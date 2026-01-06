ए.आर. रेहमान यांच्या आयुष्यात अशी कोणती घटना घडली की त्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून इस्लाम स्वीकारला?

A R Rahman Religion Change Reason: गायक आणि संगीतकार एआर रेहमान यांचा आज एक वेगळा ठसा आहे. बॉलिवूडमध्ये अनेक सुपरहिट गाणी देणारे आणि त्यांच्या आवाजाने लाखो रसिकांच्या हृदयांमध्ये स्थान मिळवलेले एआर रेहमान आज भारताचे आणि जगाचे एक मोठे संगीत दिग्गज मानले जातात. त्यांचा आवाजच त्यांची ओळख बनली आहे. मात्र, ए.आर. रेहमान यांच्या आयुष्यातील एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, त्यांचा धर्मपरिवर्तनाचा अनुभव. आज मुस्लिम धर्म स्वीकारणारे एआर रेहमान पूर्वी हिंदू होते आणि त्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग कसा केला, याबद्दलची कहाणीही चांगलीच चर्चेत आहे.
ए.आर. रेहमान यांचा जन्म 6 जानेवारी 1967 रोजी तामिळनाडूच्या चेन्नई शहरात झाला. त्यांचे जन्म नाव दिलीप कुमार होते. त्यांनी एक हिंदू कुटुंबात जन्म घेतला, पण त्यांच्या जीवनातील काही महत्त्वाच्या घटनांनी त्यांना आपला धर्म बदलण्याची प्रेरणा दिली. एका मुलाखतीत रेहमान यांनी सांगितले की, त्यांचे वडील कर्करोगाशी झुंजत असताना एका सूफी संताने त्यांच्यावर उपचार केले. त्या अनुभवामुळे रेहमान यांचे जीवन बदलले आणि त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला.
ए.आर. रेहमान यांनी सांगितले की, त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर, त्यांचे कुटुंब सूफी संतांच्या संपर्कात आले. त्यानंतर त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. हिंदू धर्माचा त्याग करत, रेहमान यांनी 'दिलीप कुमार'चे नाव बदलून 'अल्लाह रक्खा रेहमान' असे नाव घेतले. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 'एआर रेहमान' हे नाव त्यांना एका हिंदू ज्योतिषाकडून मिळाले होते.
संगीतक्षेत्रात रेहमान यांचा प्रवास सुरुवातीला केवळ एक शुद्ध संयोग होता. त्यांनी सांगितले की, त्यांचा संगीत क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यांना कंप्यूटर इंजिनिअर व्हायचं होतं, पण संगीताच्या कलेने त्यांना वेगळी दिशा दिली. रेहमान यांनी 1992 मध्ये 'रोजा' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि त्यानंतर त्यांनी एकामागोमाग एक सुपरहिट गाणी दिली. आज एआर रेहमान भारतीय संगीत जगतात एक दिग्गज कलाकार मानले जातात.
एआर रेहमान यांचे वैयक्तिक जीवन सुद्धा अनेक गोष्टींसाठी चर्चेत राहिले आहे. त्यांनी 1995 मध्ये सायरा बानू हिच्याशी लग्न केले होते. या जोडप्याला तीन मुलं, खतिजा, रहीमा आणि अमीन आहेत. तथापि, दीर्घकाळापर्यंत पती-पत्नी म्हणून आनंदाने जीवन जगणाऱ्या या जोडप्याने 29 वर्षांच्या विवाहानंतर घटस्फोट घेतला. रेहमान यांच्या घटस्फोटावर बरीच टीका केली गेली, परंतु त्यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील हा निर्णय घेतला आणि सार्वजनिकपणे त्याचे खुलासे केले.
ए.आर. रेहमान यांच्या आयुष्यातील विविध अनुभव, त्यांचा धर्म परिवर्तन, संगीत जगतातील योगदान आणि वैयक्तिक जीवनातील घडामोडी सर्वांनीच खूप लक्ष वेधून घेतले आहेत. त्यांच्या गाण्यांचा जादू आजही लोकांच्या मनात जिवंत आहे आणि त्यांचे योगदान भारतीय संगीत इतिहासात अमूल्य ठरले आहे.