Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /धर्मेंद्रसोबत अफेअरच्या चर्चांपासून प्रेग्नन्सीतील धक्कादायक प्रसंगापर्यंत; 80च्या दशकातील ही अभिनेत्री आता कुठे आहे?

धर्मेंद्रसोबत अफेअरच्या चर्चांपासून प्रेग्नन्सीतील धक्कादायक प्रसंगापर्यंत; 80च्या दशकातील ही अभिनेत्री आता कुठे आहे?

1980 च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणाऱ्या एका अभिनेत्रीचा प्रवास संघर्षाचा राहिला आहे. धर्मेंद्र यांच्याशी तिचे नाव जोडले गेले होतेच, पण त्याचबरोबर एका पुरुष सहकलाकाराच्या हट्टीपणामुळे गरोदरपणात तिला खूप त्रासही झालेला. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 12, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:09 PM IST
धर्मेंद्रसोबत अफेअरच्या चर्चांपासून प्रेग्नन्सीतील धक्कादायक प्रसंगापर्यंत; 80च्या दशकातील ही अभिनेत्री आता कुठे आहे?

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रिंकू सिंहला KKR मधून बाहेर काढा! माजी क्रिकेटरने केली मागणी, बदल्यात गुजरात टायटन्सचा खेळाडू घेण्याचा दिला सल्ला
2
3
4
5