English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • आईंच्या अश्रूंना प्रेमाने दिलेली मिठी... उत्तर चित्रपटाच्या यशावर अभिनय बेर्डेचं भावनिक भाष्य

'आईंच्या अश्रूंना प्रेमाने दिलेली मिठी...' 'उत्तर' चित्रपटाच्या यशावर अभिनय बेर्डेचं भावनिक भाष्य

'उत्तर' सिनेमाच्या प्रेक्षक प्रतिसादावर अभिनय बेर्डे म्हणाले 'कुठल्याही कलाकारासाठी...'  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 22, 2025, 06:07 PM IST
'आईंच्या अश्रूंना प्रेमाने दिलेली मिठी...' 'उत्तर' चित्रपटाच्या यशावर अभिनय बेर्डेचं भावनिक भाष्य

Abhinay Berde's Emotional Post: दिग्दर्शक क्षितिज पटवर्धन यांच्या 'उत्तर' या सिनेमाला प्रदर्शित होऊन काहीच दिवस झाले, पण या सिनेमाने प्रेक्षकांच्या मनात एक विशेष स्थान निर्माण केले आहे. 12 डिसेंबर 2023 रोजी प्रदर्शित झालेला 'उत्तर' सिनेमा, मायलेकाच्या नात्याला एक वेगळा आयाम देणारा चित्रपट आहे. या चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारली आहे लोकप्रिय अभिनेत्री रेणुका शहाणे, अभिनेता अभिनय बेर्डे आणि हृता दुर्गुळे यांनी. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाच्या कथेत आई आणि मुलाच्या नात्याची गडद भावना दर्शविण्यात आली आहे, जी प्रत्येक प्रेक्षकाच्या हृदयाला भिडते.

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रपटाची कथावस्तू आणि सशक्त अभिनयामुळे 'उत्तर' सिनेमा प्रेक्षकांच्या चांगलाच आवडला आहे. दरम्यान, या चित्रपटात प्रेक्षकांची नेहमीची पसंती मिळवून आणि थोडक्यात 'बिग बजेट' सिनेमांना मागे टाकत, 'उत्तर' त्याच्या स्थानावर ठामपणे उभा आहे. 'उत्तर' सिनेमा पाहायला प्रेक्षक चित्रपटगृहात जात आहेत, आणि यामुळे सिनेमाला सिनेमाघरांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

सिनेमाच्या इतर बाबींच्या तुलनेत, सोशल मीडियावर या सिनेमाच्या गाजलेल्या पोस्ट आणि व्हिडिओंमध्ये प्रेक्षकांचा चांगलाच उत्साह दिसून आला आहे. 'उत्तर' सिनेमाच्या पोस्ट शोवर मिळालेल्या प्रतिक्रियांनी अभिनेता अभिनय बेर्डे अतिशय भावूक झाला आणि त्याने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट लिहून आपले आभार व्यक्त केले.

अभिनय बेर्डेने पोस्टमध्ये म्हटलं, 'कुठल्याही कलाकारासाठी असा प्रसंग 5-7 वर्षांत एकदाच येतो, आणि जर तुम्ही योग्य आणि दर्जेदार कलाकृती केली असेल, तर तुमच्या कलेला प्रेक्षकांनी ठामपणे पाठिंबा देणं हे एक अनमोल अनुभव असतो. 'उत्तर' च्या पोस्ट शोवरील प्रतिक्रियांनी मला भारावून टाकलं. अश्रुपूरण आईंच्या मिठी, प्रेमाने दिलेली मिठी आणि गालावर मिळालेली गालाची पापी यामुळे ही सर्व गोष्टी पाहून मी खूप भावूक झालो आहे. आणि मला असं वाटतं की, 'ह्याचसाठी केला होता अट्टाहास'.'

आणखी एका भागात अभिनय बेर्डेने प्रेक्षकांना धन्यवाद दिले, 'सर्व माय-बाप रसिक प्रेक्षकांचे मनापासून आभार, त्यांच्यामुळेच आज 'उत्तर' या चित्रपटाला हे यश मिळालं. या आठवड्यात मी जितके जास्तीत जास्त थिएटरला भेट देईन, तसेच हा प्रेम आणि आशीर्वाद कायम राहू द्या.'

चित्रपटाचे निर्माते झी स्टुडिओजचे उमेशकुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर तसेच जॅकपॉट एंटरटेनमेंटचे मयूर हरदास आणि संपदा वाघ यांनी यशस्वी निर्मिती केली आहे.

'उत्तर' सिनेमा हा एक उच्च गुणवत्ता असलेला मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटात 'माय आणि मुल' यांचे नाते आणि त्या नात्यातील संघर्ष दर्शविण्यात आले आहे. चित्रपटात रेणुका शहाणे या भूमिकेत आईच्या भूमिका साकारत आहेत. अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांचे अभिनय कौशल्य सिनेमा पुढे नेत आहे, आणि त्याच्या सशक्त अभिनयामुळे प्रेक्षकांना आईच्या भूमिकेतील संघर्ष आणि प्रेम यांचा अद्वितीय अनुभव मिळत आहे.

अभिनेता अभिनय बेर्डेने मुलाच्या भूमिकेत अप्रतिम काम केलं आहे. त्याच्या अभिनयाने मुलाच्या मनातील भावनांची गडदता प्रेक्षकांपर्यंत पोचवली आहे. हृता दुर्गुळे आणि निर्मिती सावंत या चित्रपटात विशेष भूमिकांमध्ये दिसत आहेत.

अनेक आयांचे अश्रू, प्रेमाच्या मिठीचे क्षण, आणि गालावर पापी घेणं – हे सर्व दृश्य सिनेमा पाहताना प्रेक्षकांच्या हृदयाला स्पर्श करतात. या सिनेमाला प्रेक्षकांनी जो प्रतिसाद दिला आहे, तो चित्रपटाच्या यशाचं प्रमाण ठरतो.

'उत्तर' सिनेमा कुटुंबाच्या एकतेला दर्शवित असताना त्यात एक गहिरा सामाजिक संदेशही आहे. प्रेक्षकांचा अनुभव निश्चितच अविस्मरणीय ठरला आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
marathi moviemarathi actormarathimajhi prarthanaentertainment news

इतर बातम्या

Gold Rate : सोन्या-चांदीच्या दरांनी गाठला उच्चांक, पु्न्हा...

भारत