बॉलिवूडमधील धार्मिक वादावर ए. आर. रेहमानचे प्रतिवाद ; शंका स्पष्ट केली !

संगीतकार ए. आर. रेहमानने अलीकडे बॉलीवूडमध्ये वाढत असलेल्या धार्मिक भेदभावावर केलेल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. रेहमानने सांगितले की, त्याच्या वक्तव्यानंतर निर्माण झालेल्या चर्चांमध्ये त्याच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावला गेला. 'माझ्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला आहे. कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा किंवा कोणालाही कमी लेखण्याचा माझा हेतू नव्हता,' असं स्पष्ट करत, त्याने त्याच्या भावना समजून घेतल्याची आशा व्यक्त केली.
एका मुलाखतीत, रेहमानने बॉलीवूडमधील बदलत्या वातावरणावर भाष्य केलं. 'गेल्या काही वर्षांपासून मला बॉलीवूडमध्ये काम मिळत नाही. झालेले कॉन्ट्रॅक्ट्सही अनेकदा रद्द केले जातात. सर्जनशीलतेचा अभाव असलेल्या लोकांना काम मिळते,' असं त्याने सांगितलं. रेहमानने पुढे स्पष्ट केलं की यामागे सत्तेतील बदल किंवा धार्मिक बाबी असू शकतात, मात्र त्याला याचा प्रत्यक्ष अनुभव आलेला नाही. 'माझ्या कामावर कोणताही प्रतिबंध लावला जातो आहे, असं मला कधीही थेट जाणवलं नाही, पण असं ऐकायला मिळतं की चर्चेत असलेल्या मुद्द्यांमुळे काही गोष्टी होतात,' असं त्याने सांगितलं.
रेहमानच्या या वक्तव्यानंतर त्याच्यावर अनेक टीकाकारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक गायक, संगीतकार आणि कलाकारांनी त्याच्या वक्तव्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आणि त्याच्या शब्दांवर आपली चिंता मांडली. खासकरून, काही लोकांनी रेहमानच्या वक्तव्याला अतिशय संवेदनशील ठरवलं, आणि त्याची वर्तमनातील परिस्थितीशी तुलना करत त्याच्या म्हणण्याला खोटी ठरवण्याचा प्रयत्न केला.
या चर्चेवर, ए. आर. रेहमानने आज खुलासा केला. 'माझं म्हणणं नीट समजून घेतलं गेलं नाही. मला कोणालाही दुखवायचं नव्हतं,' असं त्याने सांगितलं. त्याने आपल्या वक्तव्याचे समर्थन करत असेही म्हणालं, 'मी एक सर्जनशील माणूस आहे, आणि मला सर्जनशीलतेला स्वातंत्र्य मिळालं आहे. मी कुठेही जातो, तिथे लोकांची विविधता आणि वेगवेगळ्या संस्कृतींना आदर देण्याचा प्रयत्न करतो.' त्याच्या कलेचे मुख्य उद्दिष्टच लोकांना एकत्र आणण्याचे आणि त्यांना एकत्रितपणे संगीताच्या माध्यमातून जोडण्याचे आहे.
हिंदुस्थान आणि त्याच्या संस्कृतीबद्दल रेहमानने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 'हिंदुस्थान हे केवळ माझं घर नाही, तर ते माझं गुरू आहे,' असं रेहमानने सांगितलं. त्याच्या कामाचा गाभा ही विविधतेला मान्यता देणारा आणि प्रत्येक संस्कृतीला आदर देणारा आहे. त्याने सांगितले की, संगीत हा एक साधन आहे जो लोकांना एकत्र आणतो, त्यांची संस्कृतींशी त्यांना जोडतो, आणि सर्वांचा सन्मान करतो. 'माझ्या प्रामाणिक भावना समजून घेतली जातील, अशी मला अपेक्षा आहे,' असं तो म्हणाला.
संगीतकार म्हणून रेहमानने आपल्या कारकीर्दीमध्ये अनेक महत्त्वाचे आणि पुरस्कारप्राप्त संगीत दिले आहेत. 'माझ्यासाठी संगीत म्हणजे केवळ करिअर नाही, तर ती एक जीवनदृषट आणि लोकांना एकत्र आणण्याचा मार्ग आहे,' असं त्याने सांगितलं. त्याच्या कलेचे मुख्य उद्दिष्ट हे लोकांची भावनाओंशी जोडणं, त्यांना सकारात्मक दिशेने मार्गदर्शन करणं आणि ते त्यांच्या संस्कृतीशी सुसंगत होण्यासाठी मदत करणं आहे.
त्याच्या या खुलास्यामुळे, बॉलीवूडमधील धार्मिक भेदभावावर त्याचे मुळीच अपमानकारक वर्तन नव्हते यावर प्रकाश पडला आहे. रेहमानने आता स्पष्ट केलं की त्याचे शब्द आपल्यासाठी लोकांच्या मनात नवा संवाद निर्माण करण्यासाठी होते, जो त्या माणसाच्या कलेच्या दृषटिकोनातून महत्त्वाचा आहे.
ए. आर. रेहमानच्या या खुलाशामुळे त्याच्या आवडीनिवडी, त्याच्या भावना, आणि त्याच्या कामाच्या तत्त्वज्ञानावर एक नवीन प्रकाश पडला आहे. त्याने स्पष्टपणे सांगितले की, तो कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा नाही, तर लोकांमध्ये विविधता, सहिष्णुता, आणि सन्मान कायम राखण्याचा प्रयत्न करतो.