English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकेत एका नामांकित मराठी अभिनेत्रीचा प्रवेश; तब्बल 10 वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन

Marathi Actress returns back to small screen after 10 years : स्टार प्रवाहवरील ‘काजळमाया’ मालिकेत एका सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीचा प्रवेश होणार आहे.

Intern | Updated: Oct 15, 2025, 01:16 PM IST
स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकेत एका नामांकित मराठी अभिनेत्रीचा प्रवेश; तब्बल 10 वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन

स्टार प्रवाह वाहिनीवर सध्या जुन्या मालिकांना निरोप देत नव्या मालिकांचा हंगाम सुरू झाला आहे. काही मालिका नुकत्याच प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या आहेत, तर काही लवकरच प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी सज्ज होत आहेत. अशाच मालिकांपैकी एक म्हणजे ‘काजळमाया’ ही नवी हॉरर मालिका 27 ऑक्टोबर 2025 पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांचं छोट्या पडद्यावर पुनरागमन! अनेक वर्षांपासून मराठी चित्रपटसृष्टीत कार्यरत असलेल्या प्रियांनी काही हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. आता त्या ‘काजळमाया’मधून एका वेगळ्या आणि धाडसी भूमिकेत झळकणार आहेत. ‘काजळमाया’ ही कथा आहे चेटकीण वंशातील पर्णिका या सुंदर पण रहस्यमय मुलीची. मालिकेत अक्षय केळकर, वैष्णवी कल्याणकर आणि रुची जाईल या कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका असून, प्रिया बेर्डे ‘कनकदत्ता’ म्हणजेच पर्णिकाच्या आईची भूमिका साकारत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

कनकदत्ता ही अत्यंत निर्दयी, खुनशी आणि सूडाच्या भावनेने पेटलेली स्त्री आहे. ती आपल्या चेटकीण मुलीचा अभिमान बाळगते आणि पर्णिकाने आपला चेटकीण वंश पुढे न्यावा, अशी तिची तीव्र इच्छा असते. त्यामुळे ती आपल्या मुलीच्या राक्षसी वृत्तीला प्रोत्साहन देते. या भूमिकेबद्दल बोलताना प्रिया बेर्डे म्हणाल्या, 'माझ्या आतापर्यंतच्या प्रवासात अशा पद्धतीची भूमिका मी कधीच साकारलेली नाही. ‘कनकदत्ता’ला पाहताच धडकी भरते. ती क्षणात वेषांतर करते, हिप्नोटाइजची विद्या अवगत आहे. या भूमिकेला अनेक कंगोरे आहेत आणि ती प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल, याची मला खात्री आहे.'

 

प्रिया बेर्डे यांची कारकीर्द पाहता त्यांनी ‘अशी ही बनवाबनवी’, ‘जबरदस्त’, ‘जत्रा’ यांसारख्या सुपरहिट मराठी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. आता त्या ‘काजळमाया’च्या माध्यमातून पुन्हा छोट्या पडद्यावर झळकणार आहेत, आणि त्यांच्या या दमदार पुनरागमनाची प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
FAQ
‘काजळमाया’ ही मालिका कधीपासून सुरू होणार आहे?
‘काजळमाया’ ही नवी हॉरर मालिका 27 ऑक्टोबर 2025 पासून स्टार प्रवाह वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे.

‘काजळमाया’ मालिकेत कोणते कलाकार प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत?
या मालिकेत अक्षय केळकर, वैष्णवी कल्याणकर, रुची जाईल आणि प्रिया बेर्डे हे कलाकार प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहेत.

प्रिया बेर्डे कोणती भूमिका साकारणार आहेत?
या मालिकेत प्रिया बेर्डे ‘कनकदत्ता’ या शक्तिशाली आणि सूडाने पेटलेल्या चेटकीण आईची भूमिका साकारत आहेत, जी आपल्या मुलीला तिच्या चेटकीण वंशाचं वारस बनवण्यासाठी प्रेरित करते.

About the Author
Tags:
Priya Berdemarathi serial#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnews

इतर बातम्या

4 बस, 500 मुलं, 8 तासात 3 KM प्रवास.. राज ठाकरेंचा 1 फोन आ...

मुंबई बातम्या