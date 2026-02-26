Salim Khan Health Updates : सलीम खान 9 दिवसांपासून रुग्णालयात दाखल, आमिर खान म्हणाला;'आम्ही सगळे प्रार्थना करतोय...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
Aamir Khan on Salim Khan Health Updates : ज्येष्ठ कलाकार आणि लेखक गेल्या 9 दिवसांपासून लीलावती रुग्णालयात दाखल आहे. त्यांच्या आरोग्याबाबत पहिल्यांदाच आमीर खान बोलला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 26, 2026, 07:30 AM IST
Salim Khan Health: सुपरस्टार सलमान खानचे वडील आणि ज्येष्ठ लेखक सलीम खान गेल्या नऊ दिवसांपासून मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल आहेत. डॉक्टर त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार करत आहेत. कुटुंब आणि अनेक सेलिब्रिटी रुग्णालयात त्यांची भेट घेत आहेत. काही दिवसांपूर्वी आमिर खाननेही सलीम खानची भेट घेतली होती. या कठीण काळात सर्वजण सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबासोबत उभे आहेत. दरम्यान, आमिर खानने अलीकडेच सलीम खानच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट दिले आणि सांगितले की सर्वजण त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत.

(हे पण वाचा - Salim Khan Net Worth: गॅलेक्सी अपार्टमेंट ते पनवेल फार्महाऊस! सलीम खान यांनी उभं केलं 52000000000 कोटींचं साम्राज्य; 400 रुपयांच्या नोकरीपासून झाली होती सुरुवात) 

आमिर खान काय म्हणाला?

25 फेब्रुवारी रोजी आमिर खानने पुन्हा लीलावती रुग्णालयात सलीम खानची भेट घेतली. यापूर्वी, आमिर मुंबईतील एका कार्यक्रमात सहभागी झाला होता, जिथे त्याने सलमान खानचे वडील सलीम खान यांच्याबद्दल अपडेट दिले. आमिरने स्पष्ट केले की त्यावेळी सलीम खान आयसीयूमध्ये होते, त्यामुळे ते त्यांना भेटू शकले नाहीत. ते पुन्हा सलीम साहेबांना भेटायला गेले. आम्ही सर्वजण त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी आणि घरी परतण्यासाठी प्रार्थना करत आहोत. ते आयसीयूमध्ये होते, त्यामुळे मी त्यांना प्रत्यक्ष भेटू शकलो नाही. मी त्यांच्या कुटुंबासोबत बसलो होतो आणि अलविराने मला सांगितले की त्यांची प्रकृती दररोज सुधारत आहे. आम्ही सर्वजण त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी आणि घरी सुरक्षित परतण्यासाठी प्रार्थना करत आहोत.

17 फेब्रुवारी रोजी रुग्णालयात दाखल

सलीम खान यांना 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांना श्वसनाचा तीव्र त्रास होत होता, त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात आणण्यात आले. त्यांचे वय लक्षात घेता त्यांना ताबडतोब व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले. तथापि, नंतर त्यांच्या मेंदूत रक्त गोठल्याची बातमी समोर आली. त्यानंतर, 18 फेब्रुवारी रोजी, सलीम खान यांच्या डॉक्टरांनी माध्यमांना आरोग्याची माहिती दिली.

नेमकं काय झालंय?

17 फेब्रुवारी 2026 रोजी त्यांना 'मिनिमल ब्रेन हॅमरेज' (मेंदूत अल्प रक्तस्त्राव) झाल्यामुळे तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उच्च रक्तदाबामुळे (High BP) त्यांना हा त्रास झाला होता. त्यांच्यावर एक छोटी शस्त्रक्रिया (Minor Surgery) करण्यात आली असून, सुरुवातीला त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. सध्या त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून ते डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. ते गेल्या 9 दिवसांपासून रुग्णालयात आहेत. अद्याप त्यांना डिस्चार्ज मिळालेला नाही, मात्र प्रकृती सुधारत असल्याने लवकरच त्यांना घरी सोडले जाण्याची शक्यता आहे 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
salim khan health updateaamir khan on salim khan healthsalim khan health updatesalim khan latest newsSalim Khan News

