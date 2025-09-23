English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडमध्ये अपमान झाल्याने हिरो बनला बिजनेसमॅन; 6 कंपन्या आणि 29 कंपन्यांमध्ये भागीदारी, 85000000000 रुपयांची उलाढाल

विवेक ओबेरॉय ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या क्षेत्रात त्याच्या कंपन्या वाढत आहेत. एक व्यावसायिक म्हणून तो यशस्वी झाला आहे. त्याने रिअल इस्टेट, एज्युकेशन, दागिने, दारू, कृषी तंत्रज्ञान आणि एज्युकेशन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याने कोणत्याही कर्जाशिवाय आपला व्यवसाय सुरू केला, म्हणजेच त्याची कंपनी कर्जमुक्त आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 23, 2025, 11:11 PM IST
Vivek Oberoi NetWorth :  कंपनी, साथिया आणि युवा सारख्या चित्रपटांमधून बॉलिवूडमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विवेक ओबेरॉयची चित्रपट कारकीर्द फारशी चांगली नव्हती. ऐश्वर्या राय बच्चनसोबतच्या संबंधांमुळे आणि सलमान खानसोबतच्या वादामुळे त्याला बॉलिवूडमधून बाहेर पडावे लागले. अनेक अपयशानंतर, विवेकला चित्रपट उद्योगाने पूर्णपणे बाजूला केले. चित्रपटांमध्ये यश मिळत नसल्याने तसेच बॉलिवूडमध्ये अपमान झाल्याने विवेक बिजनेसमॅन बनला. त्याने 6 कंपन्या सुरु केल्या.  29 कंपन्यांमध्ये त्याची भागीदारी आहे. एकूण  85000000000 रुपयांची उलाढाल आहे. 

विवेकने स्वतः एका मुलाखतीत खुलासा केला की त्याची एकूण संपत्ती 1200 कोटी आहे. 20 वर्षे चित्रपटांमध्ये काम केल्यानंतर, त्याने काही वर्षांत त्याच्या व्यवसायातून जितकी कमाई केली तितकी कमाई केली नाही.   विवेक ओबेरॉय यांच्याकडे सहा कंपन्या आहेत. 29 कंपन्यांमध्ये त्याची भागीदारी आहे. गेल्या वर्षात त्याच्या 12 कंपन्यांनी अंदाजे 8500 कोटी निधी उभारला आहे. त्याच्या दोन कंपन्यांचे आयपीओ लवकरच येणार आहेत. 

विवेकने रिअल इस्टेट, डायमंड ब्रँड, टेक स्टार्टअप्स, मोटार कार रिपेअरिंग कंपन्या, स्पिरिट बिझनेस आणि लाईफस्टाईल प्रोडक्ट्स कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. विवेक ओबेरॉय 'कर्मा इन्फ्रास्ट्रक्चर' नावाची एक बांधकाम कंपनीचे मालक आहेत. उत्तर प्रदेशातील वृंदावन येथे त्यांची स्वतःची शाळा देखील आहे. ते स्वर्णिम विद्यापीठाचे सह-संस्थापक देखील आहेत. त्यांची युएईमध्ये बीएनडब्ल्यू रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनी ही एक लक्झरी रिअल इस्टेट कंपनी देखील आहे.  याशिवाय विवेक लॅब-ग्रोन डायमंड ब्रँड सॉलिटारियोचे देखील मालक आहेत. विवेकने रटलँड स्क्वेअर स्पिरिट्समध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यात त्यांचा 21 टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय, त्यांनी अ‍ॅग्रीबिड, आयस्कॉलर, रेडीअसिस्ट, इम्प्रेसरी ग्लोबलमध्ये गुंतवणूक केली आहे.  

विवेकच्या कंपन्या विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. त्यांची एज्युटेक कंपनी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कासाठी वित्तपुरवठा करते. या स्टार्टअपची किंमत 3400 कोटी आहे. त्यांच्या कंपनीला आता त्यांच्या B2B नेटवर्कद्वारे 12000 शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश आहे.   कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीचा मालक असलेल्या या अभिनेत्याचे मुंबईत तीन आलिशान बंगले आहेत. दुबईमध्येही त्यांचा एक बंगला आहे. वयाच्या 16 व्या वर्षी त्याने शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली.  विवेकची पत्नी प्रियांका अल्वा हिने 2019 मध्ये जुहूमध्ये अंदाजे 14.25 कोटी रुपयांचा बंगला खरेदी केला. त्यांचा दुबईमध्ये एक आलिशान व्हिला देखील आहे, जिथे ते कधीकधी सुट्टीसाठी जातात.  विवेक ओबेरॉय त्याच्या कुटुंबासह दुबईमध्ये राहतो. त्याने एकदा म्हटले होते की तो दुबईची जीवनशैली आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण पाहून इतका प्रभावित झाला की त्याने तिथेच राहून आपला व्यवसाय वाढवण्याचा निर्णय घेतला. 

FAQ

1. विवेक ओबेरॉय यांची एकूण संपत्ती किती आहे?
विवेक ओबेरॉय यांची एकूण संपत्ती १२०० कोटी रुपये आहे. त्यांनी स्वतः एका मुलाखतीत हा खुलासा केला असून, त्यांच्या व्यवसायांमधून ही संपत्ती निर्माण झाली आहे. 

2 विवेक ओबेरॉय यांच्या चित्रपट कारकीर्दीला काय झाले?
विवेक ओबेरॉय यांनी कंपनी, साथिया आणि युवा सारख्या चित्रपटांमधून बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. मात्र, ऐश्वर्या राय बच्चनसोबतच्या संबंधांमुळे आणि सलमान खानसोबतच्या वादामुळे त्यांची कारकीर्द प्रभावित झाली. अनेक अपयशांनंतर त्यांना बॉलिवूडमधून बाजूला केले गेले, ज्यामुळे त्यांनी व्यवसायाकडे वळले.

3 विवेक ओबेरॉय यांनी कोणत्या व्यवसाय सुरू केले?
विवेक ओबेरॉय यांच्याकडे सहा कंपन्या आहेत, ज्यात रिअल इस्टेट, डायमंड ब्रँड, टेक स्टार्टअप्स, मोटार कार रिपेअरिंग, स्पिरिट बिझनेस आणि लाईफस्टाईल प्रोडक्ट्सचा समावेश आहे. त्यांची प्रमुख कंपन्या: कर्मा इन्फ्रास्ट्रक्चर (बांधकाम), बीएनडब्ल्यू रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट (युएईतील लक्झरी रिअल इस्टेट), सॉलिटारियो (लॅब-ग्रोन डायमंड ब्रँड), रटलँड स्क्वेअर स्पिरिट्स (स्पिरिट्समध्ये २१% हिस्सा), अ‍ॅग्रीबिड, आयस्कॉलर, रेडीअसिस्ट आणि इम्प्रेसरी ग्लोबल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

