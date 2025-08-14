Kaun Banega Crorepati: 1 कोटींच्या फसव्या प्रश्नावर गोंधळली तरुणी; तुम्हाला माहितीये का उत्तर?

Kaun Banega Crorepati 17: ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन समालोचन करत असलेला 'कौन बनेगा करोडपती' हा शो नव्याने छोट्या पडद्यावर परतला आहे. नवीन सीझनची सुरुवात रौप्य महोत्सवी उत्सवाने झाली, कारण या क्विझ-शोने आता 25 यशस्वी वर्षे पूर्ण केली आहेत. हा शो पुन्हा एकदा मनं जिंकण्यास सज्ज आहे. बुधवारी प्रसारित झालेल्या तिसऱ्या भागात, गणितात पदवी घेतलेली दिल्लीची तरुण स्पर्धक कशिश हॉट सीटवर होती. यावेळी तिने बक्षिसाची मोठी रक्कम जिंकली. आपल्या सामान्य ज्ञान कौशल्याद्वारे 50 लाख रुपये जिंकल्यानंतर, 1 कोटींच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकली नाही. अमिताभ यांनी यावेळी तिला शुभेच्छा दिल्या कारण तिने तिच्या वडिलांचे कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे पैसे जिंकले होते.
विसिगोथच्या कोणत्या राजाने शहरावरील वेढा उठवण्यासाठी खंडणी म्हणून मिरचीची मागणी केली, जी प्राचीन रोम सामान्यतः भारतातून विकत असे? असा प्रश्न 1 कोटींसाठी विचारण्यात आला होता. योग्य उत्तरासाठी होते - अ) लुडोविक, ब) आयमेरिक, क) अलारिक आणि ड) थियोडोरिक असे पर्याय होते. कशिशकडे फक्त एकच लाईफलाईन होती. म्हणून तिने 'संकेत सुचक' पुन्हा जिवंत केले, जे तिने सुपर सँडूक फेरीनंतर मिळवले होते, परंतु प्राचीन रोमबद्दलच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकली नाही.
अमिताभ बच्चन यांनी कशिशला फक्त अंदाजाच्या भरशावर उत्तर देऊ नको, कारण ते चुकीचं असू शकतं असा सल्ला दिला. काही मिनिटं विचार केल्यानंतर, तिने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आणि 50 लाखांची खात्रीशीर जिंकण्याची रक्कम घरी घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर 'अलारिक' होतं.
दरम्यान यावेळी कशिशने अमिताभ बच्चन यांनी प्रभावित केलं. यावेळी तिच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीबद्दलही मोकळेपणाने सांगितले, ज्यामुळे सर्वांना अश्रू अनावर झाले.
स्वातंत्र्यदिनाच्या आगामी विशेष भागात, शोमध्ये कर्नल सोफिया कुरेशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि कमांडर प्रेरणा देवस्थली हे विशेष पाहुणे म्हणून हजेरी लावणार आहेत. त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरवरील पत्रकार परिषदांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी या वर्षी 7 मे रोजी ही ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आलं. चार दिवसांच्या संघर्षानंतर, भारत आणि पाकिस्तान 10 मे रोजी परस्पर समंजसपणाच्या टप्प्यावर आले.
कौन बनेगा करोडपती १७ सोमवार ते शुक्रवार रात्री 9 वाजता सोनी टीव्हीवर प्रसारित होतो आणि तो सोनी लिव्ह अॅपवर डिजिटल पद्धतीने पाहण्यासाठी देखील उपलब्ध आहे.
FAQ
1) KBC १७ मध्ये भाग कसा घेता येईल?
KBC १७ मध्ये भाग घेण्यासाठी, नोंदणीकर्त्यांना WhatsApp वर नोंदणी करावी लागते, ज्याची वेळ आणि प्रक्रिया शोच्या अधिकृत घोषणांमध्ये (CFE २ अंतर्गत) दिली जाते
2) KBC १७ वर किती कर आकारला जातो?
KBC मध्ये जिंकलेल्या बक्षीस रकमेवर आयकर विभाग ३०% कर आणि त्यावर ४% उपकर (सेस) आकारतो, असे अहवाल सांगतात
3) KBC १७ मधील सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम किती आहे?
या सीझनमधील सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम ७ कोटी रुपये आहे