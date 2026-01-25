'मुलासाठी बापही हवा!' 40 व्या वर्षी लग्नाचा विचार?

प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि बिग बॉस फेम रश्मी देसाई सध्या एक नव्या चर्चेचा भाग बनली आहे. रश्मीचा करिअर आणि खाजगी आयुष्य दोन्हीच अनेक वळणांवरून गेले आहेत, ज्यामुळे ती सतत मीडिया आणि चाहत्यांच्या नजरेत राहिली आहे. तिचं व्यक्तिगत जीवन अनेक उतार-चढावांनी भरलेलं होतं, ज्यामुळे तिने वेळोवेळी मोठ्या निर्णयांना तोंड दिलं आहे. अभिनेता नंदीश संधूसोबतच्या घटस्फोटानंतर तिच्या आयुष्यात अनेक नवे वळणं आली आणि ‘बिग बॉस १३’ मध्ये अरहान खानशी तिचं नातं समोर आलं, जिथे तिच्यावर फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला. या सर्व संघर्षांतून रश्मीने धैर्याने मार्ग काढला आणि आता तिच्या आयुष्यात एक नवा टप्पा सुरु होण्याच्या संकेत दिले आहेत.
२०२६ मध्ये लग्नाचा विचार आणि नवा प्रारंभ
रश्मी देसाईने एक मुलाखत दिली, ज्यात तिने आगामी 2026 वर्षात आपल्या आयुष्यात काहीतरी मोठं घडण्याची आशा व्यक्त केली आहे. ती म्हणाली, '2026 हे वर्ष माझ्या आयुष्यात अतिशय शुभ असेल. मी आशा करते की या वर्षात काहीतरी चांगलं घडेल. लग्नाच्या संदर्भात, मी सांगू इच्छिते की जर मला योग्य जोडीदार मिळाला, तर मी नक्कीच पुन्हा संसार थाटेन. जर लग्नाचा योग जुळला तर मी स्वतः ही आनंदाची बातमी चांगल्या प्रकारे आणि सन्मानाने माझ्या चाहत्यांशी शेअर करू.'
रश्मीच्या या विधानातून तिच्या मनातील विचार स्पष्ट होतात, कारण ती आताही तिच्या आयुष्यात एक सुंदर नवीन प्रारंभ करण्यासाठी सज्ज आहे. ती चाहत्यांना आश्वस्त करते की तिच्या आयुष्यातील नवीन निर्णय स्वतःच्या विचारधारेने आणि योग्य जोडीदाराच्या मदतीने घेतले जातील.
लग्नाची कल्पना मांडताना रश्मीने आई होण्याबाबत सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तिने म्हटले, 'माझ्या आयुष्यात एक गोष्ट निश्चित आहे मला आई व्हायला आवडेल. मग ते दत्तक असो किंवा माझं स्वतःचं मूल. पण त्यासाठी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, आणि ती म्हणजे मला माझ्या मुलासाठी एक जबाबदार व योग्य बाप हवा आहे. एक संतुलित कुटुंब असावं, जिथे स्त्री आणि पुरुष दोन्ही एकत्र राहून कुटुंबाच्या पद्धतीने प्रेम आणि आदर देतात. मी ‘अर्धनारीश्वर’ संकल्पनेवर विश्वास ठेवते, जिथे स्त्री आणि पुरुष दोन्ही उर्जा एकत्र असतात, आणि म्हणूनच, लग्नानंतरच मी आई होण्याचा विचार करू.'
रश्मीच्या या भूमिकेमुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये एक नवा दृष्टिकोन निर्माण झाला आहे. ती कुटुंब आणि नात्यांच्या बाबतीत खूप विचारपूर्वक निर्णय घेत आहे आणि त्यामध्ये तिच्या मुलाला बाप असावा हे तिच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
रश्मी देसाईने 2012 मध्ये आपल्या ‘उतरन’मधील सहकलाकार नंदीश संधूसोबत लग्न केलं. दोघांचं नातं सार्वजनिक लक्षात आलं होतं, परंतु ते लवकरच तणाव आणि मतभेदांच्या गडबडीत पडले. या लग्नाचा समापन 2016 मध्ये घटस्फोटाच्या रूपात झाला. घटस्फोटानंतर, रश्मीच्या जीवनात एक नवा अध्याय सुरु झाला आणि ‘बिग बॉस १३’ मध्ये तिच्या आणि अरहान खानच्या नात्याने मोठा वाद उभा केला. शोच्या मध्यवर्ती भागात अरहानचे काही गुपित समोर आलं, ज्यामुळे रश्मीला खूप धक्का बसला. हा अनुभव तिने त्यावेळी जोरदार रीत्या सामोरा जात आणि ते नातं त्वरित संपवलं.
त्यानंतर रश्मी एकट्या राहिली, आणि सिंगल जीवन जगण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर रश्मीने तिच्या करिअरकडे अधिक लक्ष दिलं आणि त्या वेळी तिने तिच्या आयुष्यातील विविध नव्या वाटा शोधण्याची प्रेरणा घेतली.
रश्मी देसाईने आपल्या करिअरची सुरुवात 'रावण' या मालिकेतून केली होती, पण ती 'उतरन' मधील तपस्या या भूमिकेमुळे प्रचंड प्रसिद्ध झाली. या मालिकेत ती अत्यंत प्रभावी आणि लक्षवेधी अभिनेत्री म्हणून उभी राहिली. त्यानंतर तिने 'झलक दिखला जा', 'नच बलिये' आणि 'बिग बॉस' यांसारख्या मोठ्या रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी होऊन आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केली.
तिच्या कामामुळे रश्मीने टीव्ही इंडस्ट्रीत एक मजबूत स्थान निर्माण केलं आहे. आज ती इंडस्ट्रीतील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या शुद्ध आणि प्रामाणिक कामामुळे तिला मोठ्या प्रमाणात आदर आणि प्रसिद्धी मिळाली आहे. तिच्या कामाची गुणवत्ता, तिच्या कलेतील परिपक्वता आणि तिच्या भूमिकांमधील विविधता यामुळे रश्मीला एक महान अभिनेत्री म्हणून पाहिलं जातं.
आज रश्मी देसाई एक सशक्त, स्वावलंबी आणि समृद्ध महिला म्हणून समोर येत आहे. तिच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर तिने एक नवा संघर्ष केला आणि त्यातून ती अधिक मजबूत आणि शहाणी झाली आहे. तिच्या आयुष्यात आता एक नवीन प्रारंभ होईल असं दिसत आहे आणि तिच्या चाहत्यांना याची मोठी उत्सुकता आहे.
2026 हे वर्ष तिच्या जीवनातील एक गोड आणि महत्त्वपूर्ण वळण ठरू शकतं, यासाठी तिच्या प्रेम जीवनाची आणि नात्यांची पुढील दिशा महत्त्वाची ठरते. रश्मी देसाईच्या आगामी निर्णयांची चाहत्यांमध्ये खूप उत्सुकता आहे, आणि त्या निर्णयांबद्दल अधिक माहिती मिळण्यासाठी सर्वांचे लक्ष लागले आहे.