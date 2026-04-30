90s चा नॅशनल क्रश; जीव ओवाळून टाकायच्या मुली, आज अभिनेता कुठंय? सिनेविश्व सोडून कशी केली 3300 कोटींची उलाढाल?

90s National Crush: सिनेरसिकांच्या आवडीच्या कलाकारांमध्ये शाहरुख, सलमान, आमिर ही अशी नावं सर्रास येतात. पण, त्यातच एक नाव असंही आहे जे अनपेक्षितपणे प्रेक्षकांसमोर आलं आणि त्यानं सर्वांच्याच मनाचा ठाव घेतला. 90 च्या दशकामध्ये एक असा अभिनेता कलाजगतात मुख्य प्रकाशझोतात आला आणि त्यानं प्रसिद्धीच्या परिभाषाच बदलल्या.
मुली, महिला प्रेक्षक तर या अभिनेत्यावर जीव ओवाळून टाकत होत्या. त्याच्या लोकप्रियतेमागं फक्त देखणं रुपच एक कारण नव्हतं, तर त्याच्या अभिनय कौशल्यानंही सर्वांनाच हैराण केलं होतं. रोमँटिक सिनेमा असो किंवा एखादं भावनिक दृश्य, या अभिनेत्याच्या एका नजरेनं चाहते घायाळ होत. अगदी कमी वेळात या कलाजगतामध्ये अभिनेत्यानं भक्कम स्थान मिळवलं आणि त्याला चाहतेसुद्धा एक बडा कलाकार मानू लागले. मात्र परिस्थिती एकसारखी राहत नाही, या तत्त्वानुसार त्याच्याही सिने कारकिर्दीत अडचणी आल्या. हा अभिनेता म्हणजे अरविंद स्वामी.
दक्षिणेकडील लोकप्रियता आणि हिंदी विश्वातही चाहत्यांचं प्रेम मिळवणाऱ्या अरविंदला सिनेकारकिर्दीत अडचणींनी घेराव घातला. त्याचे काही चित्रपट लांबले, तर काही अपयशी ठरले. सततच्या अपयशामुळं तो कोलमडला. याचदरम्यान त्यानं 2000 च्या दशकादरम्यान अभिनयापासून दुरावा पत्करला. कारकिर्दीतील शिखरावर असतानाच त्यानं सिनेविश्वातून काढता पाय घेतला, चाहत्यांसाठी हा निर्णय थक्क करणारा होता. मात्र, अरविंदनं कौटुंबिक व्यवसायावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सुरुवात केली.
व्यवसायाची समज त्याला आधीपासूनच होती. त्यानं 'टॅलेंट मॅक्झिम' नावाची एक कंपनी सुरू केली, जी काळानुरूप मोठी झाली. मेहनत आणि योग्य निर्णयांमुळं त्याची ही कंपनी प्रचंड यश संपादन करताना गिसली. पाहता पाहता अरविंद स्वामी एक व्यावसायिक म्हणून नावारुपास आला. काही अहवालांनुसार त्याच्या कंपनीची उलाढाल तब्बल 3300 कोटींवरही पोहोचली. मात्र, अरविंद इथंच थांबला नाही.
व्यवसाय क्षेत्रात प्रचंड यश मिळवल्यानंतर अरविंद स्वामीनं पुन्हा एकदा सिनेजगताची वाट धरली. 'थानी ओरुवन' या चित्रपटात त्यानं साकारलेला खलनायक चाहत्यांना भावला. कलेनं त्याची साथ सोडलेली नाही हेच या चित्रपटानं सिद्ध करून दाखवलं आणि आतापर्यंत अरविंद सिनेक्षेत्रातही सक्रिय असल्याचं पाहायला मिळतं. तो तुलनेनं कमी चित्रपटांमध्ये काम करत असला तरीही जेव्हा पडद्यावर झळकतो तेव्हा प्रेक्षकांवर वेगळीच छाप सोडतो. काहीतरी वेगळं करण्याची त्याची हीच भूक त्याला वेगळं ठरवते.