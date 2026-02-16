देवाशी भांडण अन् तिथल्या तिथे मिळाली शिक्षा! नास्तिक असलेल्या रिंकू राजगुरूसोबत केदारनाथमध्ये नाही काय घडलं ?

मराठी सिनेसृष्टीतील एक प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय अभिनेत्री, रिंकू राजगुरू, जी तिच्या साधेपणासाठी आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते, सध्या एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आहे. पडद्यावर खंबीर आणि आत्मविश्वासाने भरलेली दिसणारी ही अभिनेत्री खऱ्या आयुष्यात एक मोठ्या आध्यात्मिक बदलातून जात आहे. तिने आपल्या आध्यात्मिक प्रवासाबद्दल खुलासा केला आहे, ज्यामुळे तिच्या जीवनाला एक नवा वळण मिळालं आहे.
रिंकूने राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आध्यात्मिक अनुभवांचा आणि बदलांचा खुलासा केला. 'मी आधी नास्तिक होते,' अशी कबुली देणारी रिंकू म्हणाली, "माझा देवाधर्मावर विश्वास नव्हता, परंतु केदारनाथच्या प्रवासात घडलेल्या काही घटनांनी मला एका अदृश्य शक्तीचा अनुभव दिला, ज्यामुळे माझ्या जीवनाची दिशा पूर्णपणे बदलली." हे तिच्या जीवनातील एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरले आहे.
रिंकूच्या या अनुभवाने तिच्या जीवनात एक महत्त्वाचा बदल घडवला. "आता मी सकाळी उठल्यावर मनोभावे देवपूजा करते, जप करते. यामागे अंधश्रद्धा नाही, तर मी सण-उत्सव आणि मंत्रांमागचं वैज्ञानिक कारण समजून घेत आहे," असे ती सांगते. यापूर्वी ज्या गोष्टींवर तिला शंका होती, त्या आज तिला एक वेगळ्या दृष्टीकोनातून समजायला लागल्या आहेत. तिच्या जीवनाच्या या आध्यात्मिक बदलामागे केदारनाथच्या अनुभवाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
रिंकूने केदारनाथच्या अनुभवाचा वृतांत सांगितला, जो एखाद्या चित्रपटाच्या कथेसारखा नाट्यमय आणि थरारक होता. पौर्णिमेच्या दिवशी, रिंकू पायीच केदारनाथला पोहोचली. तिथे तिने देवाचे दर्शन घेतले, पण दर्शनानंतर ती खूप थकली होती आणि तिला परतीसाठी हेलिकॉप्टर मिळवायचं होतं कारण दुसऱ्या दिवशी तिची फ्लाइट होती. हेलिकॉप्टरसाठी ती आणि तिचे कुटुंब तासंतास वाट पाहत होते.
'आम्हाला एक माणूस सांगितला की, 'हेलिकॉप्टर मिळेल.' आम्ही दोन-तीन तास थांबलो, पण हेलिकॉप्टर मिळाले नाही. अखेर अंधार पडायला लागला, आणि मी देवाला म्हणाले, 'माझं कुटुंब असं दर्शनाला येईल, मला फक्त एक हेलिकॉप्टर हवंय,' असं म्हणत मी देवाशी प्रार्थना केली,' असे रिंकूने सांगितले. पण हे सर्व होतानाच, वेळ उलटत गेला आणि हेलिकॉप्टर मिळालं नाही. यामुळे तिचा संयम सुटला आणि ती देवावरच ओरडू लागली. 'मी रडत होते, चिडले होते. मी देवाला म्हणालं, 'हा काय देव आहे? माझं साधं ऐकत सुद्धा नाही, मला फक्त एक हेलिकॉप्टर हवंय आणि तेही मिळत नाहीये!'
त्यानंतर, एक माणूस मागून आला आणि त्याने सांगितले, 'फक्त दोन सीट शिल्लक आहेत, तुम्हाला यायचं का?' रिंकू आनंदाने पळत सुटली, मात्र त्याच क्षणी ती जोरात जमिनीवर आपटली आणि तिच्या गुडघ्याला जबरदस्त लागले. त्यावेळी तिला जाणीव झाली की, तिने देवावर ओरडले आणि त्याने तिला तिथेच शिक्षा दिली. ती म्हणाली, 'त्या क्षणी मी ठरवलं की, आयुष्यात पुन्हा कधीच तक्रार करणार नाही.'
रिंकूच्या केदारनाथच्या या अनुभवाने तिच्या आयुष्यातील आध्यात्मिक दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. या अनुभवामुळे तिने देवावर विश्वास ठेवायला सुरुवात केली आणि तिला तिच्या जीवनात शांती मिळाली आहे. 'आता मी प्रत्येक गोष्टीला समजून आणि शांतीपूर्वक स्वीकारते,' असे रिंकूने सांगितले.
रिंकू सध्या तिच्या आगामी चित्रपट ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ मुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात ती अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर करत आहे. चित्रपटातील तिच्या भूमिका आणि अभिनयाबद्दल प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिक्रिया मिळत आहेत.
कामाच्या व्यापातही रिंकू आता तिच्या मनाची शांतता जपण्यासाठी रोज जप आणि पूजा करते. तिने सांगितले की, आध्यात्मिकता आणि शांतता आज तिच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. यामुळे तिच्या जीवनात एक नवा आत्मविश्वास आणि समतोल निर्माण झाला आहे.
रिंकूचा केदारनाथचा अनुभव एक प्रेरणादायक कथा ठरली आहे, जी सांगते की, कधीही देवावर विश्वास न ठेवणाऱ्यालाही एक अनुभव असे येतात, जे त्यांच्या जीवनाला एक नवीन दिशा देऊ शकतात.