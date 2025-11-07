20 कोटींचा चित्रपट, 240 कोटीची कमाई! मैत्रीचे भाव डोळ्यात पाणी आणतील

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दर आठवड्याला नवनवे चित्रपट आणि वेब सीरीज रिलीज होत असल्याने मनोरंजन आता अगदी सोपे आणि सहज झाले आहे. घरबसल्या प्रेक्षक जगभरातील कोणतीही कलाकृती पाहू शकतात. त्यामुळे अनेक सिनेप्रेमी थिएटरसोबतच ओटीटीवर चित्रपट आणि वेब सीरीज पाहण्यास प्राधान्य देतात. सध्या अशाच ओटीटी हिट चित्रपटांमध्ये चर्चेत आहे मळ्यालम चित्रपट ‘मंजुमल बॉयज’. हा चित्रपट गेल्यावर्षीच 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रदर्शित झाला आणि प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या मनावर गडद छाप सोडली. फक्त 20 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्या महिन्यातच 240 कोटींची कमाई करत बॉक्स ऑफिसवर नवा विक्रम केला.
‘मंजुमल बॉयज’ हा सत्य घटनेवर आधारित आहे. चित्रपटाची विशेषता म्हणजे यामध्ये एकही अभिनेत्री नाही, आणि कथा फक्त 11 मित्रांच्या एका ग्रुपभोवती फिरते. ही मित्रमंडळी तामिळनाडूतल्या कोडाईकनाल या सुंदर हिल स्टेशनवर सुट्टीसाठी जातात आणि त्यांच्या या अनुभवातून मैत्रीचे अनेक पैलू प्रकट होतात. चित्रपटात दाखवलेले भावनिक प्रसंग आणि मित्रमंडळींची निष्ठा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळून ठेवते. चित्रपटाचे दिग्दर्शन चिदंबरम यांनी केले असून, कथानक आणि अभिनयाबाबत प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणात दाद मिळाली आहे. केरळ राज्य चित्रपट पुरस्कार 2024 मध्ये मंजुमल बॉयजने सर्वोत्कृष्ट पटकथा, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक यासह एकूण 10 श्रेणींमध्ये पुरस्कार जिंकले आहेत. तसेच, IMDb वर या चित्रपटाला 10 पैकी 8.2 रेटिंग मिळाले आहे, जे त्याच्या लोकप्रियतेचे निदर्शन करते.
ओटीटीवर, हा चित्रपट JioHotstar वर उपलब्ध आहे. सिनेप्रेमी आणि ओटीटी प्रेक्षक या चित्रपटाला प्रचंड पसंती देत आहेत. मैत्रीचे खरे अर्थ जाणून घेण्यासाठी, भावनिक प्रसंग अनुभवण्यासाठी आणि हसण्यासोबतच डोळ्यात पाणी आणण्यासाठी ‘मंजुमल बॉयज’ एक आदर्श पर्याय ठरला आहे. विशेष म्हणजे, कमाई, कथा, दिग्दर्शन आणि पुरस्कार या सर्व बाबतीत हा चित्रपट हिट ठरला आहे. त्यामुळे अजूनही ओटीटीवर या चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे आणि तो प्रेक्षकांच्या मनात दीर्घकाळ टिकून राहणार आहे.
