8 तासांची शिफ्ट? रेणुका शहाणे म्हणाल्या 'अमान्य वाटत असेल तर…'

गेल्या अनेक महिन्यांपासून बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री दीपिका पादुकोणच्या ८ तासांच्या शिफ्ट नियमावरून मोठा वाद सुरू आहे. ‘आई झाल्यानंतर मी फक्त 8 तासच काम करणार’ दीपिकेच्या या भूमिकेमुळे इंडस्ट्रीत चर्चा, टीका आणि समर्थनाचे सूर एकत्र ऐकू येत आहेत. काही बिग बजेट चित्रपटांतून तिला बाहेर काढण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर या वादाने आणखीच जोर धरला. या सर्व घडामोडींमध्ये आता मराठी सिनेसृष्टीतील अनुभवी अभिनेत्री रेणुका शहाणेनेही आपलं मत व्यक्त केलं असून, तिची प्रतिक्रिया इंडस्ट्रीतील कामकाज पद्धतीवर महत्त्वाचा प्रकाश टाकते.
‘राजश्री मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना रेणुका म्हणाली, 'मला वाटतं दीपिकाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. व्यक्तीला स्वतःचा वेळ, कुटुंब आणि आरोग्य यांच्यात समतोल साधायचा असेल, तर त्यावर कुणाचाही विरोध असू नये.' यावेळी तिने एक महत्त्वाचा अनुभवही सांगितला.
रेणुका म्हणाली, 'मला ‘त्रिभंगा’च्या वेळी आठवतंय काजोलने स्पष्ट सांगितलं होतं की ती दिवसाला फक्त 8 तासच शूट करेल. तिचा तो नियमच आहे, सुरुवातीपासूनच. मुलं मोठी झाली असली तरी तिने हा वर्क शेड्यूल बदललेला नाही.' अभिनेत्री काजोलचा हा नियम किती कठोर आहे, हे अधोरेखित करत रेणुका पुढे म्हणाली 'ज्यांना मंजूर असेल त्यांनी तिच्यासोबत काम करायचं, नसेल तर नाही. इतकं साधं आहे.' 'वर्क-लाइफ बॅलन्स नसल्यामुळे कलाकार त्रस्त होतात' रेणुकाने सध्याच्या टीव्ही आणि फिल्म इंडस्ट्रीवरील ताणाचाही मुद्दा उचलला. ती म्हणाली 'डेली सोपच्या कलाकारांकडे स्वतःसाठी वेळच उरत नाही. काहींचं आरोग्य बिघडतंय. सिंटा (CINTAA) ने नियम केले असले तरी कुणीच ते पाळत नाही. ‘नाही’ म्हटलं की लगेच दुसरा कलाकार घेतात, आतापर्यंतची कामगिरी कुणालाच महत्त्वाची वाटत नाही.'
दीपिका नुकतीच आई झाली आहे, यामुळे तिचा निर्णय अधिक योग्य ठरतो, असं रेणुकाला वाटतं. ती म्हणाली 'आई झाल्यावर जी मानसिक अवस्था असते, ती मी अनुभवली आहे. काम करायचंच असतं, पण कुटुंब आणि शरीर यांची गरजही तेवढीच महत्वाची असते. दीपिका आघाडीची अभिनेत्री आहे. तिने स्वतःसाठी नियम बनवले हे तिचे पूर्ण अधिकार आहेत.' 'अमान्य असेल तर तिच्यासोबत काम करू नका, पण वाद कशासाठी?' शेवटी रेणुका म्हणाली 'तुम्हाला तिची अट मान्य नसेल तर तिच्यासोबत काम करू नका. पण तिच्या निर्णयावर इतका मोठा वाद निर्माण करणं योग्य नाही. सर्वांनाच स्वतःच्या आयुष्याचा समतोल राखण्याचा अधिकार आहे.'
रेणुका शहाणेच्या या वक्तव्यामुळे इंडस्ट्रीतील वर्किंग अवर्सचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अभिनेत्रींच्या कामाच्या वेळा, त्यांची शारीरिक-मानसिक अवस्था, कुटुंब आणि करिअर यातील समतोल हे सर्व मुद्दे आता अधिक गांभीर्याने पाहिले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
