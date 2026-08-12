/धर्मेंद्रसोबत अफेअरच्या चर्चांपासून प्रेग्नन्सीतील धक्कादायक प्रसंगापर्यंत; 80च्या दशकातील ही अभिनेत्री आता कुठे आहे?

80च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडणाऱ्या अनेक अभिनेत्रींपैकी एक नाव म्हणजे अनीता राज. ग्लॅमरस लूक आणि दमदार अभिनयामुळे त्यांनी त्या काळात चांगली लोकप्रियता मिळवली. मात्र, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित चर्चांनीही त्यांना अनेकदा प्रसिद्धीच्या झोतात आणले. अभिनेता धर्मेंद्र यांच्यासोबत त्यांच्या नावाची चर्चा झाली होती. तर दुसरीकडे, प्रेग्नन्सीच्या काळात चित्रपटाच्या शूटिंगशी संबंधित एक धक्कादायक प्रसंगही त्यांच्या आयुष्यात घडल्याचे विविध रिपोर्ट्समध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
अनीता राज यांनी 80च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आणि हळूहळू इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण केली. याच काळात त्यांची अभिनेता धर्मेंद्र यांच्यासोबत जोडी जमली. दोघांनी ‘नौकर’, ‘करिश्मा कुदरत का’ आणि ‘जलजला’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले. पडद्यावर त्यांची केमिस्ट्री चांगलीच चर्चेत असताना, पडद्यामागेही दोघांच्या जवळिकीच्या चर्चा रंगू लागल्या. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, धर्मेंद्र यांच्या शिफारशीमुळे अनीता राज यांना त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली होती.
मात्र, दोघांच्या कथित अफेअरच्या चर्चा वाढू लागल्यानंतर हे प्रकरण वेगळ्याच वळणावर गेल्याचे म्हटले जाते. रिपोर्ट्सनुसार, हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांना याबाबत नाराजी व्यक्त करत सावध केले. त्यानंतर धर्मेंद्र आणि अनीता राज यांनी एकत्र काम करणे कमी केले, असा दावा काही वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे.
अनीता राज यांच्या आयुष्यातील आणखी एक प्रसंग त्यांच्या प्रेग्नन्सीशी संबंधित आहे. ‘लहरे रेट्रो’ या यूट्यूब चॅनेलच्या रिपोर्टनुसार, ‘जरूरत’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अनीता राज गर्भवती होत्या. गर्भावस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी शक्य तितके शूटिंग सुरू ठेवले. मात्र, आठव्या महिन्यात पोहोचल्यानंतर त्यांनी शूटिंग करण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जाते. याच वेळी अभिनेता राजेंद्र कुमार यांच्या आग्रहामुळे त्यांना पुन्हा शूटिंग करावे लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शूटिंगदरम्यान अनीता राज घसरून पडल्या आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पहिल्या मुलाला जन्म दिल्याचे रिपोर्ट्समध्ये नमूद आहे.
मात्र, या घटनेनंतरही त्यांना विश्रांतीची पुरेशी संधी मिळाली नाही, असा दावा केला जातो. डिलिव्हरीनंतर अवघ्या दोन दिवसांनी त्यांना पुन्हा सेटवर येऊन शूटिंग करण्यास सांगण्यात आल्याचेही या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. या प्रसंगामुळे अनीता राज नाराज झाल्याचे सांगितले जाते. अर्थात, या संपूर्ण घटनेबाबत उपलब्ध माहिती प्रामुख्याने मीडिया रिपोर्ट्स आणि मुलाखतींवर आधारित आहे.
चित्रपटसृष्टीतील बदलत्या परिस्थितीमुळे अनीता राज यांनी पुढे टेलिव्हिजनकडेही आपला मोर्चा वळवला. हिंदी चित्रपटांप्रमाणेच छोट्या पडद्यावरही त्यांनी विविध भूमिका साकारल्या.
‘तुम्हारी पाखी’, ‘छोटी सरदारनी’, ‘परिणीती’ यांसारख्या मालिकांमध्ये त्या दिसल्या. त्यामुळे त्यांनी अभिनयक्षेत्रातून पूर्णपणे निवृत्ती घेतली नसून, चित्रपटांपेक्षा टीव्हीवर अधिक सक्रिय राहण्याचा मार्ग स्वीकारला.
80च्या दशकात पडद्यावर लोकप्रिय ठरलेली ही अभिनेत्री आजही अभिनयाशी जोडलेली आहे. काळ बदलला, माध्यम बदलले आणि भूमिकाही बदलल्या; मात्र अनीता राज यांचा अभिनयाचा प्रवास अद्याप सुरूच आहे.