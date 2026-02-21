English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • रेवती लेलेच्या आयुष्यातील नवी इनिंग; थाटातमाठात झालं लग्न, ‘अहों’ची करून दिली खास ओळख

रेवती लेलेच्या आयुष्यातील नवी इनिंग; थाटातमाठात झालं लग्न, ‘अहों’ची करून दिली खास ओळख

Revati lele gets married to Kaushik bhide: सध्या मराठी कलाविश्वात लग्नसराईचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अनेक कलाकारांनंतर अभिनेत्री रेवती लेले हिचंही लग्न अलीकडेच संपन्न झालं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 21, 2026, 02:56 PM IST
रेवती लेलेच्या आयुष्यातील नवी इनिंग; थाटातमाठात झालं लग्न, ‘अहों’ची करून दिली खास ओळख

मराठी सिनेविश्वातील लोकप्रिय आणि गुणी अभिनेत्री रेवती लेले हिने आज आयुष्याच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली. पुण्यात पारंपरिक मराठमोळ्या थाटामाटात तिचा विवाहसोहळा संपन्न झाला. रेवतीनं कौशिक भिडे याच्यासोबत लग्नगाठ बांधत नव्या जीवनप्रवासाला सुरुवात केली आहे. लग्नाचे देखणे फोटो आणि व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून त्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गुप्त ठेवलेला जोडीदार अखेर समोर

काही दिवसांपूर्वी रेवतीनं सोशल मीडियावर साखरपुड्याची अंगठी दाखवत प्रेमात असल्याची कबुली दिली होती. मात्र होणाऱ्या पतीबद्दल तिनं कोणतीही माहिती जाहीर केली नव्हती. त्यामुळे तिचा लाइफ पार्टनर नेमका कोण, याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. अखेर लग्नानंतर कौशिक भिडे यानं स्वतः त्यांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. “हे यू” असं कॅप्शन देत त्यानं आनंद व्यक्त केला, तर रेवतीनं त्यावर “हॅलो हसबंड” अशी प्रेमळ कमेंट करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या गोड संवादामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

कौशिक भिडे नेमका कोणत्या क्षेत्रात कार्यरत आहे, तो मनोरंजनविश्वाशी संबंधित आहे का, याबाबत सध्या चर्चा रंगली आहे. मात्र या नवदांपत्याने आपल्या खासगी आयुष्याबद्दल अधिक माहिती अद्याप उघड केलेली नाही.

पारंपरिक लूकमध्ये खुललेलं सौंदर्य

रेवतीच्या लग्नातील पारंपरिक लूकनं विशेष लक्ष वेधलं. पिवळ्या रंगाची आकर्षक साडी, नाकात नथ, कपाळावर मुंडावळ्या, गळ्यात दागिने आणि हातात हिरवा चुडा अशा अस्सल मराठमोळ्या साजात ती अत्यंत देखणी दिसत होती. साधेपणातही उठावदार असा हा लूक चाहत्यांना भावला. कौशिकनं लाल आणि पांढऱ्या रंगाचा पारंपरिक पोशाख परिधान केला होता. दोघांची जोडी अत्यंत सुंदर आणि साजेशी दिसत असल्याच्या प्रतिक्रिया चाहत्यांनी दिल्या आहेत.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @pratikpathakfilms

कलाकारांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

रेवतीच्या या आनंदाच्या क्षणी मराठी मनोरंजनसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या. तिच्या सहकलाकारांनी आणि मित्रपरिवाराने नवदांपत्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. चाहत्यांनीही “नांदा सौख्यभरे”, “खूप खूप शुभेच्छा” अशा कमेंट्स करत या नव्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

करिअरची यशस्वी वाटचाल

रेवती लेले हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मराठी मालिकांमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘स्वामिनी’ मालिकेतील रमाबाई पेशवे या भूमिकेतून ती घराघरांत पोहोचली. त्यानंतर ‘लग्नाची बेडी’ मालिकेतील तिची नकारात्मक भूमिका प्रेक्षकांनी विशेष दाद देत गाजवली. नुकतीच ‘कोण होतीस तू, काय झालीस तू’ ही तिची मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. मराठीबरोबरच तिनं हिंदी मालिकांमध्येही काम करत आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे.

व्यावसायिक आयुष्यात यशाची शिखरं गाठल्यानंतर आता रेवतीनं वैयक्तिक आयुष्यातही नवी इनिंग सुरू केली आहे. तिच्या या नव्या प्रवासासाठी चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून, आगामी काळात ती कोणत्या नव्या प्रकल्पातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Revati Lele weddingRevati Lele marriageRevati Lele husbandRevati Lele Kaushik BhideMarathi actress wedding

इतर बातम्या

शरद पवार राजकारणातून संन्यास घेण्याच्या तयारीत; मात्र अजित...

महाराष्ट्र बातम्या