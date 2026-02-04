‘O ROMEO’च्या प्रदर्शनावर बंदी घालावी अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल ; नेमकं काय कारण ?

मुंबई: अभिनेता शाहिद कपूरच्या आगामी चित्रपट ‘ओ रोमियो’च्या प्रदर्शनावर बंदी घालावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ही याचिका पोलिसांचा खबरी हुसेन उस्तार यांची मुलगी सनोबर शेख यांनी दाखल केली असून, या याचिकेत चित्रपट निर्माते साजीद नाडियादवाला आणि दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांच्यासह झैदी यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकेनुसार, ‘ओ रोमियो’ हा चित्रपट हुसेन उस्तारा यांच्या ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई’ या पुस्तकावर आधारित आहे. सनोबर शेख यांचा दावा आहे की, चित्रपटात त्यांच्या वडिलांना ‘गैंगस्टर’ म्हणून चित्रित केले गेले असून यामुळे त्यांच्या वडिलांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, चित्रपटात दाखवलेल्या काही घटना वास्तवाशी जुळत नाहीत आणि या चित्रणामुळे त्यांच्या वडिलांचे योगदान आणि धाडस चुकीच्या प्रकाशात मांडले जात आहेत.
सनोबर शेख यांचा आरोप आहे की, त्यांच्या वडिलांनी मुंबईसह देशभरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांना मदत करत, दाऊद इब्राहीमच्या टोळीकडून येणाऱ्या धमक्यांचा सामना केला. या सर्व गोष्टींना न्याय न मिळाल्यास त्यांच्या वडिलांचा मृत्युपर्यंतचा प्रयत्न आणि धाडस चुकीच्या रीतीने दाखवला जातो, असा त्यांचा दावा आहे.
उच्च न्यायालय आता या याचिकेवर विचार करेल. न्यायालयाचे लक्ष असेल की चित्रपटाच्या कथानकामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा किंवा कर्तृत्वाला नुकसान होणार नाही. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी अद्याप याबाबत अधिकृत प्रतिसाद दिला नाही, मात्र अंदाज आहे की ते या याचिकेविरुद्ध तांत्रिक आणि कायदेशीर बाजू मांडतील.
‘ओ रोमियो’ हा चित्रपट केवळ प्रेमकथा नाही, तर अॅक्शन, ड्रामा आणि वास्तव घटकांनी भरलेला असून, या कारणास्तव कथानक आणि वास्तविक घटनेशी तुलना करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या वेळापत्रकावरही प्रभाव टाकू शकतो.
बॉलीवूडमधील चाहत्यांमध्ये ‘ओ रोमियो’बाबत उत्सुकता मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे या याचिकेवर न्यायालयाने लवकर निर्णय दिल्यास चित्रपटाच्या अपेक्षित प्रदर्शनावर थेट परिणाम होऊ शकतो.