Marathi News
करिश्मा कपूरच्या Ex Husband च्या संपत्तीचा वाद मिटता मिटेना; 5 महिन्यांपासूनच्या संघर्षात आता 6 वर्षांच्या मुलाचीही उडी?

Sunjay Kapur Property Battle: अभिनेत्री करिश्मा कपूरच्या Ex Husband अर्थात पूर्वाश्रमीचा पती संजय कपूरच्या संपत्तीसंदर्भातील वाद मिटता मिटत नसल्याची परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 01:25 PM IST
Sunjay Kapur Property Battle:  सेलिब्रिटी कुटुंब आणि त्या कुटुंबांमध्ये असणारे वाद चव्हाट्यावर आल्यानंतर या झगमगणाऱ्या विश्वापलिकडचं खरं जग सामान्यांसमोर येतं. गेल्या काही महिन्यांमध्ये एका प्रकरणानं हेच दाखवून दिलं. हे प्रकरण म्हणजे अभिनेत्री करिश्मा कपूरचा पूर्वाश्रमीचा पती, संजय कपूर यांच्या निधनापश्चात सुरू असणारा संपत्तीचा वाद. 

करिश्माचा Ex Husband संजय कपूर एक व्यावसायित होता. पाच महिन्यांपूर्वीच त्याचं निधन झालं ज्यानंतर संजयचं नाव सातत्यानं त्याच्या संपत्ती वाटपाच्या प्रकरणामुळं समोर येत राहिलं. एकिकडे करिश्मा आणि संजयची मुलं संपत्तीतील वाट्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावत आणि सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूरनं दाखवलेलं मृत्यूपत्र खोटं असल्याचा दावा करत असतानाच दुसरीकडे प्रियानं करिश्माच्या मुलांचे हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. 

करिश्माच्या मुलांची पुन्हा न्यायालयात धाव...

संजय कपूरच्या मृत्यूपत्रावर अनेक प्रश्न उपस्थित करत सत्याची विचारणा करणारी याचिका करिष्मा कपूरच्या मुलांच्या नावे पुन्हा एकदा दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रियाच्या अल्पवयीन मुलानं या याचिकेवर नाराजी व्यक्त करत करिश्माच्या मुलांचा दावा फक्त अंदाज आणि संशयांवर आधारित असल्याचं म्हटलं. तर, PTI च्या माहितीनुसार प्रियाच्या मुलाच्या वतीनं वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्यापुढं संपूर्ण प्रकरण हे तर्कवितर्कांवर उभं करण्यात आल्याची बाब मांडली आहे. 

6 वर्षांच्या मुलाची संपत्तीसंघर्षात उडी... 

वकिलांनी मांडलेल्याम मुद्द्यांनुसार 30 जुलै रोजी मृत्यूपत्राचं वाचन करण्यात आलं. त्यावेळी करिश्माच्या मुलांना तीन मुद्दे ठाऊक होते. तारीख, साक्षीदारांची नावं आणि त्यांना संपत्तीपासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे ही बाब. असं असतानाही करिश्माच्या मुलांनी मृत्यूपत्राची प्रत मागितली नाही ही बाब वकिलांनी अधोरेखित केली. अखिल सिब्बल यांनी पुढे म्हटलं, 30 जुलैच्या बैठकीनंतर करिश्मानं स्वत:सुद्धा प्रियाशी संपर्क करत आवश्कय कागदोपत्री व्यवहार पूर्ण करण्यास सांगितलं आणि प्रियानंही  त्यात मदत करत महत्त्वाची कागदपत्र तिला दिली होती. 

आता संपत्तीच्या वादाला कोणतं वळण? 

करिष्माच्या मुलांना मृत्यूपत्राची प्रत नाही मिळू शकली कारण, त्यांनी गोपनीयतेच्या अटीअंतर्गत त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. वकिलांच्या माहितीनुसार त्यांचा या मृत्यूपत्रात उल्लेख नसल्यानं त्यांच्याकडे यास आव्हान देण्यावाचून दुसरा पर्याय नव्हता. सध्या प्रिया कपूर या संपूर्ण प्रकरणात संजय कपूरच्या संपत्तीच्या मुद्द्यावरून एक उच्चभ्रू कायदेशीर लढाई लढत असून, दुसरीकडे करिश्माची मुलं समायरा आणि कियान मात्र आईला कायदेशीर पालकत्त्वाच्या आधारे लढ्यात पुढे आणत आहेत. ज्यामुळं आता या संपत्तीच्या संघर्षनाट्याला पुढे नेमकं कोणतं वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

संजय कपूर कोण होते?
संजय कपूर (किंवा सुंजय कपूर) हे एक यशस्वी व्यावसायिक होते. ते सोना कॉमस्टार कंपनीचे वारस होते, ज्याची किंमत अंदाजे 30000 कोटी रुपये (3.6 अब्ज डॉलर) आहे. ते बॉलीवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरचे माजी पती होते आणि त्यांची दुसरी पत्नी प्रिया सचदेव होती. 

संजय कपूरचे निधन कधी आणि कसे झाले?
संजय कपूर यांचे निधन 12 जून 2025 रोजी झाले. ते 53 वर्षांचे होते. इंग्लंडमध्ये पोलो सामन्यादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने ते कोलमडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

संपत्ती वाद कशाबद्दल आहे?
संजय कपूर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीच्या वाटपावरून वाद सुरू आहे. करिश्मा कपूरची मुले समायरा आणि कियान यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दावा केला आहे की, प्रिया सचदेव कपूरने दाखवलेले मृत्यूपत्र (विल) खोटे आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
karisma kapoorPriya Sachdev Kapursunjay kapurDelhi High CourtAuthenticity of Sunjay Kapur Will

