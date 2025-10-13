English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मानधन घेऊनही कार्यक्रमात गैरहजर, बॉलिवूड अभिनेत्याचा नशेत धिंगाणा; FIR दाखल

Hemant Birje : महर्षि वाल्मीकि महोत्सवाला पैसे देऊनही उपस्थित न राहिल्यामुळे अभिनेता हेमंत बिरजेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 13, 2025, 10:11 PM IST
मानधन घेऊनही कार्यक्रमात गैरहजर, बॉलिवूड अभिनेत्याचा नशेत धिंगाणा; FIR दाखल

Hemant Birje : उत्तर प्रदेशातील अलीगड येथे आयोजित ‘महर्षि वाल्मीकि महोत्सव’ या भव्य कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या बॉलिवूड अभिनेता हेमंत बिरजेवर आयोजक समितीने गंभीर आरोप केले आहेत. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, बिरजेने मानधन घेतल्यानंतरही कार्यक्रमात हजेरी लावली नाही आणि हॉटेलमध्ये मद्यधुंद अवस्थेत त्यांच्यासोबत गैरवर्तन केले. या प्रकरणी समितीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

महर्षि वाल्मीकि जयंतीच्या निमित्ताने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही अलीगडमध्ये महर्षि वाल्मीकि महोत्सव समितीतर्फे एक भव्य मेला आयोजित करण्यात आला होता. या महोत्सवाचा उद्देश वाल्मीकि समाजाच्या संस्कृतिक वारशाचा गौरव आणि सामाजिक ऐक्य वाढवणे हा होता. कार्यक्रमात विशेष आकर्षण म्हणून ‘अ‍ॅडव्हेंचर्स ऑफ टारझन’ या प्रसिद्ध चित्रपटातील नायक हेमंत बिरजेला मुख्य पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. बिरजेने हिंदी, मल्याळम आणि तेलुगू अशा विविध भाषांमधील 20 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.

मानधन आणि प्रवासाचा खर्च आयोजकांकडून

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमासाठी हेमंत बिरजेने 90000 मानधन ठरवले होते. आयोजकांनी ही रक्कम आधीच अदा केली होती. याशिवाय मुंबई ते दिल्ली आणि नंतर अलीगडपर्यंतचा प्रवास व हॉटेल खर्च देखील आयोजकांकडून करण्यात आला होता. शनिवारी बिरजेची पहिली फ्लाईट चुकल्याने आयोजकांना अतिरिक्त 25000 खर्चून दुसरी फ्लाईट बुक करावी लागली. अखेर रविवारी सायंकाळी 6.30 वाजता तो आपल्या 3 सहकाऱ्यांसह अलीगडला पोहोचला आणि मीनाक्षी पुलाजवळील हॉटेलमध्ये थांबला.

कार्यक्रमात त्यांची उपस्थिती रात्री 8.30 वाजता अपेक्षित होती. मात्र ठरलेल्या वेळी तो हॉटेलमधून बाहेर पडला नाही. आयोजकांनी वारंवार फोन करून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी आयोजक समितीचे सदस्य आणि भाजप नेते संदेश राज स्वतः हॉटेलवर पोहोचले. तिथे त्यांनी बिरजेला दारूच्या नशेत धुत अवस्थेत पाहिल्याचा दावा केला आहे. बिरजे कथितरित्या लटपटत होता आणि आयोजकांशी उद्धटपणे बोलत होता.

तक्रार आणि तपासाची प्रक्रिया

आयोजकांनी त्याला तात्काळ कार्यक्रमस्थळी येण्याची किंवा पैसे परत देण्याची मागणी केली. परंतु, त्याने नकार दिल्याने हॉटेलमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आणि पोलिसांना बोलवावे लागले. सिव्हिल लाइन्स थानेचे प्रभारी पंकज मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस पथकाने घटनास्थळी पोहोचून बिरजेला चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात आणले.

थाण्यात दोन्ही पक्षांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत चर्चा चालली. सुरुवातीला बिरजे यांनी 50000 परत देण्याची तयारी दर्शवली पण आयोजकांनी पूर्ण रक्कम आणि अतिरिक्त खर्चाची भरपाई मागितली. समेट न झाल्याने आयोजकांनी धोखाधडी, धमकी आणि गैरवर्तन या आरोपांखाली तक्रार दाखल केली.

FAQ

महर्षि वाल्मीकि महोत्सव कशासाठी आयोजित झाला?

महर्षि वाल्मीकि जयंतीनिमित्त अलीगडमध्ये समितीतर्फे भव्य मेळा आयोजित झाला. उद्देश वाल्मीकि समाजाच्या सांस्कृतिक वारशाचा गौरव आणि सामाजिक ऐक्य वाढवणे हा होता.

हेमंत बिरजे यांना का आमंत्रित केले?

‘अ‍ॅडव्हेंचर्स ऑफ टारझन’ चित्रपटातील नायक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या हेमंत बिरजे यांना मुख्य पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले. त्यांनी हिंदी, मल्याळम आणि तेलुगू अशा २०+ चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.

मानधन आणि खर्च कोणाकडून?

हेमंत बिरजे यांनी ९०,००० रुपयांचे मानधन ठरवले, जे आयोजकांनी आधीच अदा केले. मुंबई-दिल्ली-अलीगड प्रवास आणि हॉटेल खर्च आयोजकांकडून झाला. पहिली फ्लाईट चुकल्याने अतिरिक्त २५,००० खर्चून दुसरी बुक केली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

