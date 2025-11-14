English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठी अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाशच्या करिअरमध्ये नवा टप्पा ; उद्योजिका म्हणून पदार्पण

Tejaswi Prakash New Business : अभिनयानंतर आता ती व्यवसायक्षेत्रात यशस्वी झाली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 14, 2025, 09:41 PM IST
मराठमोळी अभिनेत्री आणि हिंदी टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय चेहरा तेजस्वी प्रकाश आता अभिनयासोबतच व्यवसाय क्षेत्रातही आपली छाप सोडत आहे. छोट्या पडद्यावरील अनेक मालिकांमध्ये प्रमुख नायिकांची भूमिका साकारणारी तेजस्वीने नुकताच ‘सॅम’ज सलोन’ (Sam's Salon) नावाचे आलिशान ब्युटी सलून सुरू केले आहे. या सलूनमध्ये ग्राहकांना आधुनिक सुविधा, लक्झरी अनुभव आणि खास देखभाल सेवा मिळतील, असे सांगितले जात आहे.

सलूनच्या उद्घाटनाचे फोटो आणि व्हिडिओ तेजस्वीने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये तिचे आई-वडील, प्रियकर करण कुंद्रा आणि इंडस्ट्रीतील अनेक मित्र-मैत्रिणी उपस्थित दिसले. सर्वांनी तेजस्वीला तिच्या नव्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि सलूनच्या यशासाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या. कॉमेडियन भारती सिंहशी बोलताना तेजस्वीने सांगितले, 'मला अभिनय खूप आवडतो, पण मी पूर्णपणे अभिनयावर अवलंबून राहू शकत नाही. व्यवसाय सुरू करणे माझ्या आयुष्यातील पुढील पाऊल आहे.' ती पुढे म्हणाली, 'असं गरजेचं नाही की ज्या गोष्टी तुम्हाला आवडतात, त्या इतरांनाही आवडायला हव्यात. प्रत्येकाला स्वतःचा मार्ग निवडण्याची मुभा असावी.'

तिने व्यवसाय सुरू करण्याबाबत आपली भावना व्यक्त करत म्हटले, 'जेव्हा तुम्ही नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा देव तुम्हाला साथ देतो. मी माझ्या नवीन प्रवासासाठी अत्यंत उत्साहित आहे. माझ्या व्यवसायाला पहिल्या दिवसापासूनच चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, आणि यामुळे माझा आत्मविश्वास वाढला आहे.' तेजस्वीने आपल्या मेहनतीवर आणि लोकप्रियतेवर विश्वास ठेवून व्यवसायात पाऊल टाकले असून, अभिनयासोबत सलून व्यवसाय सांभाळणे हे तिच्यासाठी नवीन आव्हान ठरणार आहे. ती म्हणते की अभिनयातील अनुभव आणि इंडस्ट्रीतील ज्ञान या व्यवसायातही उपयोगी ठरतील.

सलूनसाठी तेजस्वीने आधुनिक सुविधा, ग्राहकांचा अनुभव आणि खास सेवांवर भर दिला आहे. सलूनमध्ये विविध ब्युटी ट्रीटमेंट्स, हेअर स्टायलिंग, मेकअप सेवा आणि विशेष इव्हेंट्सची सोय असणार आहे. तिच्या या प्रयत्नामुळे सलून व्यवसायात नव्याने रंग भरला जाईल, असा विश्वास चाहत्यांना आहे. तेजस्वी प्रकाशने अभिनय आणि व्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रात स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ती म्हणते की आता तिला केवळ क्वांटिटीवर नाही, तर क्वालिटीवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे आणि तिच्या कामातून एक स्थायी लेगेसी निर्माण करायची आहे.

या सलूनच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार उपस्थित होते. त्यांनी तेजस्वीला तिच्या नवीन प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि सलूनला यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या. अभिनय क्षेत्रात यश मिळवलेल्या तेजस्वीने आता स्वतःच्या मेहनतीवर आणि लोकप्रियतेवर विश्वास ठेवून व्यवसायातही पहिले पाऊल टाकले आहे. अभिनयासोबत सलून व्यवसाय सांभाळणे हे तिच्यासाठी एक नवीन आणि रोमांचक आव्हान ठरणार आहे.

FAQ

तेजस्वी प्रकाशने कोणता नवीन व्यवसाय सुरू केला आहे?
तेजस्वी प्रकाशने नुकताच ‘सॅम’ज सलोन’ (Sam's Salon) नावाचे आलिशान ब्युटी सलून सुरू केले आहे, ज्यामध्ये हेअर स्टायलिंग, मेकअप, ब्युटी ट्रीटमेंट्स आणि विशेष इव्हेंट्सची सोय आहे.

सलूनच्या उद्घाटनाला कोणकोण उपस्थित होते?
उद्घाटनात तेजस्वीच्या कुटुंबीयांसह तिचा प्रियकर करण कुंद्रा, इंडस्ट्रीतील मित्र-मैत्रिणी आणि चाहत्यांचा मोठा गट उपस्थित होता. सर्वांनी तेजस्वीला शुभेच्छा दिल्या.

तेजस्वीने व्यवसाय सुरू करण्याचे कारण काय सांगितले?
तेजस्वीने सांगितले की, अभिनय खूप आवडतो तरीही ती पूर्णपणे अभिनयावर अवलंबून राहू शकत नाही. व्यवसायात पाऊल टाकणे हे तिच्या आयुष्यातील पुढील महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि नवीन काहीतरी शिकण्याची संधी आहे.

