/धक्कादायक! अभिनेत्रीच्या घरात आढळला उद्योजकाचा मृतदेह! मनोरंजनसृष्टीत एकच खळबळ

Businessman found dead in Actress House: एका अभिनेत्रीच्या घरात उद्योजकाचा मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, उद्योजकाने अभिनेत्रीच्या घरात आत्महत्या केली आहे. पोलिसांनी सांगितल्यानुसार, ही घटना बुधवारी रात्री 8.30 च्या सुमारास घडली आहे. अभिनेत्री क्रिशी थापांडाच्या घरात हा प्रकार घडला आहे. आत्महत्या करणाऱ्या उद्योजकाची ओळख वैशाक अशी पटली आहे. तो गेल्या आठभरापासून तिच्या घरी राहत होता असं समजत आहे.
नैराश्याचा सामना करत असलेल्या एका व्यावसायिकाने बंगळुरूच्या राजराजेश्वरी नगरमधील कन्नड अभिनेत्री क्रिशी थापांडाच्या घरी आत्महत्या केली. पोलिसांनी घटनास्थळी कोणतीही सुसाईड नोट सापडली नसल्याचं सांगितलं आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी विक्टोरिया रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.
वैशाक नैराश्यावर उपचार घेत होता. तसंच त्याला वैयक्तिक व कौटुंबिक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. वारंवार होणाऱ्या वादविवादांमुळे तो गेल्या जवळपास एका महिन्यापासून आपल्या पत्नीपासून वेगळा राहत होता, अशी माहिती तपास अधिकाऱ्यांना मिळाली आहे. यापूर्वी, व्यावसायिक आणि वकील अरविंद रेड्डी यांच्याशी संबंधित खंडणी आणि धमकीचे पत्र पाठवण्याच्या एका गाजलेल्या प्रकरणात वैशाक पोलिसांच्या रडारवर आला होता.
फेब्रुवारी महिन्यात, रेड्डी यांना कुरियरद्वारे एक धमकीचं पत्र पाठवण्यात आलं होतं. यामध्ये 6 ते 7 कोटींची मागणी करण्यात आली होती. तसंच माफी मागण्यास सांगण्यात आलं होतं. तपासादरम्यान, एका महिलेशी संबंधित वादातून हे पत्र पाठवल्याचा आरोप ठेवत पोलिसांनी वैशाकला अटक केली होती. नंतर त्याची सुटका करण्यात आली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 6 फेब्रुवारी रोजी वैशाक यांच्याविरुद्धच्या पुढील तपासाला स्थगिती दिली होती. यापूर्वी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पाच दिवस त्यांची चौकशी केली होती. त्यांच्या मृत्यूबाबत त्यांचे कुटुंबीय तक्रार दाखल करणार आहेत. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबीयांकडे सोपवण्यापूर्वी राजाराजेश्वरी नगर पोलीस गुन्हा दाखल करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतील. दरम्यान मृत्यू नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत झाला याचा पोलीस तपास करत आहेत.
क्रिशी थापांडा ही एक कन्नड अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे. 2014 मध्ये 'मिस कर्नाटक'चा किताब जिंकल्यानंतर तिने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. मनोरंजन क्षेत्रात येण्यापूर्वी, तिने 'इंटरकॉल' (InterCall) या अमेरिकन ऑडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि मीटिंग सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीत सहाय्यक व्यवस्थापक म्हणून काम केले होते.
कॉर्पोरेट क्षेत्रात कार्यरत असतानाच कन्नड चित्रपट 'काही' (Kahi) मध्ये भूमिका मिळाल्यानंतर तिचा चित्रपटसृष्टीतील प्रवास सुरू झाला. पण 2016 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'अकिरा' (Akira) हा तिचा पहिला प्रदर्शित झालेला चित्रपट ठरला. या रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपटामुळे कन्नड चित्रपटसृष्टीत तिला प्रसिद्धी मिळाली.