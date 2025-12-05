English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लंडनमध्ये उभारला शाहरुख अन् काजोलचा ब्रॉन्झचा पुतळा; कारणही तसं खास

DDLJ Statue In London: भारतातील सदाबहार चित्रपटांपैकी एक म्हणजे 'दिलवाले दुल्हनीया ले जायेंगे' हा चित्रपट. अलिकडेच, लंडनमध्ये DDLJच्या राज आणि सिमरनचा एक कांस्य पुतळा तयार करण्यात आला. या कार्यक्रमात शाहरुख खान आणि काजोल यांनी त्यांच्या आयकॉनिक पुतळ्याचे अनावरण केले. दरम्यांन थेट लंडनमध्ये भारतीय चित्रपटाचा पुतळा पहून दोघे भावूक झाले. 

Updated: Dec 5, 2025, 01:38 PM IST
DDLJ Statue In London:  बॉलिवूडचा कल्ट क्लासिक चित्रपट, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, याचे चाहते केवळ भारतातच नाहीत तर जगभरात आहेत. राज आणि सिमरनची जोडी परदेशातही खूप पसंत केली जाते. अलिकडेच, लंडनमध्ये राज आणि सिमरनचा एक कांस्य पुतळा तयार करण्यात आला. कांस्य पुतळ्यात राज आणि सिमरन त्यांच्या आयकॉनिक लूकमध्ये दिसत आहेत.  शाहरुख खान आणि काजोल यांनी त्याचे अनावरण करण्यासाठी स्वतः भेट दिली. 

'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' या चित्रपटाच्या पदर्शनाला 30 वर्ष पुर्ण झाले. या निमित्ताने शाहरुख खान आणि काजोल यांनी लंडनच्या लेस्टर स्क्वेअरमध्ये राज आणि सिमरन यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण केले. बॉलीवूडसाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे, कारण पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय चित्रपटाला लेस्टर स्क्वेअरमध्ये पुतळा देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.

लंडनमध्ये शाहरुख खान आणि काजोलच्या खास फोटो पोझ
लेस्टर स्क्वेअरच्या लोकप्रिय 'सीन्स इन द स्क्वेअर' ट्रेलमध्ये सामील होणाऱ्या या पुतळ्याचे अनावरण शाहरुख खान आणि काजोल, तसेच यशराज फिल्म्सचे सीईओ अक्षय विधानी आणि हार्ट ऑफ लंडन बिझनेस अलायन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोझ मॉर्गन यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या कार्यक्रमात भारतीय चित्रपटांची युकेमध्ये किती क्रेझ आहे हे स्पष्ट दिसलं. पुतळ्याचे अनावरण केल्यानंतर शाहरुख खान आणि काजोलने खास फोटो पोझ दिल्या. 

पुतळा पाहून शाहरुख भावुक 
पुतळ्याच्या अनावरणाच्या कार्यक्रमात शाहरुख खानने असा सन्मान मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि म्हटले की हा चित्रपट त्याच्या हृदयाच्या खूप जवळचा आहे. हा चित्रपट खऱ्या मनाने बनवलेला होता आणि या चित्रपटाचा उद्देश प्रेम आणि सद्भावना पसरवण्याचा होता. त्याने सांगितले की या चित्रपटाने त्याला ओळख दिली. त्याने यूकेच्या लोकांचे आणि हार्ट ऑफ लंडन बिझनेस अलायन्सचे मनापसून आभार मानले. शाहरुख म्हणाला, "हा एक भावनिक क्षण आहे ज्याने अनेक आठवणी परत आणल्या. चित्रपटाला जगभरातून मिळालेल्या प्रेमाचा मला खूप अभिमान आहे आणि मी हा क्षण संपूर्ण डीडीएलजे टीम, दिग्दर्शक आदित्य चोप्रा आणि यशराज फिल्म्स कुटुंबासोबत शेअर करू इच्छितो. मी हा क्षण कधीही विसरणार नाही."

काजोलच्या आनंदाला सीमा नाही
डीडीएलजेची सिमरन, काजोल म्हणाली की, 30 वर्षांनंतरही लोकांकडून इतके प्रेम मिळाल्याने तिला खूप आनंद झाला. ती म्हणाली, "लंडनमध्ये पुतळ्याचे अनावरण होताना पाहणे म्हणजे आपल्या इतिहासाचा एक भाग पुन्हा जिवंत करण्यासारखे होते. पिढ्यानपिढ्या पसंत केली जाणारी कहाणी आहे.

