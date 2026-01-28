प्रथमेश कदम निधन प्रकरणी मित्राने दिली माहिती ; Typhoidआणि Jaundice कारणीभूत

मराठमोळा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर प्रथमेश कदम यांचं 26 जानेवारी 2026 रोजी दुःखद निधन झालं. त्याचा आकस्मिक निधनाने संपूर्ण सोशल मीडिया विश्वात शोककळा पसरली असून कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि लाखो चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. प्रथमेशच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर शोकसंदेशांचा अक्षरशः पूर आला असून अनेक इन्फ्लुएन्सर्स, कलाकार आणि चाहत्यांनी भावनिक पोस्ट शेअर करत आपली श्रद्धांजली वाहिली आहे.
प्रथमेश कदम हा मराठमोळ्या शैलीसाठी विशेष ओळखले जात होते. आईसोबतचे त्याचे साधे, हृद्य आणि विनोदी व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय होते. ‘आई मुलाची जोडी’ म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली होती. त्याच्या रील्स लाखोंच्या संख्येने पाहिल्या जात असत आणि अनेकदा त्या तुफान व्हायरल व्हायच्या. त्याच्या व्हिडीओंमधून दिसणारा आपुलकीचा भाव, संस्कार आणि कुटुंबप्रेम प्रेक्षकांच्या मनाला भिडत होतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या सुमारे महिनाभरापासून प्रथमेशवर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. उपचार सुरू असतानाच त्याच्या प्रकृतीत फारशी सुधारणा झाली नाही आणि अखेर 26 जानेवारी रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
दरम्यान, प्रथमेशच्या निधनाचं नेमकं कारण आता समोर आलं आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर तन्मय पाटेकर यांनी इन्स्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करत प्रथमेशच्या आजारपणाबाबत माहिती दिली. तन्मय यांनी प्रथमेशसोबतचा एक फोटो शेअर करत लिहिलं की, प्रथमेश हा टायफॉइड आणि रक्तातील कावीळ (जॉन्डिस) या दीर्घकालीन आजाराने त्रस्त होता. अनेक उपचार आणि डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनंतरही त्याची प्रकृती सुधारू शकली नाही.
यावेळी तन्मय पाटेकर त्याने सोशल मीडियावर चुकीच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली. आजारपणात जे लोक प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हते, त्यांनी गैरसमज पसरवू नयेत, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. अशा अफवांमुळे प्रथमेशच्या घरातील लोकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचंही त्याने नमूद केलं.
तन्मय यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे असंही लिहिलं की, 'जो सर्वांना आवडतो, तोच देवाला आवडतो,' असं म्हणत त्यांनी प्रथमेशच्या आई आणि बहिणीबद्दल चिंता व्यक्त केली. सध्या त्या कोणालाही उत्तर देण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या चुकीच्या चर्चा, वक्तव्य किंवा अफवा पसरवू नयेत, असं आवाहन त्याने केलं आहे. त्याचा दुःखात सहभागी होणं आणि त्यांना समजून घेणं हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल, असंही तन्मय त्याने म्हटलं आहे.
दरम्यान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रोशन पुजारी त्यानेही प्रथमेशसोबतचे जुने फोटो शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. रोशन त्याने लिहिलेल्या भावनिक पोस्टमध्ये त्यांनी प्रथमेशसोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. सततचे व्हिडीओ कॉल, एकत्र कंटेंट करण्याच्या योजना, पिकनिकचे प्लॅन्स आणि रोजच्या गप्पा आता कायमच्या थांबल्या असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच प्रथमेशच्या आई आणि बहिणीची काळजी घेण्याचं आश्वासनही त्याने दिलं आहे.
प्रथमेश कदम याच्या निधनाने सोशल मीडिया विश्वातून एक तरुण, लोकप्रिय आणि कुटुंबवत्सल चेहरा हरपला आहे. त्याचा साधेपणामुळे, सकारात्मक विचारांमुळे आणि आईसोबतच्या नात्यातून दाखवलेल्या संस्कारांमुळे तो कायम चाहत्यांच्या स्मरणात राहणार आहेत.