एका व्यक्तीने प्रीती झिंटाला केलेले हालहाल, अभिनेत्री थरथरत होती

Marathi News
Preity Zinta Harassed : प्रीती झिंटावर एका व्यक्तीने केलेले हाल, अभिनेत्री भीतीने थरथरत होती.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 13, 2026, 05:11 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा आपल्या अभिनय, सौंदर्य, निखळ हास्य आणि व्यक्तिमत्त्वामुळे नेहमीच चाहत्यांच्या आणि मीडिया यांच्यासाठी आकर्षण राहिली आहे. परंतु, तिला नेहमीच फक्त अभिनयामुळे नव्हे, तर वैयक्तिक आयुष्यासाठीही चर्चेत राहावे लागले आहे. आज प्रीती इंडस्ट्रीपासून दूर असून संसारात रमली आहे, तरी एकेकाळी बी-टाउनमध्ये तिच्या अफेअरच्या आणि रिलेशनशिपच्या चर्चा रंगायच्या.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, प्रीती झिंटाचं नाव लग्नाआधी अनेक बॉलिवूड अभिनेत्यांसोबत जोडले गेले. विशेषतः अभिषेक बच्चन सोबत तिच्या अफेअरची चर्चा सर्वाधिक काळ चालली, तरी दोघांनीही आपल्या नात्याबाबत कधीच जाहीर घोषणा केली नाही.

प्रीतीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील सर्वात चर्चित आणि गाजलेला अध्याय होता उद्योगपती नेस वाडिया सोबतचा तिचा संबंध. दोघांना अनेकदा एकत्र स्पॉट करण्यात आले आणि त्यांनी आपल्या नात्याची जाहीर कबुलीदेखील दिली होती. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असेही सांगितले गेले की, दोघांच्या लग्नाच्या चर्चाही रंगल्या होत्या, मात्र काही कारणांमुळे तेच पूर्ण होऊ शकले नाही.

मात्र, प्रीती आणि नेस यांच्यातील नाते केवळ रोमँटिक नव्हते; एका IPL मॅचदरम्यान त्यांच्या मध्ये भांडण झाले, जे इतके तापले की प्रीतीने पोलिसात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत प्रीतीने नेस वाडिया विरोधात शिवीगाळ, धमकावणे, छेडछाड, पेटती सिगारेट अंगावर फेकणे, खोलीत बंद करणे अशा गंभीर आरोपांची नोंद केली. त्या वेळी प्रीती भीतीने थरथर कापत होती. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नेस वाडियाच्या आईचा विरोध हेही त्यांच्या विभक्त होण्यामागचे कारण होते.

प्रीती झिंटाने अखेर फेब्रुवारी 2016 मध्ये अमेरिकेतील जीन गुडइनफ सोबत विवाह केला. लग्नानंतर प्रीती लॉस एंजेलिसमध्ये स्थायिक झाली आणि आज दोन मुलांसोबत आनंदात जीवन व्यतीत करत आहे.

करिअरच्या बाबतीत प्रीतीने 1998 मध्ये ‘दिल से’ चित्रपटाद्वारे हिंदी मनोरंजनसृष्टीत पदार्पण केले. तिच्या कारकिर्दीतील गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये ‘दिल चाहता है’, ‘कल होना हो’, ‘सलाम नास्ते’ आणि इतर बऱ्याच सिनेमांचा समावेश होतो. टीव्ही आणि बॉलिवूड दोन्हीत तिच्या कामगिरीला चाहत्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

प्रीती झिंटाचा हा प्रवास दर्शवतो की, अभिनयातील यशापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे स्वतःचे जीवन आणि आत्मसन्मान राखणे. भूतकाळातील अनुभवांनी तिला फक्त एका लोकप्रिय अभिनेत्रीच्या रूपात नव्हे, तर आत्मविश्वासपूर्ण, स्वतंत्र स्त्री म्हणून घडवले आहे. आज प्रीती झिंटा केवळ अभिनय आणि कुटुंबातच नव्हे, तर तिच्या वैयक्तिक जीवनातील संघर्ष आणि यशामुळेही प्रेरणादायी ठरते.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

