सैराट' सिनेमात रिंकू राजगुरुच्या आई-वडिलांची झलक; आठवतोय का तो सीन?

मराठी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात सर्वाधिक गाजलेला आणि विक्रमी ठरलेला सिनेमा म्हणजे ‘सैराट’. नागराज मंजुळे यांच्या दिग्दर्शनाखाली २०१६ साली आलेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनावर अक्षरशः गारुड केले. ऑनर किलिंगसारखा गंभीर विषय घेऊन ग्रामीण पार्श्वभूमीवर उभी राहिलेली ही कथा प्रेक्षकांना इतकी भिडली की, चित्रपटाने तब्बल ११० कोटींचा गल्ला जमवला. १०० कोटींचा आकडा गाठणारा हा पहिलाच मराठी सिनेमा ठरला. ‘सैराट’मुळे रिंकू राजगुरु (आर्ची) आणि आकाश ठोसर (परश्या) या जोडीने घराघरात लोकप्रियता मिळवली. रिंकू तेव्हा अवघी सातवीत शिकत होती, आणि सिनेमा रिलीज होईपर्यंत नववीत पोहोचली होती. तिची नैसर्गिक अभिनयशैली आणि आर्चीचा बंडखोर अंदाज प्रेक्षकांना इतका भावला की, ती एका रात्रीत स्टार बनली. पण तुम्हाला माहिती आहे का? या चित्रपटातील एका खास सीनमध्ये रिंकूच्या खऱ्या आई-वडिलांची झलकही पडद्यावर दिसली होती.
सिनेमात आर्ची आणि परश्या यांचं प्रेमसंबंध उघडकीस आल्यानंतर घरच्यांचा प्रचंड विरोध होतो. आर्चीचं लग्न लावून देण्याचा निर्णय होतो, पण ती घरातून पळून जाते आणि परश्यासोबत गाव सोडते. नंतर तिच्या घरच्यांकडून फोनवरून तिला आणि परश्याला पोलिस स्टेशनमध्ये येण्यास सांगितलं जातं. या प्रसंगात, आर्ची पोलिस स्टेशनमध्ये प्रवेश करताना, बाहेर तिचे खरे आई-वडील उभे असतात. आत जाताना मात्र ती सिनेमातील वडिलांविरोधात पोलिसांशी तावातावाने बोलताना दिसते. या दोन प्रसंगांत रिंकूचे आई-वडील महादेव आणि आशा राजगुरु पडद्यावर लहानशी पण लक्षवेधी भूमिका बजावताना दिसतात.
रिंकू मूळची अकलूज (सोलापूर) येथील. तिचे वडील महादेव राजगुरु आणि आई आशा राजगुरु हे दोघेही शिक्षक आहेत. जरी रिंकू कामानिमित्त मुंबईत राहत असली, तरी तिचं आजही गावाशी घट्ट नातं आहे. ती नेहमीच आई-वडिलांसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करते.रिंकूने अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे की, तिच्या यशामध्ये आई-वडिलांचा खूप मोठा वाटा आहे. त्यांचा पाठिंबा नसता तर ‘सैराट’च्या यशानंतर आलेल्या जबरदस्त प्रसिद्धीचा सामना करणं तिच्यासाठी कठीण झालं असतं.
‘सैराट’ला १० वर्ष पूर्ण होत आहेत, पण या सिनेमाची जादू अजूनही कमी झालेली नाही. या सिनेमाचे गाणे आजही तितकेच लोकप्रिय आहेत. नागराज मंजुळे यांच्या वास्तवदर्शी दिग्दर्शनामुळे ‘सैराट’ मराठी सिनेमाचा मैलाचा दगड ठरला. या सिनेमाने हिंदीसह अनेक भाषांमध्ये रिमेक्सही मिळवले. प्रेक्षकांसाठी मात्र त्या खास सीनची आठवण वेगळीच आहे जिथे पडद्यावर आर्चीचे खरे आई-वडील एका क्षणभरासाठी दिसले, आणि वास्तव आणि पडदा एकत्र आल्यासारखं भासलं.
FAQ
‘सैराट’मध्ये रिंकू राजगुरुचे खरे आई-वडील दिसतात का?
हो, सिनेमातील एका सीनमध्ये रिंकू राजगुरुचे खरे आई-वडील महादेव आणि आशा राजगुरु झलक म्हणून दिसले आहेत.
रिंकू राजगुरुचे आई-वडील कोण आहेत आणि काय करतात?
रिंकूचे वडील महादेव राजगुरु आणि आई आशा राजगुरु हे मूळचे सोलापूरच्या अकलूज येथील असून दोघेही शिक्षक आहेत.
‘सैराट’ चित्रपटात ते कोणत्या प्रसंगात दिसले होते?
पोलिस स्टेशनच्या प्रसंगात, आर्ची आत शिरते तेव्हा बाहेर उभे असलेले लोक म्हणजेच रिंकूचे खरे आई-वडील होते.