A.R. Rehman Controversy: ए. आर. रहमानच्या विधानावर वहिदा रहमान म्हणाल्या 'शांत राहा आणि…'

दिग्गज संगीतकार आणि ऑस्कर पुरस्कार विजेते ए. आर. रहमान यांनी अलीकडेच सांप्रदायिक भेदभावाविषयी केलेल्या विधानामुळे मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय बनले आहेत. त्यांचा मुद्दा हा होता की, गेल्या ८ वर्षांमध्ये त्यांना बॉलिवूडमध्ये खूप कमी काम मिळाले आहे आणि या घटनेसाठी ते इंडस्ट्रीतील सांप्रदायिक भेदभावाला कारणीभूत मानतात. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, इंडस्ट्रीतील बदलणारे पॉवर स्ट्रक्चर्स आणि पक्षपातीपणामुळे त्यांना काम मिळण्यात अडचणी आल्या. यामुळे त्यांना असे वाटते की, ही एक सांप्रदायिक गोष्ट असू शकते, परंतु त्यांच्या स्वत:च्या अनुभवात त्यांना याची जाणीव झाली नाही.
रहमान यांना ‘बीबीसी एशियन नेटवर्क’च्या मुलाखतीत प्रश्न विचारला गेला, 'तुम्ही सांप्रदायिक भेदभावाचा सामना केला का?' त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, 'मी व्यक्तिगतपणे भेदभावाचा सामना केलेला नाही, परंतु इंडस्ट्रीतील पॉवर स्ट्रक्चर्समुळे असं होऊ शकतं.' रहमान म्हणाले की, 'या आठ वर्षांत मला काम मिळालं नाही, कदाचित ते एक सांप्रदायिक कारण असू शकते, पण ते माझ्यासमोर स्पष्टपणे आले नाही.'
त्यांच्या या विधानावर सिनेउद्योगातील अनेक नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी त्यांना समर्थन दिलं, तर काहींनी त्यांचा निषेध केला. याच संदर्भात जावेद अख्तर, राम गोपाल वर्मा, अनुप जलोटा आणि रणवीर शौरी यांच्यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
त्याच पार्श्वभूमीवर, ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि ए. आर. रहमान यांच्या बहीणी वहीदा रहमान यांनी या वादावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. एका मुलाखतीत ते म्हणाल्या, 'कुणावर विश्वास ठेवायचा आणि किती विश्वास ठेवायचा हे महत्त्वाचे आहे. या सर्व वादात आपण का पडावे? वयाच्या या टप्प्यावर येऊन मला या वादांमध्ये पडायचं नाही.' त्यांनी सांगितलं की, आजकाल प्रत्येक गोष्टीवर तातडीने प्रतिक्रिया दिली जाते, पण शांतपणे विचार करणं आवश्यक आहे. त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे 'हा देश आपला आहे. शांत राहा आणि फक्त आनंदी राहा.'
वहीदा रहमान यांनी पुढे असेही म्हटले की, 'वेळ एकसारखी राहत नाही. कधी खूप काम मिळतं, तर कधी कामच नसतं. प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते. काही लोक मागे राहतात आणि काही पुढे निघून जातात. परंतु हेच जीवनाचे नियम आहेत. काही लोक सतत काम करत राहतात, पण ते कायम तर असणार नाहीच.'
वहीदा रहमान यांनी एक महत्वाचा मुद्दा मांडला, जो त्यांना आपल्या करियरमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव आला होता. त्यानुसार, 'सुरुवातीला तुमच्याकडे खूप काम असतं, पण एका वयानंतर इंडस्ट्री मध्ये नव्या लोकांना संधी दिली जाते. त्यामुळे काही लोक मागे राहतात, तर काही पुढे जातात. हे सामान्य आहे. पण काही लोक सतत प्रगती करत राहतात.'
त्यांनी जणू एक जीवनाचा धडा दिला, की प्रत्येकाच्या करियरमध्ये उतार-चढाव असतात, परंतु शांतपणे राहून काम करत राहणं हे महत्वाचं आहे. त्यांचे हे शब्द फार मोलाचे होते, विशेषत: आजच्या काळातील प्रतिस्पर्धात्मक आणि वादग्रस्त वातावरणात.
रहमान यांचे विधान हे त्यांच्या तात्पुरत्या निराशेचे प्रतिबिंब असू शकते, ज्याने त्यांना मागील आठवड्यांत फार विचार करण्यास प्रवृत्त केलं. परंतु, त्यांच्याकडे जे काही काम आहे, ते केवळ त्याच्या नावामुळे नाही, तर त्याच्या कार्याच्या गुणवत्ता आणि संगीतावरील त्याच्या विशेष प्रेमामुळे आहे. रहमान भारतीय संगीत क्षेत्रात एक अद्वितीय स्थान बनवून आहेत आणि त्यांचे योगदान अजूनही आपले वजन राखते. परंतु त्यांचे हे विधान इंडस्ट्रीच्या बदलत्या वातावरणावर एक गंभीर प्रकाश टाकते.
वहीदा रहमान यांच्या शांततेच्या संदेशाने एक गोष्ट स्पष्ट केली, की वयाच्या एक ठराविक वयात येऊन तुमच्यावर येणाऱ्या अडचणींवर शांतपणे विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांचे विचार इंडस्ट्रीतील प्रत्येकासाठी एक मार्गदर्शक ठरू शकतात, ज्यांना जडलेल्या वाद आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे दुःख होत आहे.