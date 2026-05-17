"मला भारताची सेक्स सिम्बॉल म्हणून..." 90 च्या दशकात लोकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या अभिनेत्रीने अनेक वर्षांनंतर सोडले मौन

90s Bold Actress: लोकांची मने जिंकणाऱ्या या सौंदर्यवतीने आता अनेक वर्षांनंतर मौन सोडले आहे. या अभिनेत्रीने आपल्या कामाने 90 च्या दशकात लोकांच्या मनावर राज्य केलं होतं.
Actress pooja bedi exposure statement revealed bold scenes: 90च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये सगळ्याच अभिनेत्री ग्लॅमर्स न्हवत्या पण एक अशी अभिनेत्री होती तिने सर्वात बोल्डनेस दाखवलं. ग्लॅमर, स्टाईल आणि बोल्ड व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पूजा बेदी (Pooja Bedi) यांनी अनेक वर्षांनंतर त्यांच्या करिअरबद्दल केलेल्या खुलाशामुळे पुन्हा एकदा त्या चर्चेत आल्या आहेत. त्या काळात आपल्या हटके अंदाजामुळे आणि बिनधास्त स्वभावामुळे चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या पूजा बेदी यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत स्वतःच्या अभिनय, ग्लॅमरस प्रतिमा आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अतिशय स्पष्टपणे मत व्यक्त केले.
कबीर बेदी यांची मुलगी असलेल्या पूजा बेदी यांनी १९९१ साली आलेल्या विषकन्या या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्या काळात बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्रींच्या अभिनयाइतकाच त्यांच्या लूक, स्टाईल आणि स्क्रीन प्रेझेन्सलाही मोठे महत्त्व दिले जात होते. पूजा बेदी यांची व्यक्तिमत्त्वात असलेली आत्मविश्वासपूर्ण झलक आणि ग्लॅमरस इमेज यामुळे त्या लवकरच चर्चेचा विषय बनल्या.
पूजा बेदीच्या बोल्ड फोटोशूट्स, जाहिराती आणि मोकळ्या स्वभावामुळे त्यांना त्या काळात ‘इंडियाचा सेक्स सिम्बॉल’ अशी ओळख मिळाली होती. विशेष म्हणजे त्या काळात अशी प्रतिमा तयार होणे हे खूप मोठे आणि वेगळे मानले जात असे. पूजा बेदींची लोकप्रियता इतकी होती की त्यांचे नाव नेहमीच चर्चेत राहायचे.
मात्र, अलीकडे दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या करिअरबद्दल एक धक्कादायक कबुली दिली. पूजा म्हणाल्या की त्यांना स्वतःला कधीच महान अभिनेत्री असल्यासारखे वाटले नाही. त्यांच्या मते, अभिनयाच्या बाबतीत त्या इंडस्ट्रीतील काही दिग्गज अभिनेत्रींपेक्षा कमी होत्या आणि ही गोष्ट त्यांना सुरुवातीपासून माहीत होती. त्यामुळेच त्यांनी अभिनयापेक्षा आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर, ग्लॅमरवर आणि स्क्रीनवर लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याच्या क्षमतेवर अधिक भर दिला.
त्या पुढे म्हणाल्या की, जेव्हा त्यांच्या अभिनयावर टीका व्हायची किंवा लोक त्यांच्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करायचे, तेव्हा त्या मुद्दाम आपल्या बोल्ड आणि ग्लॅमरस इमेजकडे लोकांचे लक्ष वळवत असत. त्यांच्या मते, त्या काळातील बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्रींच्या सौंदर्याला आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाला मोठे महत्त्व दिले जात होते आणि त्यांनीही त्याचा योग्य वापर केला.
पूजा बेदींच्या या स्पष्ट वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. काहींनी त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले, तर अनेकांना इतक्या वर्षांनंतर त्यांनी केलेली ही कबुली आश्चर्यचकित करणारी वाटली. अनेक चाहत्यांनी असेही म्हटले की, अभिनयापेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करूनही पूजा बेदी यांनी त्या काळात स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केले होते.
करिअरच्या यशस्वी टप्प्यावर असतानाच पूजा बेदी यांनी १९९४ मध्ये उद्योगपती फरहान फर्निचरवाला यांच्याशी लग्न केले आणि हळूहळू फिल्म इंडस्ट्रीपासून दूर गेल्या. लग्नानंतर त्यांनी वैयक्तिक आयुष्याला प्राधान्य दिले. त्यांना दोन मुले असून त्यांची मुलगी अलाया एफ आज बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे. मुलाखतीदरम्यान पूजा बेदी यांनी त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दलही मोकळेपणाने भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की लग्न हा त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा अनुभव होता, ज्यातून त्यांनी खूप काही शिकले. घटस्फोटानंतरही त्यांनी आणि त्यांच्या माजी पतीने एकमेकांबद्दल आदर आणि मैत्री कायम ठेवली, ही गोष्ट त्यांच्यासाठी अत्यंत खास असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आज पूजा बेदी चित्रपटांमध्ये सक्रिय नसल्या तरी त्यांची प्रतिमा अजूनही ९०च्या दशकातील सर्वात बोल्ड आणि बिनधास्त अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून कायम आहे. त्यांचे जुने इंटरव्ह्यू, जाहिराती, फोटोशूट्स आणि स्पष्टवक्तेपणा आजही सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. त्या काळात त्यांनी आमिर खान, सनी देओल
यांसारख्या अनेक मोठ्या कलाकारांसोबत काम केले आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.