160 कोटी कमाई करून विक्रम प्रस्थापित केला. दरम्यान, '12वी फेल' चित्रपटातील त्याच्या अभिनयाबद्दल विक्रांत मेस्सीचे व्यापक कौतुक झाले. फक्त 20-25 कोटींच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने जगभरात ₹70 कोटी कमाई केली. आता, दोन्ही चित्रपटांसाठी कलाकारांना सर्वोच्च सन्मान मिळाला आहे.

'हा' खास क्षण व्हायरल 

23 सप्टेंबर 2025 रोजी दिल्ली येथे झालेल्या 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जी यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. "मिसेस चॅटर्जी विरुद्ध नॉर्वे" या चित्रपटातील तिच्या दमदार अभिनयासाठी तिला सन्मानित करण्यात आले. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तिला हा पुरस्कार प्रदान केला.

"जवान" या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला शाहरुख खान तिच्या शेजारी बसला होता. जेव्हा दोघे भेटले तेव्हा शाहरुखने हात जोडून तिचे स्वागत केले. या सुंदर क्षणाचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. शाहरुख खान आणि राणी मुखर्जी यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. त्यांच्यात एक मजबूत नाते आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनात राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित असतानाही हे नाते स्पष्ट दिसून आले. शाहरुख खानने राणीसमोर हात जोडले आणि अभिनेत्री हसायला लागली. हा क्षण व्हायरल झाला.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
71st National Film AwardShah Rukh KhanNational Film Awards SRKShah Rukh KhanSRK

इतर बातम्या

बॉलिवूडमध्ये चमकला रोहिणी हट्टंगडींचा मुलगा; अनेक चित्रपटां...

मनोरंजन